Undertale: Erase [1]

Fallen Down.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:36

TTrelver Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:36 by

Хах. Прекрасная игра. Замечательная. Очень душевная и чертовски затягивающая. Поиграв в неё однажды, не сразу захочешь распрощаться с полюбившимися героями. Нет. Ты захочешь перепроходить эти линии снова и снова, наслаждаясь тем, как близка тебе становится эта игрушка. Словно ты и правда находишься среди монстров. «Подземная история» славится тем, что ход сюжета и то, как персонажи реагируют на твои действия, зависят только от тебя. Игра будто чувствует твои намерения. Она будто живет своей жизнью. Тебе начинает казаться, что эта кучка пикселей продолжает заниматься повседневными хлопотами и делишками, даже когда ты закрываешь игровое окошко и уходишь прогуляться по улице. Ты начинаешь думать, что эти нарисованные монстры действительно запрограммированы на эмоции.Оставишь ли ты в живых всех, но остановишь свой выбор на погибели Папайруса? Санс непременно припомнит тебе это. Прикончишь заботливую одинокую маму-козу, которая приглядывала за тобой в Руинах и готовила вкусный пирог на ужин? Флауи обязательно высмеет это, стоит тебе пересечь порог прохода к Сноудину.Но здесь очень мало людей, кто и вправду выбирает путь Геноцида, как свой. Нет. Вряд ли существует хотя бы один человек, который начинал знакомство этой игры именно с рута серийного кровожадного убийцы. Ты, так или иначе, не хочешь никого ранить. Даже если в первом забеге пара лягушек падёт от твоей руки в Руинах — это будет лишь по неопытности твоей и из любопытства, а не из искренних побуждений оборвать чью-то жизнь, просто потому что ты управляешь и ты можешь.Совсем нет. Ты проникаешься самыми теплыми чувствами. Ты желаешь исправить свои ошибки. Ты стираешь файл и играешь заново, не причиняя вреда даже тем, кто, казалось бы, заслужил это. Ты стараешься извиниться. И ты надеешься, что ты будешь прощен.Но знал ли ты, что игране забывает твоих проступков? Да боже, о чем это я, конечно же, знаешь! Любому дураку известно, что стирание файла не приведет ни к чему существенному. Они все помнят тебя. Они все знают, что ты сделал. Даже если ты в панике прибегнешь к удалению папки в системе компьютера.Хах. Прекрасная игра. Замечательная. Уникальная и с поразительной памятью. Поиграв в неё однажды, не сразу захочешь распрощаться с полюбившимися героями. Нет. Ты захочешь перепроходить эти линии снова и снова, наслаждаясь тем, как раз за разом=)Ну, что же. Кто бы ни читал это, ты все равно уже пришел к выводу, что я — один из тех самых немногих садюг, которые получают огромную дозу удовольствия от переигрывания Геноцида. У каждого свои скелеты в шкафу, и ты не в праве меня судить за то, что я наслаждаюсь другим способом прохождения игры.Ведь геноцид, вроде как, не ломает сюжетную линию, не является читерством и т.д. Все законно и в рамках игры.Ха-ха. Так думал я до недавнего времени.В последний раз играя в эту игру, я заметил... различия. Ещё с самого начала. Сперва они были такие несущественные, даже можно было бы списать на баги. И, о боже, я даже не жалею о том, что это не осталось всего лишь плодом моего воображения и замыленным от однообразия взором на игру! Ты должен понять мой восторг, как восторг человека, который чувствует себя уникальным из-за того, что именно ему выпала такая участь открыть те секреты, которые до этого момента были неизвестны никому.Ты не подумай. Я не извращенец, который кайфанул от того, что достал игру так, что она всеми силами постаралась мне показать, КАКОЕ ЧУДОВИЩЕ владеет её копией, и как она желает оборвать свои мучения уже наконец. Мне лишь чертовски хочется поделиться с тобой и всеми остальными тем, что я лицезрел несколько дней назад.Сколько раз я перепроходил No Mercy рут? Больше дюжины, определенно. Сперва, конечно, я слепо убивал всё, что движется, но на пятом-шестом заходе я понял, что обычной резни недостаточно. Нужно что-то. . .Тогда я решил пойти варварским способом.Я уже не просто убивал монстров. Ох, нет. Я придумал кое-что получше. Такова была моя тактика на последующие разы: сначала ты стараешься сдружиться с монстром, как будто не желаешь ему зла. Когда же его имя становится жёлтым, и он готов тебя пощадить, — ты наносишь, так сказать, удар в спину. Похожим образом погибла Ториель. Я щадил её до того момента, пока она не перестала меня атаковать. Да. Ты можешь ненавидеть меня за мой больной ум. Но каждый развлекается так, как хочет, если это легально и ненаказуемо, тем более, если речь идет о компьютерной игре.Неудивительно, что «Поземная история» встала на дыбы. Любой бы устал раз за разом умирать в мучениях, наблюдая, как с тобой погибает целый мир, а потом ты пробуждаешься, словно от плохого сна, из которого уже никогда не выберешься. Только разве что остатками пыли на руках своего убийцы.Я бы с радостью передал тебе весь геймплей, но, к сожалению, играть мне было в тот момент настолько интригующе, настолько любопытно и интересно, что о пруфах я думал в последнюю очередь. Тем более, я до конца не осознавал, какой сюрприз Undertale выкинет мне, как итог.Сперва я попытался заснять игру чем-то на подобие бандикама, но знал бы ты, сколько памяти сжирает и как сильно заставляет мой компьютер лагать эта программа. От такого пришлось отказаться.В дальнейшем обойдемся лишь тем, что я смог соорудить.Итак. Если ты, незнакомец, дочитал до этого момента и остался со мной — добро пожаловать в Подземную Историю и то, как она была стёрта с концами.Я проснулся, полежав в золотых цветах с пару секунд. Странности начались ещё с того момента, как я зашел в комнату к Флауи, где он впервые приветствует игрока. Первое, что я заметил, — отсутствие музыки. То есть, звуки были, но веселенькая мелодия не проигрывалась вообще. Лицо цветка, когда я прибыл, было нейтральным вместо улыбающегося. В тот момент мне показалось, что оно было не просто нейтральным, а совершенно… пустым. Безучастным? Уставшим. Это был самый первый намек игры на то, что она больше не собирается играть по моим правилам. (Признаю, я был в замешательстве, но решил, что это, возможно, какой-то бонус особо упертым игрокам на этом руте. (По сути, так оно и есть, я думаю!))Дословно диалог я не помню. Ах, да, там и нечего было запоминать. Сначала Флауи выдал затяжное троеточие, а после мы перешли в режим битвы. Какие-нибудь советы? Не уворачиваться от лепестков любви? Ничего подобного не было, хах. Белые пули сразу окружили меня, стали надвигаться со всех углов, пока цветок в гробовой тишине и безэмоционально смотрел на меня. Было ли это смелой попыткой игры вот так нечестно и читерно прикончить моего персонажа моментально?Я был готов уже просить Ториель прийти и прекратить это недоразумение. Не скажу, что данное поведение цветка напугало меня до усрачки, но как минимум творившееся на экране выглядело жутко. Сперва я даже подумал, что забыл выключить hate.exe. И дал себе установку проверить папку после первого сохранения.Тем временем лепестки надвигались все ближе. По каким-то причинам это ожидание давило. Пули приближались медленней обычного, как будто нарочно тянули момент истины. Я не хотел знать, что будет, если они настигнут меня. Разумеется, что ничего сверхъестественного не произойдет, я не умру, мое сердце в грудной клетке не перестанет биться, никакая тугая лиана не вылезет из экрана и не утянет меня с собой. Но…Я просто чувствовал, что здесь что-то не то. Хотя и отказывался это признавать.И мне повезло. Если это можно назвать везением, а не актом трусости со стороны Флауи. Ты ведь помнишь этот момент, когда после прохождения нейтрала ты щадишь цветок, а он в непонимании убегает с характерной подписью и топотом? То же самое произошло сейчас.Пули перестали надвигаться и замерли. Я в недоумении вскинул брови, только сейчас заметив, как вспотели мои пальцы на кнопках клавиатуры. Напряженно. Под звонкий «клик» лепестки, до этого окружавшие меня, исчезли, как и медленно растворившийся в пустоте заднего фона Флауи, а сверху возникла подпись:Всего на мгновение перед тем, как Цветик убежал, на его лице промелькнуло сожаление. Почти идентичное этому спрайту, с разницей лишь в отсутствии порезов:Интересно, что его вообще могло остановить убивать меня? Что его заставило сбежать? В тот момент я не понимал ничего. А сейчас до меня дошло.Даже этот чертов всемогущий в рамках игры цветок боялся обрушить на себя кровожадность и злопамятность моего персонажа. Должно быть, Флауи испугался, что если он сейчас попытается убить меня, но не сможет, то позже я могу прикончить его с особой жестокостью. Как же? К примеру: пойду по пути нейтрала, а в конце вместо пощады добью его, пока тот будет в уязвимом состоянии. А потом перезапущу мир и начну все заново. И так до бесконечности.Игра понимала. Цветик понимал, что я найду способ превратить его жизнь в ещё больший ад. Он решил не испытывать судьбу. Он решил спрятаться.Кстати, вот и первый скриншот, который я успел сделать в тот момент трясущимися пальцами:И я пошел дальше. Ториель не встретила меня.

Ключевые слова: Undertale игра монстр цветок авторская история

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