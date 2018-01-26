Три истории про НЛО

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:05

Причина: Изменен раздел.

Uglypuncher Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:05 by

Недавно откопала свой личный дневник, который вела в детстве и отрочестве. Было крайне приятно окунуться в свою жизнь, которая на тот момент еще не была загружена проблемами, работой, ипотекой, ремонтом и «вот этим вот всем». Забавные истории про первую любовь, прогуливание школы, лесные походы и ловлю ротанов в местном прудике… А еще я обнаружила в дневнике записи про то, как я видела странные вещи в небе. Что-то непонятное, не поддающееся логике. Сейчас мне 32. Я закрываю глаза. Я всё это помню. Это не детские ложные воспоминания. Я это видела.История 1.Мне 14. Я гуляю с подругами. Лето, вечер. Красивый закат. Глаза сами тянутся проследить за прячущимся за горизонт солнцем. На небольшом расстоянии от солнечного диска я замечаю белый эллипс. Сначала я подумала, что это облако, но у объекта были слишком ровные формы. Эллипс плавно перемещался по небу, причем по абсолютно хаотичной траектории. Выписывал на небе петли и зигзаги. Я останавливаюсь, показываю подругам. Начинаем следить за странной штукой вместе. Эллипс делает в небе еще пару петель и скрывается в облаке. Мы постояли еще пару минут, подождали, но из облака он больше не вылетел.История 2.Мне 8. Зима, вечер. Иду с горки, промокнув от снега до костей, волоку за собой санки, пялюсь на небо, ищу большую медведицу. Замечаю какое-то движение в небе. Сначала я была в полной уверенности, что вижу самолет – крохотный черный треугольник с мерцающими огоньками на каждом углу. Двигался он по-прямой. Спонтанно треугольник остановился посреди неба. Три мерцающих огонька просто разлетелись в разные стороны. Каждый из них продолжил движение по-прямой, мерцая. Я побежала обратно на горку – рассказать ребятам, что только что видела. Прибежав, я обнаружила, что никто из детей не катается, все стоят и смотрят на небо. Я спросила – что там? Ребята рассказали, что только что в небе видели «колечко из огоньков», оно висело неподвижно несколько секунд, а потом огоньки разлетелись в разные стороны.История 3.Мне 10. Зима. Полдень. Возвращаюсь из музыкальной школы. Замечаю в небе между небольших облаков яркую белую точку. Вспомнив момент с треугольником, я решила пристально понаблюдать за ней. Точка неподвижно висела в небе несколько минут. Затем она разделилась на две точки и продолжила висеть. Так продолжалось еще несколько минут. Две точки неподвижно висели в небе. Я стояла, не шевелясь, и смотрела на них. Далее обе точки синхронно и без какого-либо звука взорвались. Образовалось небольшое облако пара (может, они и не взорвались, а просто выпустили наружу этот пар, не могу знать). Из образовавшейся завесы вскоре вылетел странный объект – по форме это был белый эллипс, рассечённый по диаметру пополам, от которого отходило небольшое изогнутое крыло, на конце которого был эллипс поменьше. Вся эта конструкция начала движение. Никаких звуков с его стороны по-прежнему не исходило. Далее эта штука залетело в облако. Его не было несколько минут. Затем из облака вылетел обычный пассажирский самолет. Причем вылетел он с характерным для самолета звуком, оставляя за собой полоски сгоревшего топлива, как и все самолеты. Я помню, как неслась к своему дому в полнейшей панике. Мне так надо было кому-то это рассказать. Но, прибежав домой, уже в столь юном возрасте, я поняла, что в эту байку никто не поверит…В завершении повествования хочу отметить один важный момент. Все эти «встречи с НЛО» происходили со мной на территории закрытого военного городка, за который отвечает Министерство обороны РФ (противоракетная оборона, Космические войска). Я не решаюсь строить теории, но предполагаю, что инопланетяне здесь совсем ни при чем.

Ключевые слова: НЛО военный городок объект авторская история

Другие, подобные истории: