Необычные летающие объекты

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:46

Nik_dk Просмотров: 41 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:46 by

Мы с друзьями летом взяли палатку и поехали на озеро на три дня. Сразу скажу, что ведем здоровый образ жизни и все за рулем, так что ничего крепче кофе не пили.И вот ночью будит меня друг, которому не спалось, и он вышел посидеть возле палатки. Показывает на небо, и я замираю пораженный, сон и недовольство как рукой сняло.По небу совершенно бесшумно плыл (именно плыл, а не летел) круглый сиреневый шар с оранжевыми лучами вокруг.Друг сказал, что сначала думал, что это спутник или яркая звезда, но оно вдруг резко приблизилось и засветилось зеленым светом.Когда я вышел, круг уже поменял цвет. Но вдруг за ним показались светящиеся точки, быстро приближающиеся, казалось, что это погоня.Мы как завороженные смотрели на небо, чтобы не пропустить, что будет дальше. Страха не было, только любопытство. Все исчезло одновременно, и если бы я смотрел сам, подумал бы, что просто показалось.Поверить в такое трудно, нам и не поверили все остальные, начали высказывать самые разные и нелепые предположения – от обычного самолета до нового изобретения военных.Я не знаю, что это было, но рад, что выпало такое увидеть.Автор: Толик.

Ключевые слова: Озеро ночь НЛО летающая тарелка

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