Войны НЛО на орбите Земли

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 99 Комментарии: 2 +4 Вчера, 12:32 by

По рассказам очевидцев, пилоты НЛО, приземлившись, часто ремонтируют свои аппараты, отчего создается впечатление, что техника «тарелок» весьма ненадежна. Но можно предположить и другое: в околоземном пространстве идет война между космическими расами, и как результат - сбитые летательные машины, их поломки и ремонт.Исторические свидетельства, а также мифы и легенды многих народов мира говорят о том, что битвы между противоборствующими группировками пришельцев велись еще в глубокой древности. Наиболее яркое их описание дает нам древнеиндийский эпос «Махабхарата».То, что это было именно войнами между пришельцами (впутавшими туда и население Земли), убедительно подтверждает хранящийся в центральном архиве Дели древний манускрипт «Вайманика Шастра», написанный в IV веке до н.э. на основе еще более древних документов. В нем подробно описываются воздушные колесницы, или виманы, часто упоминаемые в «Махабхарате». Знакомясь с этими текстами, поражаешься сходству виман с современными НЛО. В «Вайманике Шастре» говорится также и о множестве других используемых «богами» приспособлений, выполнявших, к примеру, функции радаров, фотоаппаратов, прожекторов, а также мощных лазеров.В эпосе лазерные лучи названы «огненными стрелами». Участник одной из битв, некий Бхима, стреляя такими «стрелами», поразил целое войско, состоявшее из 10 тысяч боевых слонов, множества колесниц, всадников и пеших воинов.Некоторые ученые считают, что эти события вполне могли происходить три с половиной тысячи лет назад, во времена катастрофической гибели города Мохенджо-Даро. Большинство, однако, думает,что войны пришельцев велись в 10-12 тысячелетиях до н.э.Существование некой базы (или колонии) инопланетян, которую древнеегипетские жрецы (и вслед за ними - Платон) называли Атлантидой, относят примерно к тому же периоду (9-11 тысячелетия до н.э.). Атлантида воевала с другой инопланетной базой, именовавшейся жрецами «афинским государством» (конечно, это были не те Афины, о которых написано в учебниках истории!).«Афиняне» оказали атлантам достойный отпор, а закончились боевые действия полным уничтожением базы атлантов, которая была в буквальном смысле стерта с лица Земли в результате применения какого-то сверхмощного оружия. Удар по Атлантиде вызвал на Земле глобальную катастрофу, и победители не остались на планете. Вероятнее всего, они переместились в ее ближайшие окрестности, не исключено, что на Луну.Вспыхивали боевые действия и в последующие эпохи. Людей в свои «разборки» пришельцы уже не вмешивали, основные сражения происходили где-то в космосе, лишь иногда докатываясь до нашей планеты. Так, грандиозная небесная битва разыгралась в 1561 году над Нюрнбергом. Его жители оказались свидетелями появления огромного количества летающих «плит» и «крестов», а также двух гигантских «труб», из которых вылетали группы больших шаров.Затем к ним присоединились многочисленные сферы и диски, окрашенные в красный, синий и черный цвет. И все это невообразимое скопище, к ужасу горожан, устроило в небе настоящий воздушный бой, поражая друг друга «молниями» и «огнем ярче солнца». Яростные столкновения продолжались больше часа. Подбитые аппараты падали, объятые пламенем, даже в падении стараясь достать противника, и попутно разрушали наземные постройки. В частности, почти полностью была уничтожена северная часть городской стены.Через пять лет там же, в Европе, только на этот раз над Базелем, сражение продолжилось. Сначала появились огромные «трубы» (явно те же самые, которых видели над Нюрнбергом), изрыгнувшие скопления черных шаров. Затем возникло множество объектов различной, в основном сферической формы. Они летали на огромной скорости и таранили друг друга, при этом вспыхивая и оглушительно грохоча. По свидетельству горожан, некоторые объекты по ходу битвы не только меняли свой цвет, становясь чаще всего огненно-красными, но также и форму, и не таранили противников, а как бы «съедали» их.В последние десятилетия, когда о появлениях НЛО сообщают уже тысячи очевидцев, участились случаи наблюдения и их «боевых столкновений» друг с другом.16 сентября 1989 года в небе над Пермью шесть летательных аппаратов, напоминающих сложенные вместе тарелки, преследовали седьмой. Даже на фоне вечерних облаков можно было различить, как темно-серые «тарелки» гнались за ярко-золотой, которая сумасшедше крутилась, уходя от огня. Корабли пришельцев носились над городом, совершая немыслимые маневры, то снижаясь почти до самых крыш, то взвиваясь вверх. При этом шесть НЛО почти непрерывно «стреляли» по седьмому лучами.Горожане с замиранием сердца наблюдали за фантастическим зрелищем, напоминавшем эпизод лукасовских «Звездных войн». Во время этой битвы в некоторых районах города отключилось электричество. Золотистая «тарелка» в конечном итоге была сбита и пошла на снижение. Остальные проследили за ее падением, а потом удалились.Как узнали уфологи, НЛО потерпело катастрофу в заболоченной местности на территории военного полигона. Побывать там удалось только осенью следующего, 1990 года. Отрицать факт падения НЛО военные не стали, однако членов экспедиции к объекту не пропустили, объяснив это соображениями безопасности. И действительно, два офицера, участвовавших в извлечении НЛО из болота, лежали в госпитале с непонятными диагнозами. Сведений же об эвакуации объекта и его дальнейшей судьбе получить не удалось.Несколько случаев «битв НЛО» приводит известный уфолог Г. Колчин в своей книге «Феномен НЛО: взгляд из России».В один из августовских вечеров 1986 года в деревне Гатика Киришского района Ленинградской области группа журналистов наблюдала пролет неизвестного объекта в форме двух сложенных тарелок, светившегося зеленоватым светом. Объект плавно двигался над деревней.Неожиданно откуда-то появились пять «тарелок» меньшего размера, которые как бы атаковали большой НЛО, причем стали отчетливо слышны звуки взрывов. Маленькие объекты пытались приблизиться к большому справа и слева, но он увертывался от них, то резко увеличивая, то замедляя скорость, и, наконец, стал удаляться, набирая высоту. Преследователи не отставали. Когда вся стая превратилась в светящиеся точки, большой объект вдруг ярко вспыхнул, и от него почти до самой земли протянулся луч, продержавшийся в воздухе секунд 15.Другой случай, описанный в книге Г. Колчина, произошел ровно год спустя в Ярославле. Врач и фельдшер «скорой помощи» увидели в северо-западной части неба два крупных огня, которые совершали взаимные маневры. Наконец более активный НЛО направил на соперника световой луч, резко взмыл вверх и исчез. Второй объект сначала застыл, как бы натолкнувшись на преграду, а потом, беспорядочно вихляясь, стал снижаться и скрылся за горизонтом.Из зарубежных эпизодов «звездных войн» наибольшую известность получил бой в небе над Восточной Африкой 23 июня 1996 года. Сотни людей - жителей кенийского городка Рифт-Валли, - затаив дыхание, наблюдали, как два отряда инопланетных кораблей преследовали друг друга и перестреливались ослепительными ярко-красными лучами.«Это были корабли двух совершенно разных типов, - рассказывает очевидец - отставной полковник ВВС Германии Курт Форманн, гостивший у родственников в Кении. - Одна эскадрилья состояла из трех куполообразных звездолетов, каждый из которых был размером с большой самолет и оснащен ярким прожектором. Им противостояли четыре корабля меньших размеров, блюдцеобразной формы, более скоростных и маневренных. Один из них был уничтожен в первые минуты боя...»Сражение оказалось яростным и недолгим. Когда с каждой стороны осталось только по одному уцелевшему звездолету, бой закончился: оба корабля с молниеносной скоростью улетели прочь. Схватку пришельцев зафиксировали каирские радары, однако египетские военные решили, что это был «метеоритный дождь».На земле никаких следов сбитых НЛО не обнаружилось. По мнению Форманна, это вполне объяснимо: «Огневая мощь бортовых орудий была столь велика, что корабли противника уничтожались еще в воздухе, превращаясь в облака светящегося газа»....Очевидно, стычки в околоземном пространстве - не такая уж редкость. С 2000 года НАСА по меньшей мере трижды фиксировало со своих космических аппаратов что-то похожее на бои между НЛО. Действительно, не идет ли в окрестностях нашей планеты война между разными космическими расами? А если идет, не является ли ее причиной контроль над Землей и над самым ценным ресурсом планеты - людьми?Или, может, это не война вовсе, а что-то другое? Ответа пока нет. Но когда-нибудь пестрая мозаика фактов, часто противоречивых, которую в настоящее время представляет собой феномен НЛО, сложится в целостную картину, и мы узнаем, кто такие пришельцы, каковы их взаимоотношения друг с другом и многое другое.Автор: Игорь Волознев.

Ключевые слова: Война битва НЛО

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