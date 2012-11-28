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Легенды

Огненный змей (Летун)

Огненный змей (Летун)


Как летуна ловили


Однажды совсем чуть было не поймали летуна. Он повадился к одной женщине, у которой муж незадолго перед этим умер. Влетит в трубу Огненным Змеем, а в избе оборотится в мужа этой женщины. И стала она худеть и бледнеть, словно ей кто-то кровь сосет. Знающие люди пожалели ее и решили подкараулить и поймать летуна. Для этого собрались человек пять и с вечера сели около избы, в которую являлся Огненный Змей. Вдруг увидели, что летит пылающий шар с хвостом, подлетел к трубе и спустился в нее. Один мужик принес из дома святой воды и начал кропить этой водой дверь, ставни и окна этой избы, чтобы летун не мог выйти; потом, залезши на крышу, окропили там трубу и закрыли ее доской; затем они вошли в самую избу.

Как только летун почуял святую воду, то выскочил из-за стола и бросился было в трубу, но та была закрыта и окроплена святою водою; тогда он стал метаться из угла в угол, а мужики между тем начали кропить ставни и внутри избы. Тогда Огненный Змей обратился в муху и забился на печке в угол, но мужики и там не давали покоя. После этого он забился в горшок, куда хозяйка складывала нитки. Мужики обрадовались, что наконец поймали летуна и накрыли горшок сковородою. Потом взяли горшок и, придерживая рукою сковородку, понесли на улицу. Но летун прожег в горшке дырку и вылетел незримо, только горстка искр осталась, да и они скоро погасли и обратились в пепел.

"Чешу голову и ем коноплю"


Один крестьянин ушел, по обыкновению, весною на заработки. Недели через три приходит к его жене письмо, что он умер.

Она сначала много плакала и горевала, потом перестала голосить и стала очень весела и разговорчива. Свекровь стала спрашивать, отчего это она так весела, но вдова ей не сказала ничего.

Между тем в это время все соседи стали замечать, что ночью над ее домом спускался Огненный Змей: рассыпался редкими искрами над крышею и исчезал в трубе. Об этом происшествии одна из соседок рассказала свекрови овдовевшей молодки. Стала свекровь опять приставать к молодке и расспрашивать, с чего это она все делается веселее? Наконец та открылась ей, что ее муж не умер и ходит к ней по ночам и даже приносит ей гостинцы.

Свекровь стала разубеждать ее и рассказала о том, что соседи все видят, как над их домом пролетает и рассыпается Огненный Змей. Молодка очень испугалась и наконец поверила, что к ней ходит не ее муж, а Огненный Змей — в наказание за то, что она слишком тосковала по мужу. Она обратилась к помощи знахарки, и та посоветовала сделать так: только наступит ночь и время ему прийти, то она должна сесть на порог клети, где она спала, и чесать голову гребнем, а в фартук насыпать конопли и есть ее.

Молодая так и сделала. Как только наступила ночь, она села на порог клети и стала чесать голову и есть коноплю. Вдруг она видит, что по двору к ней идет ее муж, злой, пасмурный, подходит к ней и спрашивает, что это она делает. Тогда молодка отвечает:

— Разве не видишь? Чешу голову и ем коноплю.

От этих слов он пришел в страшную ярость; схватил ее за косы и начал бить, потом вышел на двор, ударился об землю, отчего из него посыпались огненные искры, и исчез. На второй день молодку едва живую нашла свекровь в клети, но с тех пор Огненный Змей летать к ней перестал.

Любовь колдуна


Пошел крестьянин в город на заработки, а его жена одна осталась. И полюбил ее колдун, да так крепко, что сил нет. А она его и знать не хочет:

— У меня-де свой муж есть, на что мне ты?

Колдун этот знался с недоброй силой и научился обращаться Огненным Змеем. Вот чуть ночь настанет, в свою трубу вылезет, взлетит клубком горючих искр, а потом в трубу дома упадет, где та молодка жила. Но к ней он являлся в образе ее мужа, и она хоть чуяла, что тут дело нечистое, все же не могла одолеть греха и каждую ночь любилась с "мужем", хоть это был колдун. И шло это до тех пор, пока не случилась беда: бабенка почуяла себя в тягости. А тут возьми и приди на побывку товарищ мужа. И сообщил: муж ее трудится и день и ночь, деньги зарабатывает, и никак не мог он к ней по ночам за сто верст наведываться!

Поняла молодайка, что обуял ее нечистый, и не миновать теперь позора, — да и закрыла в избе вьюшку прежде времени. Угорела, бедная, а никто не докажет, что руки на себя наложила.

Накануне похорон, когда читал дьячок над телом молитвы, он вдруг задремал от усталости, и в ту же минуту вылетел из печки клуб искр. Начал по полу виться и горько плакать человеческим голосом. Дьячок зааминился — все и пропало.

Это, знать, колдун-полюбовник приходил со своей милушкой проститься навеки.

А. Фет. Змей

Чуть вечернею росою
Осыпается трава,
Чешет косу, моет шею
Чернобровая вдова.

И не сводит у окошка
С неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца,
В ярких искрах длинный змей.

И шумит все ближе, ближе,
И над вдовьиным двором,
Над соломенною крышей
Рассыпается огнем.

И окно тотчас зашторит
Чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице
Поцелуи да слова.


Огненный Змей — воплощение змеиной хитрости и силы, которое летает над селами и проникает в избы одиноких девушек и женщин. Если летун полюбит девицу, то зазноба неисцелима вовек. Такой страсти ни отчитать, ни заговорить, ни отпоить никто не берется. Всякий видит, как Огненный Змей летает по воздуху и горит огнем неугасимым, а не всякий знает, что он, как скоро спустится в трубу, то очутится в избе молодцом несказанной красоты. Не любя, полюбишь, не хваля, похвалишь, говорят старушки, такого молодца. Умеет оморочить он, злодей, душу красной девицы приветами; усладит он, губитель, речью лебединою молоду молодицу; заиграет он, безжалостный, ретивым сердцем девичьим; затомит он, ненасытный, ненаглядную в горячих объятиях; растопит он, варвар, уста алые на меду, на сахаре. От его поцелуев горит красна девица румяной зарей; от его приветов цветет красна девица красным солнышком. Без Змея красна девица сидит во тоске, во кручине; без него она не глядит на божий свет; без него она сушит, сушит себя!

А на самом деле у Огненного Змея голова шаром, спина корытом, и длинный-предлинный хвост — иногда до пяти сажень. Прилетая на свое место, он рассыпается искрами, которые вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает виден от земли не свыше сажени. Посещает он таких только женщин, которые долго и сильно тоскуют об отсутствующих или умерших мужьях.

Самого посетителя сторонним людям не видно, но в избе слышен его голос; он и на вопросы отвечает, и сам говорить начинает. Сверх того, посещения его заметны и потому, что возлюбленные его начинают богатеть на глазах у людей, хотя в то же время всякая баба, к которой повадился Змей, непременно начинает худеть и чахнуть (говорят: "Полунощник напущен"); а иная изводится до того, что помирает или кончает жизнь самоубийством (все случаи женских самоубийств приписываются Огненному Змею).

Есть, впрочем, средства избавиться от посещения Змея. Совестливая и стыдливая баба спохватится и обратится к колдуньям за советом, а уж те укажут, как узнать, кто по ночам приходит: настоящий ли муж или сам нечистый. Для этого они велят, в то время как избранница сидит за столом с Огненным Змеем и угощает всем, что он приносит и выставляет, уронить со стола какую-нибудь вещь и затем, поднимая ее, наклониться и поглядеть: не копытами ли ноги, не видать ли между ними кончика хвоста? Для девицы, зачарованной Змеем, существует надежный способ избавиться от лютых чар. Надо в безлунную ночь набросать в котел вещих трав: горечавки овечьей, чемерицы, ириса, донника — а под утро окатить себя отваром — и Змей навсегда забудет дорогу к дому. Но следует помнить: травы должны быть собраны только в русальную неделю, не раньше, не позже. Чтобы избавиться от Огненного Змея и сухоты по нему, можно воткнуть в порог и все щели дома траву мордвинник и читать заклятие:

Как мертвецу из земли не вставать,
Так и тебе ко мне не летать,
Утробы моей не распаляти,
А сердцу моему не тосковати.
Заговором я заговариваюсь,
Железным замком запираюсь,
Каменным тыном огораживаюсь,
Водой ключевой прохлаждаюсь,
Пеленой Божьей Матери покрываюсь.


Затем кропили святой водой повсюду — особенно на чердаке, ведь является Огненный Змей через печную трубу.

В старинные времена верили, будто от Огненных Змеев женщины рожают детей, но большей частью недолговечных ("как родился, так и ушел под пол") или уже мертвых. Рождение уродов точно так же приписываются участию Змея, причем бабки-повитухи, которые ходили принимать таких детей, зачатых от нечистой силы, рассказывали, что дети родятся "черненькия, легонькия, с коротеньким хвостиком и маленькими рожками": кикиморы. Бывали, по словам седой старины, и случаи, что родились от такой любви сразу по двенадцати змеенышей, до смерти засасывавших порождавшую их на белый свет красавицу.

При этом находились люди, которые не боялись призывать Огненных Змеев в заговорах, чтобы присушить сердце девичье. Для этого мылись в бане и на воду, которая осталась после мытья, шептали наговор: "Идут из меня девять духов, девять огненных, хотят сине море зажигать; не зажигайте сине море, а зажгите сердце у такой-то девицы". И этой водой поили тайно ту, кого привораживают.

Огненных Змеев призывали к себе колдуны, потому что своим избранникам летуны носят деньги и помогают им отрывать клады. О неожиданно разбогатевших людях так и говорили: "Летун денежки принес".

Для любовных свиданий с женщиной иногда оборачивается Огненным Змеем и колдун. Также появление его может предвещать смерть кого-то из домашних.

(По А. Коринфскому)

Автор - Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. "Русские легенды и предания".
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:35
Сегодня, 05:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 111Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Летун Огненный Змей смерть тоска колдун нечистый легенды предания святая вода искры

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Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Сегодня, 10:14
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (4238|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 470
... Интересная и познавательная подборка. Вот ведь,какие летуны , до красных девиц охочи, так и лезут к красавицам через трубу за "большой и чистой" любовью...
Порадовал меня отворот знахарки : "Разве не видишь? Чешу голову и курю ( ой... т.е. ем) коноплю." /И стала хихикать../
Короче говоря, порадовался от души, читал с удовольствием., так что лови ,Михалыч, плюс!!!
+++ + +++
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#2 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 14:13
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Публикаций: 9
Комментариев: 163
"В народе издавна было замечено пристрастие ворожей и колдунов к разным животным, казалось бы, бесполезным в хозяйстве, которых неведомо для чего держат они при себе. Возможно, были и вполне достоверные наблюдения, давшие повод к поверию, будто колдуны и ведуньи, когда хотят, могут вселяться в этих животных, диких зверей и даже птиц. Такой колдун «тело свое хранит мертво, а летает орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, и совою, рыщет лютым зверем и вепрем диким, и волком, летает змеем, и рыщет рысью, и медведем»."

Горбовский А.А., "Другая жизнь?"

Вот что за змей имелся в виду.
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
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