Правда ли?

Марья Просмотров: 64 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 19:42 by

Если честно, то я – скептик и рационалист. И все «мистические» случаи пытаюсь объяснить с точки зрения объективной реальности. Но всю жизнь «тянет» к сверхъестественным историям. За всю жизнь из необычного видела только шаровую молнию (думаю, что это была она – большой светящийся желто-зеленый шар, висел над крышей частного дома) и видела необычный сон.Моя бабушка по маминой линии родилась в 1904 г. Она была очень мудрой и чуткой женщиной (очень люблю ее), прожила долгую жизнь. Она всегда говорила мне, когда, будучи маленькой, я начинала ее расспрашивать, видела ли она русалку когда-нибудь или лешего: «Сколько живу на этом свете, а никогда и ничего такого не видела сама. Только слышала». Но когда я была уже взрослой, мама рассказала мне одну историю. Некрасивую. И я до сих пор думаю - правда ли это?Бабушка моя очень рано потеряла свою маму. Умерла та сразу после вторых родов. На тот момент бабушке было 4 года. В то время люди в деревнях недолго думали, сколько времени горевать, нужно было кому-то вести хозяйство. Отец ее почти сразу женился на другой женщине. Но свою маму бабушка помнила. Звали ее Анастасия. Расскажу от лица бабушки, чтобы было понятней: «Тяти (так звала она своего отца) в это время не было дома, он был на службе какое-то время. И в деревне говорили, что мама беременна не от него, а от «нечистого», который прилетает к ней каждую ночь, когда мужа нет дома, залетая в виде «змея» в трубу избы. Я ни разу этого не видела. Но помню четко один случай, произошедший незадолго до смерти матери. Живот ее был уже большим. Был солнечный летний день. Мы шли с ней за водой, мать несла коромысло с ведрами на плече, а я бежала следом. Навстречу шли 2 женщины. Мы поравнялись, и женщины начали говорить матери неприятные вещи, обзывать ведьмой и стыдить… Они долго, как мне показалось, насмехались над ней. Все это время мать стояла молча, а я, напуганная происходящим, «закрылась» у нее в юбке. Юбка была длинная и широкая, и я пряталась в складках. И вдруг начал подниматься ветер. И юбку матери начало колыхать, а затем и вовсе швырять из стороны в сторону. И я держалась уже за подъюбник, т.к. он не был широкий. Ветер начал поднимать с земли песок и ветки, «закручивать» их, разрастаясь в ураган. А потом все, что поднялось с земли, швырнуло на тех двух женщин (они также все это время в растерянности стояли и смотрели). Женщины начали кричать и убежали. Ветер стих также внезапно. И мы с мамой пошли домой. Через некоторое время мама умерла в родах. Сказали, что родила она не ребенка, а мертвое «нечто», с волосами и зубами, которое сразу захоронили. Но слухи об этом разошлись далеко и быстро».Вот что рассказала бабушка.Мы с мамой думаем, что эта история возникла по причине людской неграмотности и темноты в то время. Ситуацию с беременностью считаем заболеванием, скорее всего гормонального характера (думаем, что это была киста или опухоль). А явление с ураганом – может, так интерпретировал события ум 4-5-летнего ребенка? Про «змея», залетающего в трубу, читала, когда была уже взрослой, в романе А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Там он описывался как «огненный змей».Что скажете?

Ключевые слова: Змей ребенок ветер авторская история

Другие, подобные истории: