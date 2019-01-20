Повесть о бесе Зерефере

Повесть о бесе Зерефере



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

SAMIDARA Просмотров: 51 Комментарии: 2 -1 Вчера, 23:04 by

Некий святой старец велик и прозорлив был, превзошел бесовские искушения и коварства их. Но увидел он и ангелов и бесов: как пекутся они о жизни человеческой, каждый на свою сторону людей склоняет. Еще же велик был в добродетелях и досаждал и ругался с тьмой духов нечистых и оскорблял их и вспоминал низвержение их с небес и предрекал мучения им в огне.Даже бесы хвалили друг меж другом старца этого великого. Никто из нас не смеет отныне приближаться к нему и говорили: "Постиг он всесовершенное и великое бесстрастие и проникся святым духом". И один из бесов сказал другому: "Брат Зерефер (так звали беса того) если кто из нас покается, примет ли его покаяние Бог, или нет?". Он же отвечает ему: "Кто же его знает? А хочешь, пойду я к великому старцу этому искушу его в сем?". Он отвечает: "Ступай но помни, прозорлив старец и понять может лукавство твое и не захочет просить Бога об этом. Однако иди, авось получишь желаемое". Тогда Зерефер шел к старцу в облике человека и начал плакать, да рыдать перед ним. Бог же, желая показать что ни одного, желающего покаяться не отвергает, но всех принимает приходящих к нему, не показал старцу замысел бесовской. И старец, увидев человека, а не беса, говорит к нему: "Чего рыдаешь ты, о человек, сокрушая душу мою слезами своими?" А бес ему отвечает: "Молю тебя, святой отец, попроси Бога принять у Дьявола покаяние. Если будет так, то быть может и меня он примет, подобно тому дела совершившего". Старец же отвечает: "Ступай домой, а завтра приходи и скажу тебе что о сем повелит Бог".Тем же вечером обратил старец руки свои к человеколюбцу Богу чтобы узнать примет ли он покаяние у Дьявола. И ангел господень предстал перед ним словно молнии и молвил ему: "Так говорит господь Бог твой: "Зачем о бесе молишь ты владычество мое? Он лишь лукавством своим искушать тебя пришел."". Старец же так отвечает: "Мне господь не поведал сего". Ангел отвечает: "Не печалься об этом. Усмотрение некое дивное к пользе согрешающим здесь есть, что бы не отчаивались грешники ибо преблагий Бог ни от кого не отворачивается приходящего к нему, даже если сам Дьявол придет к нему. Пусть явится образом этим бесовское отчаяние и жестокость. Когда придет бес искушать тебя, не спеши прогонять его а скажи сперва что человеколюбец Бог ни от кого не отворачивается из приходящих к нему, даже если это будет Дьявол.И сказал господь Бог так: "Если будешь стоя три года на одном месте повернувшись лицом на восток ночью и днем взывать голосом великим "Боже, помилуй меня, древнее зло" повторять это сто раз и еще другое сто раз говорить "Боже, помилуй меня, мерзость запустения" и потом "Боже, помилуй меня, помраченную прелесть". Когда сделаешь это со смирением, принят будешь в первый чин и присоединишься к ангелам Божьим. Но знаю, древнее зло новым добром стать не может." Напиши об этом в назидание потомкам, чтобы не отчаивались желающие покаяться." - так сказал ангел и улетел на небо.Когда наступило утро, пришел Дьявол и начал издалека рыдать и плакать и пришел ко старцу. Старец же сперва не обличил его, но в уме говорил: "Зло древнее пришло ко мне, Дьявол - ядовитый змей вселукавый." И говорит ему: "Знай что молил я господа моего, как и обещал тебе, и примет он тебя в покаяние, если сделаешь ты так, как заповедовал господь". Бес же: "И что же сказал тебе Бог?"- "Если простоишь на одном месте три года повернувшись лицом на восток взывая днями и ночами "Боже, помилуй меня, древнее зло" сто раз и еще сто раз другое "Боже, помилуй меня, мерзость запустенья" и еще столько же раз "Боже, помилуй меня, помраченную прелесть" и когда совершишь это, тогда взойдешь на небо к ангелам божьим, как и прежде".Зерефер же покаяния образ отверг и посмеялся над ним и говорит старцу: "Вот как, кулагер! Если бы хотел я назвать себя древним злом и мерзостью запустения и помраченной прелестью, то сделал бы так с самого начала и спасся и не был бы древним злом. Неужели я сам себя нареку мерзостью запустенья и помраченной прелестью? Нет старец, нет. Даже доныне обладаю я грешными душами и доныне могу сотворить раба себе непотребного. Нет старец, не бывать тому. Как могу я обесчестить себя так?" - сказал сие Дьявол и исчез.Старец же стал благодарить Бога, говоря: "Воистину говорил господь, что древнее зло новым добром стать не может".Автор - неизвестен.Источник - Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Том 25.

Ключевые слова: Бес змей ангел старец

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