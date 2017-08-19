Блуждающий корабль

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 57 Комментарии: 1 0 Вчера, 14:47 by

Давным-давно Лимбургом владели два брата — Вальтрам и Реджинальд. И случилось так, что они полюбили одну девушку, добрую и красивую Аликс, дочь владетеля одного из соседних графств. Девушке больше нравился Вальтрам — и за него она вышла замуж.После свадьбы молодожены заняли правое крыло родового замка, а Реджинальд — поселился в левом. Надо сказать, что Лимбургский замок стоял на скалистом плоскогорье, которое окружали дикие леса и болота — настоящий рай для охотников. И оба брата любили охоту — правда, Вальтрам, занятый молодой женой, теперь составлял компанию брату нечасто.И в замке, и на охоте в мрачных чащах, Реджинальд не мог выбросить из головы мысли о брате, его молодой жене и их счастье. Зависть и злоба подтачивали его сердце — впустив их однажды к себе в душу, человек рано или поздно им подчинится.Однажды ночью Реджинальд убил спящего брата и его жену.У застигнутого врасплох Вальтрама не было оружия; и он смог только ударить коварного брата окровавленной рукой по щеке. Реджинальд этого даже не почувствовал. Но потом, утром, взглянув на своё отражение в зеркале, он увидел у себя на лице отпечатавшийся кровавый след ладони. Братоубийца попробовал его отмыть — но не смог.Так прошел не один день и не одна ночь: Реджинальд то пытался оттереть кровавую метку, то бил зеркала, то падал на колени и умолял Господа простить его преступление. Всё было бесполезно.Однажды несчастный вспомнил, что в одном глухом лесу живёт святой человек, монах-отшельник. Реджинальд отправился к нему, признался в преступлении, покаялся. И спросил, как можно искупить вину.Старец долго молчал.— Если хочешь спасти свою душу, — сказал он наконец, — ты должен прямо отсюда отправиться в путь. Ты должен идти, пока у тебя под ногами будет земля. Потом ты поймёшь, что делать дальше.И Реджинальд двинулся в путь. Он шел днём и ночью — по лесам, горам и полям; через деревни и города. И скоро он заметил, что идёт не один — справа от него шла призрачная фигура в белом, а слева — такая же чёрная фигура. Когда он был готов сдаться и повернуть назад — белая фигура нашептывала ему слова поддержки. А черный призрак говорил ему, что искупление греха займёт всю жизнь и что не стоит из-за слов какого-то старика отказываться от радостей и удовольствий.Наконец они дошли до конца земли — к морю. Среди чёрных, безлюдных скал они спустились на берег — там их ждала лодка без гребцов. Реджинальд сел в неё — она сама поплыла и скоро доставила его вместе с призрачными спутниками на огромный черный корабль. На высоких мачтах надулись паруса, заполоскались на ветру огненно-красные флаги — и корабль отплыл в открытое море. Но на нём не было ни единого матроса, ни одного живого человека, кроме Реджинальда…Призрачные фигуры направились вниз, в трюм. Реджинальд последовал за ними. Их ждал тяжелый дубовый стол, рядом с ним — три табуретки. На столе лежали игральные кости. Белая фигура села с правой стороны стола, чёрная — слева. Реджинальд сел на третью табуретку, между ними — у торца стола.И спутники грешника начали игру. Игру, ставкой в которой была душа Реджинальда.Когда выигрывает Белый — в душе Реджинальда расцветает надежда. Когда выигрывает Чёрный — открывается бездна отчаяния. Сколько будет длиться игра, кто выйдет из неё победителем — никто не знает. И корабль будет плыть по морям до самого конца игры — безлюдный, заброшенный, с разорванными, свисающими клочьями парусами, без огней… Только одна свеча горит глубоко в трюме, там, где призрачные фигуры мечут кости и сидит братоубийца с кровавым отпечатком ладони на щеке.Моряки называют этот корабль «Летучим Голландцем». Некоторые считают, что встреча с ним — предвестник несчастья. Другие говорят, что сталкивались со странным кораблем уже неоднократно — и с ними ничего не случилось.Они не знают, что если в момент встречи выигрывает Белый — ничего плохого с видевшим «Летучего Голландца» не случится. Но если выигрывает Чёрный…Автор - Soledad.

Ключевые слова: Корабль-призрак легенда брат искупление

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