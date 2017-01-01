Лохнесское чудовище сменило место обитания?

Лохнесское чудовище сменило место обитания?

Очевидец снял на видео существо внушительных размеров, которое на короткое время появилось на поверхности реки.

Автор кадров, за короткое время набравших в Youtube 3 миллионапросмотров, некто Пенн Плейт (Penn Plate) - житель Лондона, который 27 марта 2016 года находился в кабинке канатной дороги (Emirates Air Line cable cars near Greenwich). Любовался видом на Темзу с высоты. Оттуда и заметил существо, вынырнувшее с глубины. Оно на короткое время попало в кадр.



Неопознанный подводный объект имел внушительные размеры.





У "чудовища" заметны два горба. А это свойственно лохнесскому монстру, если верить описаниям очевидцев и немногочисленным фото, сделанным в Шотландии.

Лохнесское чудовище? Сбежало из своего шотландского озера? Это предположение самое популярное.

Канатная дорога, из кабинки которой снимал очевидец

Не исключено, конечно, что мистер Плейт снял кита, заплывшего из океана. Такое случалось, например, в 2006 году. Свидетелям стали тысячи жителей Лондона. Тогда в Темзе, как определили ученые, оказался 5-метровый высоколобый северный бутылконос Hyperoodon ampullatus или Northern Bottle-nosed Whale. Киты этого вида обычно живут в Северном и Баренцевом морях. Но иногда спускаются до берегов Ирландии и Великобритании.



Кита, заплывшего в Темзу в 2006 году, пытались спасти. Но безуспешно. Он в итоге погиб.



Однако нынешний "кит" явно крупнее. Да и манера плавать у него странная - вынырнул и больше не появился. Кит 2006 года долго оставался на поверхности.



Или все-таки чудовище приплыло? Кстати, по одной из гипотез, высокогорное озеро Лох-Несс, в котором якобы водится монстр, соединено подземным каналом с океаном. Если это так, то у лохнесского чудовища есть возможность периодически покидать свой дом. И оно вольно отправиться куда угодно - хоть в Лондон.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lemur Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:25 by

Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Чудовище Темза очевидец

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