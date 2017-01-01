Нечто в доме. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:41

Cover Просмотров: 430 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 08:41 by

На улице была довольно холодная погода для конца мая. Даже окна покрылись чудесными узорами инея. Холодный ветер дул из-под пола первого этажа двухэтажки. Жильцы постоянно жаловались на него, виной всему была ошибка строителей при стройке дома, но менять что-либо было поздновато, и каждый сам утеплял как мог. Кроме меня.Я недавно переехала сюда. За плечами была нудная и стабильная работа в парикмахерской. В свои 26 лет я не отличалась особыми качествами от своих друзей по работе, разве что я была скептична к паранормальному. Это и было одна из причин, по которой я сняла эту квартиру, где буквально 2 месяца назад был найден мертвым предыдущий постоялец, пожилая женщина.Хозяин квартиры, Алексей Петрович, был довольно милым в свои 40 лет. Когда я приехала посмотреть квартиру, он все время пытался быть гостеприимным, но все время Алексей Петрович оглядывался и теребил замок от своего чемодана, который не выпускал из рук. Что-то он скрывал.Меня очень устраивал дом, да еще и рядом с работой. И совсем неважно, что здесь умер человек. "Люди умирают каждый день, каждый час", - думала про себя я.Первая неделя в новой квартире прошла незаметно быстро. Я вовсю обустраивала свой дом. Купила то, что, по моему мнению, сделало бы эту серую квартиру более живой.И вот после нудной работы я уставшая легла спать.Ночью я проснулась. Дома было очень холодно. Я поднялась и пошла в туалет. Полы были настолько холодными, что казалось, я хожу по льду. Справив нужду, я начала искать одеяло потолще в своем шкафу. Вдруг я услышала шорох. Я замерла, ожидая, что мне просто показалось. Но нет. Звук отчетливо шел из прихожей. Включив свет, я провела взглядом прихожую, пытаясь найти источник звука. Но все было тихо. Я пошла спать. Едва ли я легла, звуки опять повторились. Поняв, что не усну от шума, я пошла туда захватив с собой тапок. Ведя рукой в поисках выключателя, я посмотрела на прихожую и замерла. Там стояло нечто. Оно было похоже на человека, но пальцы на руках были неестественно длинными и из головы какие-то отростки, напоминавшие по виду корону. Даже в темноте, освещаемой лишь луной за окном, я смогла разглядеть, что на нем была большая мешковатая одежда ярко-желтого цвета, вся покрытая чем-то багровым, напоминающим кровь. Существо смотрело на меня своими желтыми глазами. Собравшись с мыслями, я дрожа спросила:- Кто вы?Вместо ответа существо побежало на меня. Я на мгновение застыла от ужаса, но, быстро поняв, что надо действовать, захлопнула дверь своей комнаты и заперлась изнутри. Оно тарабанило в дверь, дергало ручку, и от каждого удара по ней в ушах начинало глушить. Я плакала. Плакала и сидела в углу, обняв свои колени...Автор: Erika Roberts.

Ключевые слова: Ужас страх существо

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