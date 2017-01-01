Химера

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lind Remar Просмотров: 145 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:15 by

Сергей рухнул на деревянную скамейку, подогнул ноги и посмотрел на небо. Восемь часов вечера. Потемневшие от мрака облака плыли сплошной рекой. Они были похожи на огромные космические корабли, покрытые густой воздушной пеной.- Холодно, - пожаловался Денис. Он стоял рядом, но не собирался садиться на свободное место. В темноте едва удалось разглядеть скамейку, а уж грязная ли она - этого никто не знал. Под ногами валялись мелкие ветки, повязшие в слякоти ранней весны. Стоял запах сырой земли.- А мне родители говорили, что во всём есть свои плюсы. Стоит только попытаться их найти, - сказал Сергей.- Ага, конечно. Плюсы. Вроде школы или дерьма под снегом, - Денис усмехнулся и аккуратно провёл рукавом ветровки по сидению. - Чисто.Под снегом... - задумался Сергей и устремил взгляд в пустоту. Ветер заставлял вздрагивать, едва касаясь незащищённой кожи рук и шеи. - Кстати, ты в курсе, что Пашу и Митю нашли? Мёртвыми.- Слышал. А где!?- В парке. Говорят, откопали недавно. В том самом месте, помнишь? Ну... где я ещё с ели навернулся.- А, это хорошо помню, - Денис на мгновение улыбнулся, но через секунду его лицо приобрело серьёзный вид. - Значит, это правда, что их по кускам собирали?За свои двенадцать лет друзья уже насмотрелись всякой "жести" по телевизору, что немного закалило их психику для обсуждения подобных тем, но когда такие ужасы происходят в действительности, да ещё и с близкими, то поневоле начинаешь переживать за собственную безопасность и действительность происходящего. Несомненно, Паша и Митя не были первыми. Началось всё шесть месяцев назад, в октябре. Череда исчезновений детей, с последующим откапыванием их тел в лесу. Некоторые считают, что это дело рук криминальной организации, другие - следы неизвестного зверя.- Я тоже надеялся, что это враньё, - Сергей сделал паузу и тяжело вздохнул. - Говорят, что их не расчленили, как обычно делают после убийства. Пашку и Митю рвали заживо.- Фу, трындец какой!- А убийцу так и не поймали! Никаких следов не оставил, подонок, - Сергей вытащил из кармана отцовскую зажигалку и опустил голову. Он вспомнил, как переехал сюда два года назад и даже подумать не мог, что за столь короткое время в жизни случится такое потрясение. Цепкий страх возможной смерти давно сменился безразличием ко всему, причиной стало отчаяние и полное бессилие, которым уже тоже не было места в пустой душе. Он вспомнил, как летом ходил к озеру, на пикник. Там они с отцом ловили рыбу, кидали прикорм из белого хлеба и консервированной кукурузы, копали червяков. В тот день лопата наткнулась на что-то твёрдое, а из земли засочилась отвратительная жидкость. Остальное Сергей плохо помнил или вовсе не хотел вспоминать.- Дааа... - протянул Денис и резко встал с места. Под ногами треснули ветки, словно предвещая какую-то напасть. Он начал озираться по сторонам. Свет в окнах слабо освещал старенькие стены пятиэтажек, покрытые тонкими трещинами и неровными пятнами осыпанной штукатурки.- Помнишь, как в конце декабря, мы вчетвером забрались в дом на Вольной? - задал вопрос Сергей.- Ага, байки травили, страшилки. Дом исследовали. Помню.- А погреб закрытый?- Ну.- Помнишь звуки оттуда? Скулёж такой тихий, хрипы.- Мы же порешили, что это ветер. С внешней стороны, где погреб, дырка была небольшая. Ну, снаружи которая, в стене дома.Знаешь... - с мечтательным ужасом произнёс Сергей. - А ведь в тот день была безветренная погода...Денис промолчал. Он не мог отрицать этого, так как прекрасно помнил тот вечер. Несомненно, источником звуков был вовсе не ветер, но та ложь, что он построил в своём разуме и которой поделился со своими друзьями, помогла преодолеть парализующий страх. Ложь, которая помогла ему не лишиться рассудка и не закричать во весь голос, растворив образ ужасающей правды. Он знал об этом доме куда больше своих друзей, но умолчал, так как не верил даже себе.- Серый, мне надо кое-что рассказать тебе, - внезапно выдал Денис. - Я думаю, что в том погребе кое-что было. Что-то, что убило Митю и Пашу.Сергей удивлённо уставился на друга, но не проронил ни слова.История, которую рассказал Денис, произошла в маленькой семье, что жила в этом доме более четырёх лет назад. Одинокий отец Степан и семилетняя дочь Лиза нисколько не выделялись из серой массы этого города. Был у них ещё сторожевой пёс по кличке Лоскутик, здоровый такой, белого цвета, с каштановыми пятнами на боках. Степан работал в одной из местных школ, преподавал биологию. Лиза ходила в ту же школу, где работал отец, была чрезмерно доброй и жизнерадостной девочкой.Началось всё в апреле, когда пропала Лиза. "Почему же Лиза не выходит из дома? Почему не ходит в школу?" - на эти вопросы Степан давал один и тот же ответ. Он говорил, что она больна и не в состоянии покинуть дом, а на предложение сходить в больницу или на просьбу навестить больную девочку - отвечал отказом. Затем пропал Лоскутик, это заметили ребята по соседству, которые часто задирали пса, стреляя в него рябиной. Хозяин же говорил, что Лоскутик сбежал в лес, но это вряд ли было правдой, ведь по ночам можно было услышать знакомый лай, исходящий из дома хозяина. Спустя пару дней, после пропажи пса, на работу уже не вышел сам Степан.Дверь в дом никто не открывал. Её пришлось выламывать. Причиной послужили ужасающие визги исходящие из-за его стен, жалобный скулёж и нечеловеческие стоны, которые продолжались вот уже вторую ночь после пропажи Степана. Да и череда непонятных исчезновений пугала не меньше. Полицейского авторитета остановить местных жителей оказалось недостаточно, потому в дом вошли все вместе. Двери и окна в доме оказались заколоченными изнутри, стены и пол были усеяны кровавыми разводами и отпечатками огромных лап, стоял едкий запах лекарственных препаратов и чего-то чрезмерно тошнотворного, гнилого. Первым нашли Степана, а если быть точнее - его обрубок. Лежал он под кухонным столом, у большой миски с молоком, облепленной тараканами.Кровавые полосы и отпечатки вели в погреб, который оказался удивительно просторным. И страшным, потому что исчерченные странными символами стены, пентаграммы на полу, на потолке, кучи старых заляпанных кровью книг, растерзанные тела собак и кошек, склянки и сосуды, наполненные дурнопахнущими жидкостями - всё это не могло являться чем-то нормальным.Недостающую половину Степана обнаружили в углу погреба, в куче сырого и пропитавшегося насквозь кровью тряпья. Там же была огромная дыра, открывающая вид на лес позади дома.Тело Лизы не было найдено.Предварительные версии предполагали, что хозяин связался с какой-то сатанинской организацией и был убит её членами, но ведь тело было попросту разорвано в клочья, присутствовали следы укусов какого-то большого зверя. Не исключали, что в дом Степана мог пробраться обычный медведь, один из тех, что водятся в ближайшем лесу, однако не было понятно, откуда тогда взялись пентаграммы и символы на стенах.После анализа изъятых с места происшествий вещей: книг, клочков бумаг с фразами и исписанных тетрадей ситуация только усугубилась. Полиция была в тупике. Оказалось, Степан помимо биологии увлекался древней алхимией. Ну, как увлекался... Скорее был помешан на ней. В записях указаны попытки скрещивания животных, в основном: собак, кошек, мышей и птиц. Однако вещественных доказательств о поставленных экспериментах не нашлось. Предполагалось, что результаты были уничтожены или хорошо спрятаны. Идея скрещивания живых существ, видимо, совсем лишила мужчину рассудка, даже побудила его начать ставить эксперименты над собственным телом. Закончилось всё тем, что дело о таинственной смерти горе-биолога и пропаже Лизы так и не удалось раскрыть.Спустя какое-то время началось массовое исчезновение людей. Пропадали в основном подростки, гуляющие в вечернее время и местные бродяги. Их конечно находили. Частично. Закопанными недалеко от того самого дома. Находили до тех пор, пока весь этот ужас резко не прекратился из-за одного случая...- Какого? - с испугом произнёс Сергей.- Там была моя мать. Она знала эту семью, даже порой заходила в гости, так как часто ездила к подруге, что жила с ними по соседству.- И что?- Она увидела Лоскутика, - Денис сглотнул и сделал паузу. - Он сидел на крыше и смотрел на неё. Но это был не совсем Лоскутик.- В смысле?- Мама узнала его по окраске. Вот только он был куда больше обычной собаки. А ещё она увидела в нём кое-что неправильное и оттого до жути страшное.Сергей промолчал.- Лизу, - продолжил Денис. - Ты только представь, каким чудовищем надо быть, чтобы сделать такое с дочерью...- Зачем ты мне это рассказываешь?- В тот же день оно ушло и больше не появлялось.- Зачем ты мне это рассказываешь? - мотая головой, повторил Сергей.Денис с досадой посмотрел на друга. Он хотел было сказать, что увиденное им в тот день в щели погреба вовсе не являлось большой крысой, что этот безразличный взгляд пустых больших глаз ещё долго провожал четырёх детей, пока те не скрылись за очередным домом. Он хотел признаться, что, попрощавшись с друзьями, увидел, как мохнатое тело выползло из свежей земляной норы и двинулось в сторону Меньшикова - района, где жили Митя с Пашей. Денис хотел попросить прощение и раскаяться в своей трусости, погубившей друзей. Но его мысль была прервана внезапным хрустом веток и знакомой оскаленной мордой, торчащей из-за близстоящего дерева...

Ключевые слова: Существо жестокость страх авторская история

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