Умру за любовь

Умру за любовьЯ всегда была романтиком, любила фильмы и книги с красивой любовной историей, изучала литературу. Всегда было много друзей, я была очень общительна. Парней никогда не было, он стал первым...
Встретила я его на улице, когда шла из библиотеки с огромной стопкой книг, которые я уронила на асфальт, засмотревшись на высокого красавца. Я раскраснелась, когда он подошел и помог мне их собрать и проводил до дома. Он взял мой номер телефона.
Все казалось красивым сном, который, я думала, не может быть реальностью. Он красиво ухаживал, дарил подарки и цветы. Говорил красивые слова и давал громкие и смелые обещания. Я тонула в нем с головой. Подруги были за меня рады, но, имея опыт первой любви, которого до этого не было у меня, советовали все же не уходить с головой в это чувство, но я не желала их слушать, ведь взаимное, сильное и чистое чувство любви так и должно накрывать с головой.
Мы были красивой парой. Шли дни, недели, месяцы... Все было прекрасно. Я уже отдалилась от подруг и друзей, посвящая себя и все свое время ему. Я не видела ничего вокруг, центром моего мира был один единственный человек - мой парень.
Выкрав пару часов для встречи с моими близкими подругами, я слушала, как они рассказывали мне, что узнали много плохих, порой ужасных поступков моего любимого. Я все оспаривала, крича, что они его совсем не знают, а это только слухи. Со скандалом я убежала в слезах из кафе, в котором мы сидели.
Первым делом я позвонила ему, чтобы он меня забрал, но, к моему удивлению, трубку он не взял. Я тогда подумала, что, может, он занят, но я очень переживала.
Ближе к вечеру пришла смс от него: "Любимая, прости, что трубку не взял, был очень занят". Мое напряжение и волнение прошли, ведь с ним все хорошо. С подругами я перестала общаться совсем, ведь они оклеветали его.
Как-то раз, когда у нас был так называемый "юбилей" (3 месяца вместе), он пригласил меня на ужин к себе домой. Я надела лучшее платье, сделала легкий макияж и кудри, после чего отправилась к нему.
Атмосфера была просто невероятная, действительно, киношная: свечи, полумрак и вино.
Когда мы выпили половину бутылки на двоих, у меня начала кружиться голова, потому что я совсем не пью, а он подошел ко мне вплотную и начал целовать. Целовать так, как не делал этого никогда. Меня бросало то в жар, то в холод. Внизу живота все ныло, но это было просто невообразимо приятное ощущение. Его руки медленно опускались все ниже вдоль моего туловища, когда они дошли до края моего коротенького платья, я его прервала. Он нежно меня обнял и, глядя в глаза, сказал, что все будет хорошо, не надо его боятся, ничего плохого не случится, а это совсем не то, о чем я подумала. Я ему поверила и не стала больше оказывать сопротивление. Он покрыл своими поцелуями каждый сантиметр моего тела, медленно расстегнул молнию моего платья... Я отдалась ему целиком и полностью, забыв обо всем.
После он отвез меня домой. Ехали молча, он не проронил не слова. У дверей квартиры лишь быстро чмокнул и ушел, а я долго смотрела ему в след.
Утром не написал, днем не позвонил, а вечером не пожелал спокойной ночи. Мне было тревожно, когда он мне не писал и не звонил хотя бы день.
Так было три дня, я была сама не своя, злилась без повода и часто плакала.
Как-то раз я шла из магазина домой и увидела то, чего всегда боялась, за что всегда переживала. Я увидела его с другой. Слезы градом покатились из глаз, пакеты выпали из рук. Ничего было не видно от слез в глазах. Мой мир внутри рухнул, я просто умерла. Я шла домой не видя и не слыша никого. Мелькали лица, пары шли мимо, а я на них смотрела и с огромной болью вспоминала нас.
Зайдя домой, я упала на кровать. Лежала и смотрела в потолок. Думала о том, как жесток этот мир, ведь я для него все, а он обошелся со мной так. Он - первый. И первый во всем. Не хотелось жить.
Из дома я не выходила несколько дней, пропуская пары в институте. Знаете то чувство, кода ты хочешь заплакать, но не можешь, а это начинает душить, и ты начинаешь задыхаться, глотая воздух? Я так рыдала несколько дней. Я следила за его социальными сетями, пока он не добавил меня в черный список в каждой. Я даже создала фейки. Видела его фотографии с новой девушкой, они веселились, гуляли, целовались. Я сидела дома, одна.
Подруги, конечно, узнали и пытались ко мне приходить, но я никого не подпускала к себе. Пришла мысль о том, что я больше не нужна этому миру, и я решила уйти.
Я нашла целую банку сильнейшего снотворного, и с мыслью о том, что смерть во сне самая безболезненная, я насыпала в свою ладонь все содержимое флакончика. Я смотрела на гору таблеток и плакала, мысленно прощаясь со всеми. Засыпав все это в себя, я резко успокоилась. Легла на свою кровать и закрыла глаза.
Я проснулась в полном недоумении. Я выпила просто лошадиную дозу и осталась жива?! Бред.
Я встала и быстро прошла на кухню, хотела взять стакан с водой, но просто встала в оцепенении, не понимая, что произошло. Вернулась в комнату и увидела страшное: я видела себя, лежащую на кровати без единого признака жизни.
Я закрыла руками лицо, но не смогла заплакать, слез больше у меня не было. Я часто читала об этом, но не верила, что такое бывает. Не верила в призраков, но сама стала им. Я тут же вспомнила, что умеют делать фантомы: ходить сквозь стены и вселяться в разные предметы.
Решив опробовать свои новые способности, я сквозь стену прошла на улицу.
Скитаясь по ночным пустым улицам, я поняла, какая ошибка была совершена. Из-за какого-то урода, который просто мною воспользовался, я решила наложить на себя руки. Вот идиотка. Во мне горела ненависть, которая сподвигнула меня на месть.
Я была в городе до самого утра и решила за ним следить. Я была у его дома, провожала его до универа, он так смешно оглядывался всю дорогу и ускорял шаг, чувствуя мой мертвый холод и пронзительный взгляд.
Видела, как он с учебы шел домой, а после отправился со своей пассией в ночной клуб. Может, ему просто не хватало этого веселья, которое не могла ему дать такая скромница как я.
Пролетев сквозь стены здания, я оказалась среди толпы выпивающих, танцующих людей. Раньше мне никогда не доводилось бывать здесь. Я увидела его вместе с ней. Он лапал ее в углу танцпола, и она его потянула за руку в сторону туалета. С неохотой я прошла вслед за ними и не удивилась, когда увидела, как этот кабель ее имеет в грязном общественном туалете.
Не желая дальше на это смотреть, я дождалась их уже на улице. Эта слежка могла мне помочь осуществить свою месть.
Домой я не возвращалась примерно два дня, увлекшись шпионажем за своим "любимым".
Когда я вернулась, то видела, как мое уже тело выносят из квартиры. Я проследовала за машиной, которая доставила меня в морг. Через несколько часов туда приехала моя мама. Она жила в другом городе. Я видела ее горькие слезы и еще раз пожалела о своем поступке. Ну, не стоил он слез моего самого близкого человека...
Я смотрела на собственные похороны со стороны, мне было жутковато. Серые лица, слезы и грустные речи. Вот меня уже закапывают. Я подошла и со спины обняла маму. В последний раз. В этот момент у нее покатились по щекам слезы, будто она чувствовала мои объятия.
Все уже разошлись, а я осталась у памятника с моей фотографией, рассматривая огромное количество цветов, возложенных на мою могилу.
План мести я вынашивала долго. Убить? Мало мучений, он должен страдать. Я решила пока с ним "посожительствовать".
Сначала я просто стояла и смотрела на него спящего, а он в испуге не раз просыпался. Передвигала разные предметы по квартире, создавала перебои с электричеством.
Так прожили мы несколько недель, мои способности развивались, а он был подавленным, плохо спал и стал рассеянным.
Однажды я закрыла его в квартире на несколько дней. Он рыдал, не знал, что делать, звонил в МЧС, но приехать им я не давала. Он уже было хотел выбраться через окно на седьмом этаже, но нет, так просто он не отделается.
Мне кажется, он начал медленно сходить с ума. Я научилась появляться и исчезать, и когда ночью он вставал с кровати, я его так и пугала. Визжал, как маленькая девочка. Он стал закрываться от социума, стал реже ходить на пары. Я стала с ним разговаривать, он слышал мой голос и стал его узнавать. И как-то даже умолял его простить, но я не смогу. Он перестал выходить на улицу, начал разговаривать сам с собой. Мне он надоел, я настолько охладела ко всему, что пришло на ум остановить происходящее.
Он сидел на диване и смотрел телевизор, как вдруг я резко захлопнула дверь позади него. Сердцебиение в его груди было таким сильным, что слышно было даже мне.
Выйдя в коридор, он включил свет, но лампа лопнула, и комната погрузилась в полнейший мрак. Дрожащим голосом, почти полушепотом он произнес: "Лиза, это ты?.."
Будто ожидал услышать ответ. Я мелькнула в дверном проеме. Увидев меня, он бросился в свою спальню, а я вслед за ним. Он обернулся, я налетела на него и впечатала в стену со всей силы, с какой только могла. Он упал на пол, но я его не оставила. Своими длинными и острыми ногтями я начала царапать его лицо. Появились глубокие и кровоточащие царапины, потом пальцем я надавила ему на глаз. Он взвыл от боли и пытался отползти от меня, но я тянула его за ноги назад. Дотащив его до ванны, я окатила его кипятком, а пока он валялся без сил на кафеле, пошла на кухню за большим ножом.
У него уже не было сил сопротивляться. Он был без сознания, мне даже показалось, что он уже был уже мертв. Но мне было мало, я кромсала ножом его тело, а потом смотрела на обезображенный труп и вообще не верила в то, что это сотворила я.
Бросив нож, я убралась из квартиры.
Я бежала вперед по улице. Вдалеке я увидела яркий белый свет и поняла, это то, куда надо идти, чтобы обрести покой. Мое незавершенное дело было сделано. По глупости произошло две смерти. Знала бы я раньше, как все обернется, то никогда бы так не поступала. Жизнь - бесценный дар, ведь кто-то изо дня в день за нее борется, а я так легко ее отдала за просто так.
С этими мыслями я остановилась у потока белого света и обернулась назад, на тот мир, в котором я жила, так всегда любила и смотрела на него в последний раз.
Я ушла, но не без сожалений.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:38
Вчера, 22:04 by grimseПросмотров: 141Комментарии: 0
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