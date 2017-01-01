Умру за любовь

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:38

grimse Просмотров: 141 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:04 by

Я всегда была романтиком, любила фильмы и книги с красивой любовной историей, изучала литературу. Всегда было много друзей, я была очень общительна. Парней никогда не было, он стал первым...Встретила я его на улице, когда шла из библиотеки с огромной стопкой книг, которые я уронила на асфальт, засмотревшись на высокого красавца. Я раскраснелась, когда он подошел и помог мне их собрать и проводил до дома. Он взял мой номер телефона.Все казалось красивым сном, который, я думала, не может быть реальностью. Он красиво ухаживал, дарил подарки и цветы. Говорил красивые слова и давал громкие и смелые обещания. Я тонула в нем с головой. Подруги были за меня рады, но, имея опыт первой любви, которого до этого не было у меня, советовали все же не уходить с головой в это чувство, но я не желала их слушать, ведь взаимное, сильное и чистое чувство любви так и должно накрывать с головой.Мы были красивой парой. Шли дни, недели, месяцы... Все было прекрасно. Я уже отдалилась от подруг и друзей, посвящая себя и все свое время ему. Я не видела ничего вокруг, центром моего мира был один единственный человек - мой парень.Выкрав пару часов для встречи с моими близкими подругами, я слушала, как они рассказывали мне, что узнали много плохих, порой ужасных поступков моего любимого. Я все оспаривала, крича, что они его совсем не знают, а это только слухи. Со скандалом я убежала в слезах из кафе, в котором мы сидели.Первым делом я позвонила ему, чтобы он меня забрал, но, к моему удивлению, трубку он не взял. Я тогда подумала, что, может, он занят, но я очень переживала.Ближе к вечеру пришла смс от него: "Любимая, прости, что трубку не взял, был очень занят". Мое напряжение и волнение прошли, ведь с ним все хорошо. С подругами я перестала общаться совсем, ведь они оклеветали его.Как-то раз, когда у нас был так называемый "юбилей" (3 месяца вместе), он пригласил меня на ужин к себе домой. Я надела лучшее платье, сделала легкий макияж и кудри, после чего отправилась к нему.Атмосфера была просто невероятная, действительно, киношная: свечи, полумрак и вино.Когда мы выпили половину бутылки на двоих, у меня начала кружиться голова, потому что я совсем не пью, а он подошел ко мне вплотную и начал целовать. Целовать так, как не делал этого никогда. Меня бросало то в жар, то в холод. Внизу живота все ныло, но это было просто невообразимо приятное ощущение. Его руки медленно опускались все ниже вдоль моего туловища, когда они дошли до края моего коротенького платья, я его прервала. Он нежно меня обнял и, глядя в глаза, сказал, что все будет хорошо, не надо его боятся, ничего плохого не случится, а это совсем не то, о чем я подумала. Я ему поверила и не стала больше оказывать сопротивление. Он покрыл своими поцелуями каждый сантиметр моего тела, медленно расстегнул молнию моего платья... Я отдалась ему целиком и полностью, забыв обо всем.После он отвез меня домой. Ехали молча, он не проронил не слова. У дверей квартиры лишь быстро чмокнул и ушел, а я долго смотрела ему в след.Утром не написал, днем не позвонил, а вечером не пожелал спокойной ночи. Мне было тревожно, когда он мне не писал и не звонил хотя бы день.Так было три дня, я была сама не своя, злилась без повода и часто плакала.Как-то раз я шла из магазина домой и увидела то, чего всегда боялась, за что всегда переживала. Я увидела его с другой. Слезы градом покатились из глаз, пакеты выпали из рук. Ничего было не видно от слез в глазах. Мой мир внутри рухнул, я просто умерла. Я шла домой не видя и не слыша никого. Мелькали лица, пары шли мимо, а я на них смотрела и с огромной болью вспоминала нас.Зайдя домой, я упала на кровать. Лежала и смотрела в потолок. Думала о том, как жесток этот мир, ведь я для него все, а он обошелся со мной так. Он - первый. И первый во всем. Не хотелось жить.Из дома я не выходила несколько дней, пропуская пары в институте. Знаете то чувство, кода ты хочешь заплакать, но не можешь, а это начинает душить, и ты начинаешь задыхаться, глотая воздух? Я так рыдала несколько дней. Я следила за его социальными сетями, пока он не добавил меня в черный список в каждой. Я даже создала фейки. Видела его фотографии с новой девушкой, они веселились, гуляли, целовались. Я сидела дома, одна.Подруги, конечно, узнали и пытались ко мне приходить, но я никого не подпускала к себе. Пришла мысль о том, что я больше не нужна этому миру, и я решила уйти.Я нашла целую банку сильнейшего снотворного, и с мыслью о том, что смерть во сне самая безболезненная, я насыпала в свою ладонь все содержимое флакончика. Я смотрела на гору таблеток и плакала, мысленно прощаясь со всеми. Засыпав все это в себя, я резко успокоилась. Легла на свою кровать и закрыла глаза.Я проснулась в полном недоумении. Я выпила просто лошадиную дозу и осталась жива?! Бред.Я встала и быстро прошла на кухню, хотела взять стакан с водой, но просто встала в оцепенении, не понимая, что произошло. Вернулась в комнату и увидела страшное: я видела себя, лежащую на кровати без единого признака жизни.Я закрыла руками лицо, но не смогла заплакать, слез больше у меня не было. Я часто читала об этом, но не верила, что такое бывает. Не верила в призраков, но сама стала им. Я тут же вспомнила, что умеют делать фантомы: ходить сквозь стены и вселяться в разные предметы.Решив опробовать свои новые способности, я сквозь стену прошла на улицу.Скитаясь по ночным пустым улицам, я поняла, какая ошибка была совершена. Из-за какого-то урода, который просто мною воспользовался, я решила наложить на себя руки. Вот идиотка. Во мне горела ненависть, которая сподвигнула меня на месть.Я была в городе до самого утра и решила за ним следить. Я была у его дома, провожала его до универа, он так смешно оглядывался всю дорогу и ускорял шаг, чувствуя мой мертвый холод и пронзительный взгляд.Видела, как он с учебы шел домой, а после отправился со своей пассией в ночной клуб. Может, ему просто не хватало этого веселья, которое не могла ему дать такая скромница как я.Пролетев сквозь стены здания, я оказалась среди толпы выпивающих, танцующих людей. Раньше мне никогда не доводилось бывать здесь. Я увидела его вместе с ней. Он лапал ее в углу танцпола, и она его потянула за руку в сторону туалета. С неохотой я прошла вслед за ними и не удивилась, когда увидела, как этот кабель ее имеет в грязном общественном туалете.Не желая дальше на это смотреть, я дождалась их уже на улице. Эта слежка могла мне помочь осуществить свою месть.Домой я не возвращалась примерно два дня, увлекшись шпионажем за своим "любимым".Когда я вернулась, то видела, как мое уже тело выносят из квартиры. Я проследовала за машиной, которая доставила меня в морг. Через несколько часов туда приехала моя мама. Она жила в другом городе. Я видела ее горькие слезы и еще раз пожалела о своем поступке. Ну, не стоил он слез моего самого близкого человека...Я смотрела на собственные похороны со стороны, мне было жутковато. Серые лица, слезы и грустные речи. Вот меня уже закапывают. Я подошла и со спины обняла маму. В последний раз. В этот момент у нее покатились по щекам слезы, будто она чувствовала мои объятия.Все уже разошлись, а я осталась у памятника с моей фотографией, рассматривая огромное количество цветов, возложенных на мою могилу.План мести я вынашивала долго. Убить? Мало мучений, он должен страдать. Я решила пока с ним "посожительствовать".Сначала я просто стояла и смотрела на него спящего, а он в испуге не раз просыпался. Передвигала разные предметы по квартире, создавала перебои с электричеством.Так прожили мы несколько недель, мои способности развивались, а он был подавленным, плохо спал и стал рассеянным.Однажды я закрыла его в квартире на несколько дней. Он рыдал, не знал, что делать, звонил в МЧС, но приехать им я не давала. Он уже было хотел выбраться через окно на седьмом этаже, но нет, так просто он не отделается.Мне кажется, он начал медленно сходить с ума. Я научилась появляться и исчезать, и когда ночью он вставал с кровати, я его так и пугала. Визжал, как маленькая девочка. Он стал закрываться от социума, стал реже ходить на пары. Я стала с ним разговаривать, он слышал мой голос и стал его узнавать. И как-то даже умолял его простить, но я не смогу. Он перестал выходить на улицу, начал разговаривать сам с собой. Мне он надоел, я настолько охладела ко всему, что пришло на ум остановить происходящее.Он сидел на диване и смотрел телевизор, как вдруг я резко захлопнула дверь позади него. Сердцебиение в его груди было таким сильным, что слышно было даже мне.Выйдя в коридор, он включил свет, но лампа лопнула, и комната погрузилась в полнейший мрак. Дрожащим голосом, почти полушепотом он произнес: "Лиза, это ты?.."Будто ожидал услышать ответ. Я мелькнула в дверном проеме. Увидев меня, он бросился в свою спальню, а я вслед за ним. Он обернулся, я налетела на него и впечатала в стену со всей силы, с какой только могла. Он упал на пол, но я его не оставила. Своими длинными и острыми ногтями я начала царапать его лицо. Появились глубокие и кровоточащие царапины, потом пальцем я надавила ему на глаз. Он взвыл от боли и пытался отползти от меня, но я тянула его за ноги назад. Дотащив его до ванны, я окатила его кипятком, а пока он валялся без сил на кафеле, пошла на кухню за большим ножом.У него уже не было сил сопротивляться. Он был без сознания, мне даже показалось, что он уже был уже мертв. Но мне было мало, я кромсала ножом его тело, а потом смотрела на обезображенный труп и вообще не верила в то, что это сотворила я.Бросив нож, я убралась из квартиры.Я бежала вперед по улице. Вдалеке я увидела яркий белый свет и поняла, это то, куда надо идти, чтобы обрести покой. Мое незавершенное дело было сделано. По глупости произошло две смерти. Знала бы я раньше, как все обернется, то никогда бы так не поступала. Жизнь - бесценный дар, ведь кто-то изо дня в день за нее борется, а я так легко ее отдала за просто так.С этими мыслями я остановилась у потока белого света и обернулась назад, на тот мир, в котором я жила, так всегда любила и смотрела на него в последний раз.Я ушла, но не без сожалений.

Ключевые слова: Первая любовь обман измена призрак убийство авторская история

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