Маршрутка

Страх — самое древнее и сильное из человеческих

чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого.

(Г. Ф. Лавкрафт)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:44

Алексей Голенко Просмотров: 242 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:44 by

Утро сегодня выдалось поистине холодным. Я лежал в кровати, укутавшись в теплое одеяло. Все казалось замечательным. Все, кроме того факта, что надо идти в универ. Я без какого-либо желания встал с кровати и пошел в душ.Стоя под напором воды, я не думал ни о чем и не задавался какими-либо вопросами, ибо был слишком уставшим для этого. Все ненавидят понедельник, но моя ненависть к этому дню особенно велика. Уикенд я провел, как всегда, в компании своих верных друзей: Лёхи, Саши и Вити. Мы сходили в кино, поели в кафе и отлично провели время в баре. В общем… это все, что нужно для обыкновенного отдыха. Было весело, но вот теперь я стою здесь и понимаю, что впереди длительная рабочая неделя, наполненная болью и страданиями.После душа я переоделся и пошел на кухню. Приготовив классический бутерброд и заварив чай, я положил свой "роскошный" завтрак на стол. Эта деревянная конструкция начинала шататься из стороны в сторону даже при малейшем взаимодействии с ней. Давно пора его выкинуть и заменить новым, но вот только надо учесть, что я обычный студент, который очень ограничен в средствах. Именно по этой причине мне все время приходится терпеть дискомфорт подобного рода.Далее все продолжалось довольно обыденно. Закончив есть, я привел себя в порядок и пошел переодеваться. Выбор был не слишком широким, тогда я одел обычные серые брюки и мое любимое пальто, которое мне подарил Лёха.Я уже подходил к коридору, как что-то заставило меня выглянуть в окно. Моя квартира никогда не отличалась шикарным видом. Понимаете, я живу в жилом комплексе, который построен за городом, но расположен он близко сразу к трем университетам. Так что основной контингент жителей - это такие же студенты, как и я, желающие хоть немного сэкономить. Эти советские пятиэтажки построены лицом к друг другу, поэтому, кроме вида соседних окон, я ничего не вижу. За исключением детской площадки, которая отлично видна с моего окошка.Как только я подошел проверить погоду, я сразу заметил, как стекло покрылось толстым морозным слоем с необычными узорами. Поняв, что на улице минус двадцать, а может, ниже, я с большой неохотой сменил пальто на зимний комбинезон. Но при всей его уродливости я нуждался в нем, как никогда раньше.Переодевшись во второй раз, я вышел из квартиры. В подъезде было холодно, неестественно низкая температура для закрытого помещения. Я закрыл дверь и начал спускаться по лестнице. Прикоснувшись к перилам, я полностью ощутил всю силу мороза, в руке отдало болью, а кожа ладони частично примерзла к оледеневшей железке. Я не представлял, какая погода стоит снаружи, если все двери и окна в подъезде промерзли насквозь.Как только я вышел на улицу, в нос ударил резкий и болезненный морозный запах, дышать было почти невозможно. Поэтому, решив не рисковать, я достал из кармана шарф и завязал его вокруг шеи, прикрыв рот.Сначала мне надо было зайти за Сашей, он единственный из всех моих друзей, кто живет по соседству. Из-за ужасного холода я решил немногосократить свой путь. Обойти через детскую площадку было самым подходящим вариантом.К этому времени к сильному морозу присоединился снег. Крохотные ледяные частички, словно бы не касаясь земли, летали по всему комплексу, создавая эффект размытости, как при виде тумана. Площадка всегда была мрачным местом, но сегодня она выглядела куда более пугающей. Местные нам рассказывали, что пятнадцать лет назад здесь, прямо в этом месте, алкаши зарезали своего собутыльника ради водки, но я никогда не придавал этому какого-то значения, ибо таких ежегодно происходит тысячи.Вдалеке показались очертания ржавых качелей, и я ускорил свой шаг. Картинка становилась с каждым разом все четче и четче, а буквально через две минуты я уже стоял в центре этого полуразрушенного места. Старую грязную песочницу покрыл небольшой белоснежный слой снега. Со стороны это казалось очень привлекательным.Немного осмотревшись, я решил продолжить путь, но мое внимание резко привлекла лавка, точнее, тот, кто сидел на ней. Казалось бы, какой нормальный человек будет сидеть на таком морозе? Я очень любопытный человек, все необычные вещи не могут дать мне покоя. Из-за сильного снегопада мне с трудом удавалось что-либо разглядеть. Сильный ветер поднимал и закручивал массы снега так, что таинственный силуэт исчез из вида, но меня это не остановило. Будучи одержимым любопытством, я пошел вперед. Ледяные частицы влетали в мои глаза, словно острые осколки, вызывая жгучую боль и слезы. Даже мой толстый шарф был бессилен перед силами матушки природы.Казалось, будто бы прошла целая вечность, но я все-таки дошел. Решив сохранять дистанцию, я стоял на расстоянии десяти метров от скамейки и человека,сидевшего на ней.Немного приглядевшись, я осознал, что передо мной сидела пожилая женщина шестидесяти илисемидесяти лет. Как я уже говорил ранее, большинство моих соседей - это студенты, такие же как я, но все-таки с несколькими пожилыми жильцами я был хорошо знаком. Одной из таких была баба Таня, очень дружелюбная бабушка, с которой я время от времени беседовал на различные темы за чашечкой чая. Очертания фигуры очень походили на нее, поэтому без каких-либо тревог и сомнений я двинулся по направлению к ней. Но все-таки что-то меня настораживало в ней. Ее кожа было мертвенно-белой, а ее взгляд был полностью пустым. Я сначала подумал, что она сильно замерзла, ведь в такую-то погоду только и гулять, да и еще на скамейке сидеть...Так что я незамедлительно обратился:- Здравствуйте, с вами все хорошо? Может, помощь какая-нибудь требуется?Никакого ответа не последовало. Она даже не посмотрела на меня, уставилась куда-то вдаль и не сводила взгляда.Я решил переспросить:- Просто... на улице такой холод стоит, сами же знаете. А вы тут сидите… Слушайте, давайте я вас до квартиры провожу. Вы ведь…Она внезапно перебила меня и начала говорить всякие бессмысленные фразы:- Они идут… они всегда возвращаются...Услышав это, я немного удивился.- Что, простите? Кто идет? Я вас не совсем понимаю… - переспросил я.Она подняла руку и указала своим старческим пальцем куда-то позади меня. Я насторожился и развернулся, чтобы посмотреть, но, как я и думал, там ничего не было.- Они всегда возвращаются… - повторила она.Я решил ничего не выяснять, учитывая тот факт, что людям в таком возрасте свойственно вести себя странно.- Вам точно не нужна помощь? - спросил я в последний раз, но в ответ получил лишь гробовую тишину.Баба Таня по-прежнему указывала куда-то вдаль.- Ладно, удачи вам! - сказал я и пошел к дому Саши.И вот, спустя какое-то время, я уже стоял у его подъезда. Ветер усилился, и мне не терпелось войти внутрь. Достав руку из кармана, я принялся набирать номер его квартиры. С каждой секундой рука начинала бледнеть все сильнее и сильнее. Из-за сильного мороза домофон стал издавать неприятные шипящие звуки, но как только Саня ответил, звуки резко пропали.Дверь открылась, и я буквально влетел внутрь подъезда. Как бы странно это не звучало, но я почувствовал приятное тепло. Поднимаясь по лестнице, я слышал типичные звуки утренней суеты, доносящиеся из соседних квартир. Тем временем Саня уже ждал меня у двери. Его вид оставлял желать лучшего: лицо было зеленоватым, как бывает при отравлении, а темные мешки под глазами были просто колоссальных размеров. Он будто бы не спал целую ночь.- С тобой все в порядке? Выглядишь ужасно… - сказал ему я.- Кажется, вчера перебрал с алкоголем, а может, и вовсе съел что-то испорченное. Так что... вряд ли смогу пойти в универ.- Бывает, хочешь помогу с чем-нибудь? Ну, там... купить что-то или передать?- Даже не знаю, может, сможешь достать таблетки от головы?- Без вопросов, - благородно сказал я.Саня пошел на кухню за кошельком, а потом передал мне деньги. Я уже собирался уходить, как он предложил мне остаться ненадолго и попить чай. В душе мне действительно очень хотелось посидеть в тепле и уюте и временно забыть про ту стужу, что стоит снаружи. Но, к сожалению, были две причины, которые препятствовали этому - учеба и маршрутка, на которую я опаздывал. Так что я вежливо отказался и вышел из дома. До прибытия маршрутки оставалось меньше шести минут, поэтому я побежал со всех сил.Оказавшись у дороги, я сразу же воспользовался пешеходным переходом, хотя в этом нужды не было, ибо какое-либо движение здесь просто отсутствовало. Ни одной машины, ни одного человека… только я.Уже прошло достаточно времени, и мне начинало казаться, что я действительно опоздал. Чувства были смешанные. С одной стороны я думал о теплом чае у себя в квартире, о телевизоре, но вот с другой стороны просьба Саши о покупке лекарства очень давила мне на совесть.Погружаться в свои мысли долго не пришлось, так как вдалеке замаячило знакомое свечение. Я немного прищурился. Да… это была маршрутка. Теплыйоттенок ее фар сливался с белоснежной атмосферой внезапно пришедшей зимы, и создавалось ощущение, что все находившееся рядом с машиной начинало приобретать золотистый оттенок.В этот момент поднялся сильный ветер, и большое облако снега начало кружиться у меня над головой. Номер маршрутки я не смог разглядеть, ибо, находясь в таком хаосе, я стал практически слепым, да и в голове у меня крутилась только одна мысль - как можно быстрее найти себе укрытие.Маршрутка остановилась, водитель открыл дверь, и та с пронзительным скрипом, чем-то напоминающим визг, отворилась. Сам транспорт я смог разглядеть, когда подошел вплотную к нему. Это ржавое корыто было покрыто множественными вмятинами и засохшей грязью. С виду казалось,что маршрутка приехала прямиком из советских времен.Пытаясь подняться по прогнутым ступенькам, я подскользнулся и чуть не разбился головой об заледеневшую землю. Но, к счастью, я успел схватиться завыпирающую железку, температура которой казалась неестественно теплой. Ссылаясь на какую-то иллюзию, связанную с сильным обморожением, мне казалось это более и менее логичным.Внутренний салон маршрутки выглядел еще больше потрепанным. Пассажирские сиденья были разодраны и покрыты пылью. Это придавало салону еще более мрачную обстановку. Самих пассажиров было немного, всего лишь пять человек. Это две старые бабки, дед в сломанных очках и старом пальто, мужчина средних лет и симпатичная девушка, сидящая у окна.Я решил немного разбавить мрачную обстановку и сел позади девушки. На вид ей было лет девятнадцать. Стройная, красивые глаза и очень обаятельное лицо. Но что-то мне не нравилось, внутреннее чутье пыталось подсказать мне, что именно, но я не понимал, да и вряд ли смог бы.Не смотря на все минусы, что здесь были, я не мог исключить теплоту, которую ощущал. Даже хотелось снять комбинезон.Водитель закрыл двери, на этот раз скрипа не последовало. Маршрутка тронулась с места, и мы поехали.Первые пять минут я просто смотрел в окошко, но ничего не видел, кроме снега. Большую часть пути я обдумывал все возможные варианты разговора сдевушкой, сидящей впереди меня. Я немного боялся, ибо прошлые отношения с девушками оставили не лучшие воспоминания в моей жизни, поэтому я просто смотрел на нее и ничего не мог сказать.Но все же, собравшись с мыслями, полностью уверенный в себе, я все-таки наклонился вперед и заговорил:- Ужасная погода сегодня, не так ли?Она ничего не ответила. Мало того, она даже не пошевелилась. Сидела, как манекен, будто бы не дышала.Поняв, что я ей неинтересен, мне захотелось отвернуться и просто забыть про все это. Но все было бесполезно, мой интерес к ней только разрастался. Этобыло необъяснимое чувство, такое, которое я раньше не испытывал. Мне захотелось вновь с ней заговорить. И вот я уже был готов на вторую попытку, как внезапно увидел странное движение в ее волосах. Сначала мне показалось, что это просто сквозняк, теребящий ее локоны. Но, приглядевшись, я ужаснулся. Огромная многоножка ползала на ее затылке.- Девушка, у вас что-то в волосах! - крикнул я, но ответа не последовало.Вся эта ситуация казалась еще более странной, чем встреча с бабой Таней сегодня утром. Какая-то дрянь ползала в волосах девушки, а потом и вовсе залезла ей в ухо. Самое странное было в том, что у девушки отсутствовали вообще какие-либо эмоции. Она просто сидела и все… Что-то в глубине души умоляло меня выйти из этого проклятого места, но я решил проигнорировать свое чутье.Мои мысли резко прервал громкий и мерзкий звук ломающихся костей. Зрачки расширились, руки онемели, а сердце начало биться с такой скоростью, что мне казалось, что оно вот-вот вырвется наружу. Голова девушки начала поворачиваться ко мне, кожа на ее шее разрывалась, а из порванных ран начинала сочиться черного цвета кровь. Ее глаза пожелтели и уже больше походили на звериные, нежели на человеческие.Я попятился назад, рассудок покинул меня. Теплая атмосфера сменилась пронизывающим холодом, а в воздухе стоял запах гнили и разложения, от которого у меня начала кружиться голова. Все остальные пассажиры тоже превратились в изуродованных существ и начали смотреть на меня своими звериными глазами, наполненными ненавистью и безумием. Все эти монстры издавали непонятное рычание, смешанное с человеческой речью.Я перелез через сиденье, повернувшись спиной к задней части маршрутки. Дикий страх мешал мне сосредоточиться, я чувствовал себя маленьким зверьком, окруженным огромными тварями. Я пытался обдумать возможные способы отступления. Хотелось разбить окно, но потом я осознал, что шансы выжить крайне малы.Тем временем звери начали подниматься с сидений и приближаться ко мне, некоторые из них встали на четвереньки, но были и те, кто передвигался на двух лапах.Две мирные бабушки, сидевшие на переднем ряду, уже не были похожи на себя, теперь они больше походили на больших и ссутулившихся собак. Лицо пожилого дедушки стало вытянутым, а вся поверхность звериной морды была покрыта седой шерстью.Все они двигались медленно, будто бы испытывая меня. Все, кроме девушки. Она просто сидела и наблюдала за мной. Ее некогда симпатичное лицо сменилось отвратительным звериным ликом, искаженным в еще более ужасной гримасе, чем-то подходящей на улыбку.Я и представить не мог себе такой кончины, поэтому, собрав остатки здравого смысла и мужества, я подобрал свой рюкзак и выставил его прямо передсобой, используя в качестве защиты. Идея казалась глупой, но у меня не было иного варианта, чтобы избежать этой ужасной смерти от рук тех тварей, которые минуту назад были обычными людьми.Времени оставалось немного, звери приближались ко мне все ближе и ближе. Я выдохнул, кровь закипала у меня в висках.В моем плане было сбить тварей с ног и сбежать, но я не учел одной детали. Передо мной стояли существа, обладающие нечеловеческой силой и злобой.С криком я побежал по направлению к двери. На моем пути стоял мужчина средних лет, его лицо было еще больше изуродовано. Основную часть кожи покрывали ожоги и глубокие порезы, а сломанная челюсть с выбитыми клыками свисала и болталась из стороны в сторону. Он время от времени покачивался, видимо, из-за сломанной кости, торчащей из его правой ноги.При виде всего этого мой страх дошел до нового уровня, наверное, именно это и дало мне внезапный приток сил.В надежде сбить уродливую сущность, что стояла передо мной, я разогнался еще сильней, но тварь одним движением своей лапы схватила меня за горло иотшвырнула назад. Я ударился головой об железную ручку сиденья. Ощущение было такое, будто бы череп раскололся словно орех. Все, что окружало меня, начало расплываться, тьма постепенно заполняла мои глаза, а твари, что стояли в ней, приближались ко мне. Я понимал, что это конец, силы полностью покинули меня, и весь мир погрузился во мрак…Очнулся я в комнате, которая казалась мне очень знакомой. В голове по-прежнему пульсировала боль, но вот сама мысль о том, что мне каким-то неведомым образом удалось выжить, придавала мне капли сил.Я с трудом смог подняться с дивана и, осмотревшись, полностью убедился в том, что нахожусь в квартире друга.С кухни донеслись шаги, Саня нес горячий чай. Его охватили эмоции, когда он увидел, что я пришел в себя.- Уже очнулся? - сказал он и тут же добавил. - Я тебе сто раз звонил, но ты так и не ответил. Тогда, решив убедиться, что с тобой все в порядке, я пошел наостановку. Там тебя я и нашел. Ты лежал в снегу и все время бормотал.Он передал мне чай.- Знаешь, учеба того не стоит, дружище, - тихо добавил Саня.В голове был полный бардак, потоки мыслей настигали меня раз за разом. Я не мог никак понять, что же именно произошло. Неужели эти твари оставили меня в живых, а может… нет и не было никаких звероподобных людей? Скорее всего, я просто упал в обморок, пока стоял на остановке. Суровая погода и ужасный холод вполне способны на такое.- Ты вообще слышишь, что я говорю? - спросил друг и потряс меня за плечо.- Да, прости… голова кругом идет от всего этого.- Выпей чай, тебе на пользу только пойдет.Моя рука тряслась, было трудно держать стакан, который казался мне ужасно тяжелым. Сделав один глоток, я почувствовал резкую боль в горле. Я чуть незахлебнулся, но Саша вовремя хлопнул меня по спине.- Знаешь, тебе нужен отдых. Отлежись у меня, если хочешь.- Я в норме, спасибо за поддержку, - сказал я и сделал еще один глоток.Жжение в горле постепенно проходило, пока полностью не исчезло.Уже спустя два часа я был у себя дома.Попытавшись хоть на секунду избавиться от бредовых мыслей, я включил телевизор. По нашему местному новостному каналу сообщили об исчезновении девяти людей. Одним из них был мой сосед Андрей, который жил этажом ниже.От всех этих негативных мыслей мне захотелось покурить. Я открыл свой шкаф и достал оттуда комбинезон. Как только я полез искать пачку сигарет, из кармана одежды что-то упало. Я наклонился, чтобы посмотреть. На полу лежал мой шарф, точнее, то, что от него осталось. Он был разорван в клочья, а на некоторых местах виднелись ошметки шерсти…Я не сплю уже второй день и не знаю, засну ли вообще когда-нибудь. Все эти таинственные исчезновения... Мне кажется, что они связанны с тем, что я видел. Во мне разгорается интерес, который затмевает все остальные мысли. Я должен найти ответы… ответы на те вопросы, которыми любой нормальный человек интересоваться не будет.

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