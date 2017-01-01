Забытые воспоминания

Забытые воспоминанияРазбирая завалы из книг, находящихся в огромном шкафу, Максим случайно заметил странную школьную тетрадь, на обложке которой черными чернилами была написана большая надпись: “Дневник”. Открыв ее, он увидел, что большая часть ее страниц была вырвана, а оставшиеся содержали в себе записи, разделенные между собой датами и написанные довольно аккуратно. Сев на мягкий диван, Максим открыл первую сохранившуюся запись и приступил к ее прочтению.
19 октября 2009-го года.
Сегодня вечером в школе будет дискотека, на которую я, конечно же, не пойду. Никогда не любил места, в которых одновременно находится много человек. Что уж поделать, раз у меня такой характер. Каждый день я встречаюсь со своими одноклассниками, но говорю с ними я исключительно по учебе. Такого общения мне недостаточно, поскольку я хотел бы кому-то выговориться и рассказать о своих переживаниях. Жаль, что с теми, кому это было бы интересно послушать, я не знаком. И действительно, кому будет интересен бред такого неудачника как я. Хорошо, что хотя бы музыка и интернет помогают мне отвлечься от этого убогого мира.
21 октября 2009-го года.
Сегодня я встретился со своим лучшим другом и попытался завести с ним разговор по душам. Первые несколько минут мне казалось, что ему действительно интересно все то, о чем я ему рассказывал. Однако вскоре он сказал мне, что ему пора домой, помогать маме с уборкой. Я поверил ему. Перед тем как пойти домой я решил немного прогуляться по своему району. Какого же было мое удивление, когда в одном из соседних дворов я увидел своего друга, беззаботно играющего в футбол с какими-то неизвестными мне ребятами. Не знаю, видел ли он меня, но с того момента я вычеркнул его из своей жизни и пытался больше никогда о нем не вспоминать.
После прочтения первых двух записей Максим посчитал, что дневник принадлежит обычному школьнику, который когда-то здесь жил до него. Однако что-то в этих словах было ему очень знакомо. Спустя несколько минут он продолжил чтение.
25 октября 2009-го года.
Почти весь сегодняшний день я разговаривал со своим новым другом. Это было великолепно, ведь он всегда меня слушал, а его истории были настолько же интересные, насколько были мои. Однако иногда бывает забавно осознавать, что он и я – один и тот же человек. Да, я начал разговаривать сам с собой, и ни капельки не стыжусь этого. Только ты сам сможешь искренне себе посочувствовать. Только тебе самому интересно все, что ты знаешь и хочешь рассказать. Даже будучи в полном одиночестве я буду уверен, что он никуда от меня не уйдет.
11 ноября 2009-го года.
С каждым днем я все чаще и чаще начинаю спорить с самим собой. Каждое действие, каждый поступок мне приходится обдумывать вместе с ним. Казалось бы, все не так плохо, но почти все его предложения направлены на причинение боли другим людям. Я не хочу быть таким, как он. Но его голос в моей голове становится громче, когда я пытаюсь не слушать его. Время от времени я выполняю то, что он хочет…
12 ноября 2009-го года.
Я больше не могу полностью управлять своими действиями. В школе не по своей воле я избил своего старого друга. Я не желал ему зла, хотя и когда-то он меня предал. Но “второй я” думал иначе. Хоть я и начал делать то, что он хочет, его давление на меня становилось с каждым днем все сильнее. Кажется, теперь я действительно сошел с ума. Постараюсь сделать все возможное, чтобы никому не навредить.
15 ноября 2009-го года.
Уже второй день я пытаюсь всеми силами сопротивляться ему. Я хотел поговорить с ним, но он меня не слушает. Когда я встречаюсь с кем-либо, он твердит лишь одно слово – “убей”, но я стараюсь игнорировать это. Мое терпение на исходе, но пока что я держусь.
Прочитанное заставило Максима вспомнить о его родителях, которые трагически погибли от рук какого-то маньяка-психопата, когда тот был еще подростком. После того случая он получил сильнейшую психологическую травму, из-за чего долгое время находился в психиатрических клиниках. В конце концов, он попытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа жилого дома. Однако кто-то из прохожих успел вовремя поймать его, и Максим отделался от этого случая только травмой головы, из-за которой частично потерял память.
На улице темнело. Вернувшись уставшим после тренировки по баскетболу, Максим лег на удобную кровать и, взяв в руки дневник, решил читать дальше.
17 ноября 2009-го года.
Проходя мимо зеркала в доме, он приказал мне остановиться и внимательно смотреть в него. Кажется, он хочет поговорить со мной лицом к лицу. Когда я заглянул в отраженные зеркалом глаза, он произнес:
- Хех, ну здравствуй.
- Зачем ты делаешь все это и что тебе нужно? – спросил я.
- Разве ты не понимаешь, что меня создал ты сам, а точнее, твои скрытые желания и эмоции. Твоя злость ко всему миру породила меня, – спокойно проговорил он.
- Нет, ты не прав, я никогда не был таким же злым, как ты! – с непониманием в голосе прокричал я.
- Какой же ты дурак, раз не можешь принять себя таким, какой ты есть, – смеясь сказал он. – Что же, теперь тебе от меня не избавиться, будь в этом уверен.
После его слов я со всей силы ударил кулаком по зеркалу, и оно раскололось на огромное количество осколков, которые с характерным звуком начали сыпаться на пол. Больше его голос не был слышен. Моя рука была в крови, но я не чувствовал боли, лишь радость от того, что я победил самого жестокого врага – самого себя.
2 декабря 2009-го года.
Прошло уже две недели после того, как я победил своего злейшего врага. Его голос больше не звучал в моей голове, и я был этому рад. Жизнь стала потихоньку налаживаться. Мои родители заставили меня ходить на приемы к психологу, и я этому не был против. Я рассказал ему то, что со мной происходило, и, кажется, он верил мне. От этого факта мне стало намного легче. Надеюсь, что скоро я смогу забыть эту историю раз и навсегда.
5 декабря 2009-го года.
Сегодня я снова вспомнил те слова, которые он говорил мне, когда я смотрел в зеркало. “Твои скрытые эмоции, твоя злость породили меня”. Кажется, он был прав. Только сейчас я осознал, каким я был, и, черт возьми, мне понравилась идея снова вернуться к тому состоянию. Изменится только то, что теперь я буду готов действовать, я буду готов дать отпор любому, кто когда-то предал меня, любому, кто отвернулся от меня, когда я просил о помощи. Я заставлю навечно замолчать их никчемные длинные языки, и ничто не сможет меня остановить.
9 декабря 2009-го года.
Я не хотел этого делать, правда не хотел, но они вынудили меня. Я предупреждал, что сделаю, если они не перестанут мне надоедать, но они не слушали меня. Не знаю, что со мной будет, когда кто-то начнёт искать моих родителей, и что произойдет, когда милиция найдет их тела. Я – монстр, и я смирился с этим. Похоже, что это моя последняя запись. Интересно, какая часть моей жизни успеет пролететь перед глазами, пока я буду лететь вниз с высоты восьмого этажа.
Да, действительно, это была последняя запись в дневнике. Максим с ужасом дочитывал последние строки, и в его голове начали возникать странные образы давно минувших лет. Он вспоминал все, что происходило семь лет назад в этой самой квартире, в том числе и тот день, когда погибли его родители. Заходя на кухню, он словно прочувствовал то усердие, с которым он убивал своих родителей. Да, теперь он помнил все. Он питал отвращение к самому себе и решил снова взглянуть в зеркало, расположенное там же, где когда-то ему приходилось разговаривать самому с собой.
- Какой же я монстр… - обреченно произнес Максим.
- Это действительно так, мой дорогой друг, – сказал знакомый голос в его голове.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38
Вчера, 20:38 by SansmaslinaПросмотров: 471Комментарии: 0
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