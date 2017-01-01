Забытые воспоминания

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38

Sansmaslina Просмотров: 471 Комментарии: 0 +6 Вчера, 20:38 by

Разбирая завалы из книг, находящихся в огромном шкафу, Максим случайно заметил странную школьную тетрадь, на обложке которой черными чернилами была написана большая надпись: “Дневник”. Открыв ее, он увидел, что большая часть ее страниц была вырвана, а оставшиеся содержали в себе записи, разделенные между собой датами и написанные довольно аккуратно. Сев на мягкий диван, Максим открыл первую сохранившуюся запись и приступил к ее прочтению.После прочтения первых двух записей Максим посчитал, что дневник принадлежит обычному школьнику, который когда-то здесь жил до него. Однако что-то в этих словах было ему очень знакомо. Спустя несколько минут он продолжил чтение.Прочитанное заставило Максима вспомнить о его родителях, которые трагически погибли от рук какого-то маньяка-психопата, когда тот был еще подростком. После того случая он получил сильнейшую психологическую травму, из-за чего долгое время находился в психиатрических клиниках. В конце концов, он попытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа жилого дома. Однако кто-то из прохожих успел вовремя поймать его, и Максим отделался от этого случая только травмой головы, из-за которой частично потерял память.На улице темнело. Вернувшись уставшим после тренировки по баскетболу, Максим лег на удобную кровать и, взяв в руки дневник, решил читать дальше.Да, действительно, это была последняя запись в дневнике. Максим с ужасом дочитывал последние строки, и в его голове начали возникать странные образы давно минувших лет. Он вспоминал все, что происходило семь лет назад в этой самой квартире, в том числе и тот день, когда погибли его родители. Заходя на кухню, он словно прочувствовал то усердие, с которым он убивал своих родителей. Да, теперь он помнил все. Он питал отвращение к самому себе и решил снова взглянуть в зеркало, расположенное там же, где когда-то ему приходилось разговаривать самому с собой.- Какой же я монстр… - обреченно произнес Максим.- Это действительно так, мой дорогой друг, – сказал знакомый голос в его голове.

Ключевые слова: Память воспоминания дневник друг болезнь раздвоение личности авторская история

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