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Творческие истории

Сон шамана

Тьма, расступаясь и сгущаясь в хаотичном порядке, начинала обретать формы. Понемногу начали проглядываться очертания, предметы, ближайший горизонт. Из тьмы появилась круглая молочно-желтая луна. Какой фантасмагоричный ландшафт: равнина, окруженная редкими искривленными деревьями, была залита лунным светом. Боковым зрением выхватываешь пискливые тени, носящиеся то тут, то там. Начинаешь приглядываться к ним. Тени, похоже, тоже заметили новую энергию. В безумной ломаной пляске они начинают стягиваться в круг. Глядя на их немудреную тактику, на лице натягивается кривая усмешка. Ну что ж, посмотрим кто кого. Гулко гикнув, бегу к деревьям, на пути топча и рубя ножом, предусмотрительно взятым перед сном, временами оглядываясь по сторонам. Теней становится больше. Восторженно попискивая, они стягиваются со всех сторон. Зря кричал.
Но что это? Из мрака быстро несется какая-то крупная тень, не позволяя из-за скорости оценить размеры и понять глубину опасности. Секунда. Две. Рядом возникает зверь. Бог мой, я таких видел в дешевых псевдоголливудских трешах. Волк. Или не волк... Крупное существо, из мира фэнтэзи. Он рвет и разбрасывает тени. Играючи и явно забавляясь, разрывает их пополам. Тени сбавили ход и отошли на приличное расстояние. Зверь обернулся. Некоторое время разглядывал меня, чуть склонив голову-морду набок. В его оскале читалась явная ухмылка.
- Так это тебя избрали духи? - явно насмехаясь, спросил он.
Он ходил кругами, демонстрируя свою мощь, а также уровень сатиры, который явно был на высоте. Почему-то ничуть не смутило, что зверь говорит и я его понимаю. Зверь ли... Он вдруг остановился.
- Тренируйся, человек. Я не стану каждый раз защищать тебя, когда твоим покровителям придет охота выгулять своего избранника, - он повернулся спиной и гордо, с достоинством, удалился в мрак.
В холодном поту открываю слипшиеся глаза. Темно. Зрение выхватывает знакомые предметы интерьера. Сон...

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:00 by БулагачинПросмотров: 170Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Астральные путешествия астральные сущности иной мир авторская история

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Комментарии

#1 написал: lidia1
Сегодня, 12:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 558
Да. совсем не просто стать шаманом. Читала. что человек, обречённый стать шаманом. проходит очень жуткие стадии превращения.Это называется "шаманская болезнь". Иногда уходит в лес,. и наедине с природой переживает страшную ломку тела и души. Если выдержит - станет шаманом. Если нет... Кто знает. что духи делают со своим учеником. не оправдавшем доверие?... +
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:59
0
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Группа: Посетители
Репутация: (536|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 634
В Азии шаманское призвание в какой-то мере навязывается духами и чтобы войти в контакт с ними или обрести духов-хранителей, новичок уединяется, предавая себя суровому самоистязанию. Однозначно не легко стать шаманом. Это наверное скорее наказание чем дар.
История короткая, но яркая. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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