Сон шамана

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Булагачин Просмотров: 170 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 09:00 by

Тьма, расступаясь и сгущаясь в хаотичном порядке, начинала обретать формы. Понемногу начали проглядываться очертания, предметы, ближайший горизонт. Из тьмы появилась круглая молочно-желтая луна. Какой фантасмагоричный ландшафт: равнина, окруженная редкими искривленными деревьями, была залита лунным светом. Боковым зрением выхватываешь пискливые тени, носящиеся то тут, то там. Начинаешь приглядываться к ним. Тени, похоже, тоже заметили новую энергию. В безумной ломаной пляске они начинают стягиваться в круг. Глядя на их немудреную тактику, на лице натягивается кривая усмешка. Ну что ж, посмотрим кто кого. Гулко гикнув, бегу к деревьям, на пути топча и рубя ножом, предусмотрительно взятым перед сном, временами оглядываясь по сторонам. Теней становится больше. Восторженно попискивая, они стягиваются со всех сторон. Зря кричал.Но что это? Из мрака быстро несется какая-то крупная тень, не позволяя из-за скорости оценить размеры и понять глубину опасности. Секунда. Две. Рядом возникает зверь. Бог мой, я таких видел в дешевых псевдоголливудских трешах. Волк. Или не волк... Крупное существо, из мира фэнтэзи. Он рвет и разбрасывает тени. Играючи и явно забавляясь, разрывает их пополам. Тени сбавили ход и отошли на приличное расстояние. Зверь обернулся. Некоторое время разглядывал меня, чуть склонив голову-морду набок. В его оскале читалась явная ухмылка.- Так это тебя избрали духи? - явно насмехаясь, спросил он.Он ходил кругами, демонстрируя свою мощь, а также уровень сатиры, который явно был на высоте. Почему-то ничуть не смутило, что зверь говорит и я его понимаю. Зверь ли... Он вдруг остановился.- Тренируйся, человек. Я не стану каждый раз защищать тебя, когда твоим покровителям придет охота выгулять своего избранника, - он повернулся спиной и гордо, с достоинством, удалился в мрак.В холодном поту открываю слипшиеся глаза. Темно. Зрение выхватывает знакомые предметы интерьера. Сон...

Ключевые слова: Астральные путешествия астральные сущности иной мир авторская история

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