Полевой выход

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 13:54

Причина: Изменён раздел.

Stasogyg Просмотров: 1 485 Комментарии: 17 +1 Вчера, 07:44 by

Начну с того, благодаря чему, а точнее кому, я нахожусь в госпитале.Многие знают о самоубийствах и побегах солдат в армии. В нашей части считается хорошим знаком, если во время полевого выхода (ну, или выезда на полигон) находят самого бедолагу, или хотя бы его тело. Командиры начинают нервничать, если обнаруживают на дереве порванную верёвку, или же следы крови и кусочки мозга на стенах в караульном помещении. В случае пропажи тела... Стоп. Расскажу о главном.Полевой выход представляет собой приезд военнослужащих на территорию заброшенной части. Прямо на плацу разбивается палаточный лагерь. Неподалёку есть действующий автопарк. В нем иногда можно встретить запуганных до смерти дневальных. А ночью никого. Всё крепко запертой, хотя бывали случаи ночного дежурства. Как мне рассказал один старослужащий, ночью нужно держаться от калитки и ворот на расстоянии вытянутой руки, чтобы тебя не ухватили за горло. При каких-то шорохах или скрипах возле дальних ворот, дневальные бегут к дежурному офицеру и вместе с ним осматривают подозрительное место. При обнаружении повреждений в ограде или же следов босых ног уже на территории парка - все, кто есть на улице, сразу же бегут в караульное здание. Запираются, берут оружие и тихо сидят, в то время как за окном мелькают какие-то тени, а двери скрипят под воздействием неизвестной силы, идущей снаружи.В самом лагере тоже ночью неспокойно. Все палатки прочно закрываются, а возле офицерской оборудуют огневые позиции.Со стороны заброшенной котельной ветер доносит обрывки мучительных стонов и завываний. Это воют те из многих, что отдали свою жизнь, сунув голову в петлю. Мало кто из них уехал домой в "цинке".В заброшенный дом культуры вход заколочен. Такие меры были приняты после того, как один солдат вынес оттуда другого с разбитой головой. У раненного появилась седина на висках. Говорит, что палку кто-то сверху на него кинул. Но мой знакомый из медпункта утверждает, что рана эта - результат удара когтистой лапой и последовавшего затем укуса. Кровавые капли вели в подвал, куда я не решился зайти. Странно всё это.Часть заброшена с 2010 года. Причина оставления - неизвестна. Но теперь у меня есть догадки. И аргументы в виде глубоких царапин на спине и лице, которые так старательно обрабатывает медсестра.До "ранения" я работал в офицерской столовой. Ужин заканчивался у нас у самых последних. Офицеры уходят - и тогда едим мы. В тот день я один остался у "раздачи", в то время как сослуживцы сели ужинать у маленькой печки-буржуйки. За палаткой послышались шаги. Я обрадовался, решил у какого-либо солдата печенье обменять на сигареты. Вышел. А там никого. Внутри всё похолодело. Не успел я забежать внутрь... Не успел... Сплю теперь плохо, спина болит ужасно. Из порезанной щеки вытекает половина всего, что я пью. Но я не собираюсь сдаваться. Я выясню, в чем дело и, быть может, прекращу эту череду смертей и пропаж.

Ключевые слова: Мертвецы полигон Россия армия авторская история

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