Необычный день

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:39

Vaalberit Просмотров: 158 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:39 by

Сегодня должен быть совершенно обыкновенный день. Я был уверен в том, что сегодня будет все так же, как и вчера: я приду в школу, спокойно просижу на семи уроках, а потом отправлюсь домой. Если повезёт, то ни учителя, ни одноклассники не станут приставать ко мне, мне нравится оставаться незамеченным, как невидимка. Такое положение я занимаю уже не один год. Не знаю точно, когда это случилось, просто постепенно я терял интерес к учебе и к общению со сверстниками. Меня все устраивало. Совершенно. Нет, друзья у меня, конечно, есть. Друзья по переписке. Все мы мечтаем о другой жизни, все мы пытаемся существовать в этой.Прозвенел звонок. Кажется, сейчас будет физкультура. Благо у меня освобождение, могу просто посидеть.Когда я находился в мире собственных мыслей, меня неожиданно вырвали оттуда вопросом. Это правда адресовано мне? Забавно. Меня спросили о завтрашней вечеринке в честь первого дня весны. Точно, помню, что несколько дней все только и обсуждали это. Но неужели непонятно, что я не фанат всего этого? Зачем вообще спрашивать? Хотя, кажется, меня спросили об этом лишь из вежливости, после моего отрицательного ответа меня даже и не думали уговаривать. Что ж, это и к лучшему, не надо придумывать нелепых отговорок.Время идет своим чередом, остался один урок. Все идет так, как я и думал, минимум внимания к моей особе. Скоро домой, наконец-то.Да, я дома. Так много вариантов, чем же заняться, пожалуй, выберу компьютер, определённо. Вроде бы сегодня вышла новая игра, надо заценить.Черт, уже два часа ночи. Не думал, что игра так затянет меня. Глаза слипаются…Как же тяжко просыпаться. Что сегодня за день? Ах да, все то же самое, только тупая вечеринка после уроков, в 4, кажется. Ну что ж, пора собираться.Урок биологии, нам решили показать фильм про мейоз, темный кабинет, приглушенные голоса, кажется, я засыпаю…Ой, как же больно, кажется, я случайно упал со стула, взрыв хохота, строгий окрик учителя, я выгнан из класса. Ну и прекрасно. Просто замечательно. Остальные уроки шли своим чередом, и вот все начали собираться на втором этаже, там будет проходить вечеринка. А что, если заглянуть ненадолго, посмеюсь вдоволь. Да на меня никто и внимания не обратит. Спускаюсь с третьего этажа и слышу крики. И в них вовсе нет ноток веселья. Наоборот, крики отчаяния. Что там происходит? Быстро преодолеваю оставшийся пролет, пробегаю по коридору, взгляд случайно впивается в часы. 16:05. Почему в такие моменты всегда замечаешь детали? Вбегаю в зал и вижу тела. Много тел. Большинство выглядят так неестественно. Подхожу к ближайшему из них. Это же моя одноклассница. Горло перерезано, глаза широко распахнуты.На стенах и полу густые пятна крови. Что за фигня? Как это случилось? Кто это сделал? К горлу подкатывает тошнота, еще чуть-чуть и меня...Вдруг меня пронзила боль, кажется, я упал со стула, взрыв хохота. Меня тошнит прямо на начищенный до блеска пол. Это что, был сон? Он был таким реальным, этого просто не может быть. Хочу уйти отсюда, убежать, это ненормально, что же делать? Учитель презрительно смотрит в мою сторону, кивает на дверь и говорит мне пойти в медпункт. Я не могу сопротивляться, я слишком потрясен.Сидя уже на койке и выпивая какие-то отвратные таблетки, я не могу отделаться от навязчивой мысли, что этот сон был не простым, он точно должен свершиться, я уверен, по-другому и быть не может. Мой мозг просто не мог придумать весь этот ужас. Смотрю на часы. 15:48. Сколько же времени было в моем сне? Точно, 16:05. Надо предупредить всех об этом, они должны мне поверить, я просто не могу сидеть здесь, зная о том, что случится через несколько минут. Говорю медсестре, что мне намного лучше, подрываюсь и спешу на второй этаж. Сердце бешено колотится. В голове есть только одна мысль: рассказать всем о предстоящей беде. Вижу группу людей, как можно спокойнее, чтобы не вызвать у них паники, говорю о том, что они умрут в 16:05, говорю, чтобы немедленно убегали отсюда. Они смеются. Как они не понимают? Ладно, надо предупредить как можно больше людей. Может, остальные мне поверят. Пробегаю по всему этажу и каждому говорю одно и то же: «Ты умрешь, скоро, скоро, через 5 минут». Господи, никто не верит, не слышит, не понимает. Некоторые смущенно отворачиваются, остальные пытаются пошутить в ответ. Черт, 2 минуты… У меня начинает кружиться голова, я чувствую бешеную пульсацию в голове…16:05. Это время наступило так стремительно, я не заметил, как прошли эти 120 секунд, как будто он выпали из памяти. Ощущаю тупую боль в голове. Оборачиваюсь, боковым зрением замечаю темное растекающееся пятно на стене. Я даже не удивлен, что это кровь. Так я и думал, это свершилось, мне никто не поверил, а это свершилось. Чувствую смесь удовлетворения и страха. Что со мной такое? Подхожу ближе к залу. Те же самые тела, вот и одноклассница. Позади нее лежат и все те, кто не поверил мне. У всех застывшая маска ужаса на лице. Может, в другой жизни они будут больше доверять людям. Иду дальше, вижу на одной из стен надпись кровью. Написано время, ну, конечно, 16.05. Тошнота опять подкатывает к горлу, я понимаю, что во сне так и не увидел убийцу, вдруг он еще здесь, а я стою посередине этажа совсем беззащитный? Надо быстрее убегать отсюда, подальше от этого ада, быстрее к выходу. Начинаю бежать, поскальзываюсь на скользком паркете, еле удерживаю равновесие и тут слышу голос. Тихий, приглушенный, но все же. Иду на голос, вдруг это выживший. Он-то и скажет мне, кто сделал все это, где этот убийца. Захожу наугад в один из кабинетов и вижу перепуганную девочку, кажется, она на год младше. Она в ужасе смотрит на меня и не прекращает говорить одно и то же слово, которое слилось во фразу: «Пощадипощадипощади». Что? Пощадить? Почему она говорит это мне? При чем тут я? Мне самому так же страшно, как и ей, неужели она тронулась умом. Пытаюсь подойти ближе, она начинает повторять свою фразу громче и быстрее, а взгляд ее устремляется на мои руки. Медленно опускаю взгляд туда же и вижу в своей левой руке незнакомый короткий нож весь крови.Как такое может быть, неужели я сам все это сделал?! Это нереально, мне просто приснился сон, я не мог сделать это сам, когда, почему? Бросаю нож в сторону, открываю дверь, в ужасе устремляются прочь, а в голове мелькает мысль, что это происходит не со мной…На следующий день. Отчет старшего следователя по делу массового убийства в школе ******. Основной и единственный подозреваемый: С******* Никита. Количество убитых: 9 человек. Раненых: 2 человека.Все выжившие сходятся в показаниях. Приводится показание К***** Елены.«Я стояла и говорила с подругами, когда кто мне подошёл… он. Он стал что-то говорить о смерти, о времени, я подумала, что он совсем сошел с ума, он и до этого был немного странным. Мы с подругами просто отошли в сторону и переглянулись, но комментировать не стали, не хотели портить себе праздник.Потом мне надо было зайти в кабинет, я там оставила сумку и тут услышала крики и грохот. Не знаю почему, но я решила не выходить, а остаться в кабинете, считайте это инстинктом самосохранения, но все же мне было необходимо знать, что происходит, я опустилась перед дверью, и стала смотреть в дверную щель. Я увидела его, он как будто стал одержим. Я видела, как он подбежал к моей подруге и стал наносить ей удар за ударом. А потом я заметила, что это не Никита, тот убийца, он так был похож на него. Как будто брат-близнец, брат Никиты. Но это точно был не он сам. Почему я была уверена, что это не сам Никита? Не знаю, но я уверена, что это не он, просто у Никиты волосы были совсем короткими, а у того второго длинные. Не могут же они отрасти за несколько минут».Отрывок из показания одноклассника подозреваемого Н****** Яна: «… Да, я уверен, что это был не мой одноклассник, а кто-то другой. В то время, когда этот псих бегал с ножом, я смог спрятаться и четко видел, как Никиту оглушил он, его брат, только странно, что я никогда не слышал о нем, у Никиты вообще вроде не было родственников, он сирота… Потом вы знаете, что случилось, поэтому отстаньте от меня наконец».В ходе расследования никаких родственников подсудимого не обнаружилось. Сам С***** Никита отрицает существование каких-либо родственников. Из-за отсутствия других подозреваемых С***** Никита будет помещен в психиатрическую больницу им. *******.Отрывок из записей С****** Никиты во время нахождения больнице: «Господи, неужели это случилось все со мной? Сейчас 3 часа ночи, лето, так жарко, что даже открытое окно не помогает. Я сижу в палате, естественно, мне не спится, как после такого я засну. Надо решить, что мне делать дальше…Что это за звук, как будто кто-то лезет прямо в окно, черт, кто это, почему ты так похож на…»Дневник медсестры психиатрической больницы им *****: «Дневной обход закончен, все под контролем. Все ведут себя настолько спокойно, насколько могут быть спокойными психически больные люди. Только есть одна маленькая деталь. Когда я была в палате у того мальчика, который поступил к нам недавно, у С***** Никиты, я увидела пятно крови на подушке, он сказал, что ночью у него пошла кровь из носа, но ведь не может так много крови вылиться из носа. А еще есть одна деталь, незначительная, конечно, но все же, мне казалось, что у Никиты были короткие волосы, а когда я зашла вчера, то волосы у него были до плеч…»

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