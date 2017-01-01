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Творческие истории

Нелегко быть мёртвым

25 глава. Планы на будущее


Мы с Анатолием и несколькими жителями деревни довольно долго просидели в небольшом домике. Поначалу мне пришлось ответить на их непрекращающиеся вопросы по поводу моего положения. Порой вопросы были странными и ответа на них я дать совсем не мог, как, например, могут ли воскресшие выйти в открытый космос без скафандра?
Петр, в конце концов, остановил эти разговоры, чтобы можно было, наконец, поговорить о более важных делах.
Когда пару часов назад он уходил, то привел обратно вместе с собой еще двух людей. Крепких и вооруженных мужчину и женщину. Обоим за тридцать. И смотрели они на меня без страха или удивления. А скорее, наоборот.
Без какой-либо надобности я сделал глубокий вдох. И, собравшись с мыслями, я очень аккуратно изложил им суть проблемы. Похищение, Кира, помощь.
Они слушали внимательно, периодически поглядывая то на меня, то на планшет.
Когда моя речь закончилась, в воздухе повисло неловкое молчание.
— Хм, невеселая история, — первым заговорил Петр. — Хочешь сказать, в этом лагере есть и другие, такие, как ты и твоя подружка?
Я кивнул.
— Так чего ты хочешь от нас? Хочешь, чтобы мы отправились на бой? Пожертвовали собой? Послушай, парень, нас и так немного. И ведь вы даже не люди, без обид. Если хочешь, мы можем проводить тебя и твоего друга до лагеря, но дальше вы как-нибудь сами.
Анатолий держал голову опущенной с самого начала разговора. Я не упоминал его, хотя и рассказал о группе, похитившей нас. После слов лесоруба он тоже решил вставить слово:
— Помощь нам не нужна. Дайте пару стволов или топоров, и мы сами дойдем. Дорогу я знаю.
— Стволы? — громко спросила девушка. — Может, еще своих свиней вам отдать? Ты хоть знаешь, о чем просишь? Мы тут арсенал не держим. И снабжать мертвеца огнестрелом тоже не станем. Вам повезло, что вы еще живы.
— Ты не знаешь этих людей, — яростно закричал Толик. — Они живут не очень далеко. И поверь, как только они пронюхают про вас, — вы трупы. Их лидер сожрет вашу деревеньку, прихватив с собой все ваше добро, а ваши трупы отправятся на корм для мертвецов.
С этими словами он резко встал и отправился к выходу.
— Что это с ним? — спросил Петр.
— Эти люди убили его друзей, — прочирикал планшет. — Спасибо, что выслушали... и позволили остановиться, но мы должны идти.
— Погоди, Артур, — вмешался Дима. Он слез с печки, откуда наблюдал за всеми и, обойдя стол, подошел к карте. — Твой друг сказал, что поселение недалеко отсюда, так? Может, это оно, — молодой парень тыкнул пальцем в карту на красный круг, сделанный маркером. Внутри круга была надпись "Нэкри. Центральная часть".
Я подошел поближе к карте.
— Они называли его просто Центр. Анатолий должен знать.
Я глянул на девушку. Закатив глаза, она вышла из помещения и вернулась с военным. Он осмотрел карту и подтвердил, что это и есть Центр.
— Тогда всё намного проще, — заулыбался Дима. — Мы ведем с ними торговлю. Не очень давно. Через три дня придет их грузовик, чтобы забрать дерево. Думаю, вы можете спрятаться внутри и оказаться в лагере.
— Идея так себе, мягко говоря, — фыркнул Толик. — Я туда не полезу. Но, если мертвый хочет, — ради Бога. Его они не убьют, если поймают, а вот живых там не особо жалуют. Особенно тех, которые пробрались туда тайком.
Снова повисло молчание. Каждый думал что-то для себя.
Нарушить молчание решил парень, которого привел Петр и который еще ни разу ничего не говорил.
— Давайте так. Я с Артуром спрячусь в грузовике и поеду в лагерь. А ты, Анатолий, отправишься следом.
— С какой стати тебе помогать этим двоим? — удивленно спросила девушка, явно не одобряющая уход своего товарища.
— Я часто выезжаю за пределы. То в поисках новых покупателей, то еще зачем-нибудь. И много всякого слышал про это место. Я помогу пареньку и вернусь, быть может, с парой тройкой новых пушек. Расслабься, — он расплылся в улыбке, и девушке стало легче.
— В любом случае надо закончить заказ и нарубить деревьев к приезду этих людей. Так что, думаю, стоит отложить разговор и заняться делом, — с этими словами Петр вышел из домика.
Постепенно и остальные ушли, оставив нас с военным одних.
Он молча разглядывал карту, а я не мог понять, что творится в его голове. Еще пару дней назад я бы ни за что не поверил, что он так просто отправится мне помогать.

26 глава. Путь "домой"


В тот момент, когда у Петра заговорила рация, я сидел на скамейке, всматриваясь в угольки, которые давно остыли. От яркого ночного костра ни следа, и, глядя на его остатки, я думал о предстоящих днях. Думал о своей мертвой подруге и о том, как помочь ей сбежать.
Резкий голос, без лишних слов, поведал о скором прибытии грузовика, и местные в спешке начали собираться к его приезду.
Я долго пытался понять, зачем один из жителей хочет поехать со мной и помочь мне? Мы разговаривали, но ответа я толком не получил. Мне не верилось, что парень пойдет на такой риск из добрых побуждений. Как и не верилось, что Анатолий делает точно так же. Мир вокруг нас не создан для добрых бескорыстных поступков. А люди, которые помогали честно и от души, давно мертвы.
Больше всего я хотел проникнуть в голову к Анатолию. Он знал, что я не изменю своего решения и, как только я найду Киру, убью его. Так почему он всё ещё здесь?
Когда грузовик прибыл, Петр с его друзьями поспешили заняться делом. Куча брёвен ожидала своего часа. Занятие обещало быть долгим, и двое прибывших из Нэкри ушли в сторону леса. Может, поохотиться, может, прогуляться — я не знал.
Один из лесорубов свистнул в мою сторону, подзывая к грузовику.
Когда я подошел, меня уже ожидал парень, решившийся поехать со мной.
— Так какие у вас планы? — спросил Петр при моём приближении.
— Мы доедем прямо до поселения, — улыбчиво ответил мой попутчик. — Да, понимаю, это кажется безумным, но точно сработает.
К тому моменту я уже достал планшет, чтобы вставить свое слово.
— Что значить до поселения? Нас расстреляют, как только увидят! — я взглянул на улыбающегося парня злобным взглядом, издавая при этом еле слышное рычание.
— Артур, не бойся, — всё с той же усмешкой продолжал он. — Нас не убьют. Ты выйдешь им навстречу, и они отведут тебя к твоей подружке. После того, как все на тебя отвлекутся, выйду я. Спрячусь, а ночью приду и вытащу вас.
Я обдумывал его слова, прекрасно понимая, что это самый ужасный план на свете. И этот парень вызывал доверие всё меньше. С другой стороны, он прав. Меня не убьют. И я точно найду Киру. Но если я просто собираюсь сдаться им, какой смысл был в моем побеге?
— Эй, — Анатолий положил мне руку на плечо так, что я оторвался от раздумий и повернулся к нему. — Я буду ехать следом и помогу при первой возможности.
В ответ ему я лишь кивнул.
— Хорошо, — чирикнул планшет. — Давай сделаем, как ты хочешь, — обратился я уже к попутчику. Если он хочет быть убитым — пусть будет так.
Брёвен оказалось не так много, внутри оставалось достаточно места для нас двоих.
Когда двое из Центра вернулись, они мигом осмотрели проделанную работу и отправились в кабину, чтобы ехать обратно.
В этот момент мы с попутчиком быстро залезли и устроились внутри.
Петр успел выкрикнуть всем известное пожелание удачи, и мы отправились в Нэкри.
Время летело, как мне казалось, очень быстро. И с каждым проеденным метром меня все сильнее одолевало волнение.
Второй пассажир молчал. Выражение его лица говорило о том, что он давно и глубоко задумался. Мы оба были взволнованы предстоящей встречей с жителями странного поселения.
— Знаешь, Артур, — неожиданно заговорил он. — Я к лесорубам всего полгода назад присоединился. До этого я жил в другом месте. Большом и сильном. Но я накосячил. И не раз. У нас такого не любили. Я знал, что меня выгонят или еще чего похуже. И я ушел.
Я вопросительно глянул на него.
— Да, — продолжил он. — Просто ушел. Прихватил с собой немного оружия и свалил. Это было ошибкой.
В этот момент послышались голоса снаружи. Грузовик остановился, а это значит, что мы прибыли. Я попытался прикинуть в голове, что сделать дальше, а парень продолжил говорить:
— Я пожалел, что сбежал. И я долго думал, как мне вернуться. Как загладить свою вину?
Я тут же поднялся на ноги, понимая, к чему ведёт этот человек. Он так же быстро встал и направил на меня пистолет.
— Потом пришли вы. О... это как подарок. Поверь, если бы ты сам не захотел ехать сюда — я бы притащил тебя насильно. Но ты только глянь — Виктор будет в восторге! Я вернулся с подарочком, а он так любит вас, что я просто уверен, он будет очень рад.
Двери позади меня распахнулись.
Я стоял между моим попутчиком и несколькими жителями Центра, которые быстро наставили на нас автоматы. Один из жителей тут же сообщил по рации о происшествии и приказал остальным ждать босса.
Я стоял неподвижно, приподняв руки немного вверх. Попутчик всё так же целился мне в голову. Его лоб заблестел, покрываясь потом от волнения.
Спустя несколько минут к грузовику подошли несколько человек, среди которых был парень в темных очках, и его мне уже довелось встречать.
Лесоруб тут же оживился:
— Виктор, помнишь меня?
Парень в очках расплылся в ехидной улыбке.
— О да. Я прекрасно помню тебя. Тебе не следовало возвращаться сюда живым.
— Знаю, но я не один. Я приехал с подарком.
Виктор приспустил очки и внимательно меня осмотрел.
— Этого я помню. Вытащите его, — обратился он к своим людям, которые без промедления скинули меня на землю. — Кажется, у тебя здесь подружка? Очень мило. Так-с, — он глянул на попутчика, — чего же ты хочешь?
— Хочу обратно в лагерь.
— Это можно устроить.
Виктор слегка качнул головой – и один из жителей выстрелил лесорубу в живот.
Он согнулся пополам и упал на пол.
— Проверьте его, когда возродится, — сказал Виктор своим подчиненным.
Когда мы немного отошли от грузовика, из него полетела очередь выстрелов. Лесоруб не собирался сдаваться без боя и начал стрелять вслепую, но всё-таки задел некоторых людей.
Когда его патроны кончились, в грузовик залез один из жителей и выстрелом в голову добил паренька.
Виктор приказал своим людям отнести труп в «лавку» и разрезать на куски. И, пока труп свежий, распределить его между воскресшими.
Меня же привязали к небольшому столбу и приставили двух охранников, которые запихали мне в рот скрученную тряпку, на всякий случай.
И я простоял там несколько часов, пока не прибыла еще одна машина с несколькими такими же, как я.
Виктор, присоединив меня к группе мертвецов, отвел нас к небольшим деревянным домикам, в одном из которых мне, наконец, удалось встретиться с Кирой. И хотя я лишился своих вещей и возможности «говорить», я знал, что за пределами этого поселения всё еще есть человек, который способен нам помочь. Человек, который не сможет нас бросить.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29 by HronaloveПросмотров: 380Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зомби-апокалипсис мертвецы авторская история

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