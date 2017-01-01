Древо желаний. Часть вторая

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:59

astrelez Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:59 by

В больнице она не сразу смогла увидеть дочь. Сперва пришлось заполнять бесконечные, как ей казалось, бумаги, только затем ее проводили к стеклянной палате, в которой лежала ее дочь. Это было как дурное дежавю, она словно вернулась в прошлое, перед ней снова лежала ее дочь, вся в бинтах и проводах, только теперь она была готова свернуть горы, чтобы дочь была с ней.Она уехала только через сутки, когда увидела у палаты Игоря. Она все еще не хотела его видеть. После того как она покинула больницу, неприятности посыпались на нее как из рога изобилия, оправдывая старинную русскую поговорку «пришла беда - отворяй ворота». Сперва бизнес, который она вела с подругой, дал крен, так как закрыли рынок, на котором были расположены их торговые точки. Затем муж подруги заявил, что они открывают самостоятельно новый бизнес и вывел половину денег со счетов компании. На новом рынке, куда их перевела администрация города, была своя мафия, которой пришлось отстегивать львиную долю прибыли. Не успела она смириться с падением прибыли, как разорилась компания, которая вела ее бухгалтерию. Вызванная на допрос, она с ужасом узнала, что компания уже полтора года не платила налоги, а прибыль, которую должна была вкладывать в инвестпортфели, компания переводила на оффшорные счета. Следователь, который вел дело, ей сочувствовал, но поставил в известность, что ей надлежит в положенный срок уплатить все налоги, иначе ее привлекут к уголовной ответственности за неуплату налогов. Совершенно разбитая, она вернулась домой. В дверях квартиры она нашла повестку - вызов в суд. Эта бумажка стала последней каплей в чаше ее терпения.Через трое суток, не дождавшись мамы, Лена забеспокоилась. Игорь, которого она попросила съездить к маме, долго собирался с силами, чтобы рассказать о том, что он увидел, когда вошел в квартиру несостоявшейся тещи. Следователи не стали заводить дело, вынеся вердикт - самоубийство. Пока Лена все еще продолжала лежать в больнице, бизнес ее матери перешел неведомым образом к рыночной мафии, найти концы было невозможно, тем более после того как к ней однажды вечером подошли двое незнакомых парней и посоветовали не лезть туда, куда ее не просят. Из МГИМО пришлось уйти, после аварии ей стало трудно учиться, врачи надеялись, что она сможет восстановиться, но прогнозы давать не спешили. Повестка в суд, которая прервала жизнь матери, была инициирована прежними владельцами квартиры, которые уверяли, что стали жертвами мошенничества со стороны ее матери, якобы она не выплатила деньги за квартиру. Лене пришлось уехать из Москвы, на родину матери, в провинциальный город, в их старую двухкомнатную квартиру, которую мать оставила за ними, в порыве ностальгии.Лена была рада, что в свое время из всех парней, ухлестывавших за ней, богатой наследницей, она выбрала Игоря. Если бы не его любовь и поддержка, она бы не выдержала всех тех ударов судьбы, что на нее обрушились. Он с философским спокойствием отнесся к тому, что им пришлось переехать из Москвы в провинцию. Сразу по приезде он устроился работать по специальности электриком. Жизнь, казалось, налаживалась.На годовщину смерти матери Лене приснился сон. Она стояла во сне на лесной тропинке, растерянная Лена оглядывалась, силясь понять, как она могла здесь очутиться, но в голову ничего не приходило. Немного постояв, она двинулась вперед, рассчитывая, что тропинка приведет ее к человеческому жилью. Но ее мечтам не суждено было сбыться. Тропинка закончилась у подножия огромного дерева. В недоумении Лена обошла дерево вокруг. Ей еще ни разу не приходилось видеть такое огромное дерево. Нет, конечно, в интернете и по телевизору она видела подобных исполинов, но то были баобабы, мамонтовые деревья, дубы в конце концов, но это дерево определённо не было ни одним из вышеперечисленных растений. Внезапно прямо в голове у Лены зазвучал голос:- Загадай желание, и я исполню его…Лена вздрогнула от неожиданности и завертела головой, разыскивая того, кто мог это сказать, но прежде, чем она смогла найти кого-нибудь, она вдруг увидела мать, она стояла на тропинке. Она была похожа на плохую картину в телевизоре, вся мерцала и дрожала. Она что-то кричала, размахивая руками, однако Лена ничего не слышала, было похоже на передачу по ТВ с отключенным звуком. Лена сделала пару шагов навстречу матери, однако та вдруг пропала. Пока Лена думала о том, что происходит, вокруг сгустилась тьма. Завыл ветер, крупные капли полились с неба, зигзаги молний разрезали тьму, загрохотал гром, обернувшись к дереву, чтобы спрятаться под ним, Лена в ужасе увидела, что дерево обвивает огромная под стать дереву змея. В панике Лена побежала, споткнулась и полетела куда-то в пропасть.Все еще дрожа, Лена проснулась. За окном бушевала гроза, первая гроза в этом году. Утром, вдыхая чистый, наполненный озоном воздух, Лена уже перестала вроде бы вспоминать сон, как вдруг, застилая постель, она обнаружила на простыне зеленый лист. Совсем свежий, он не был похож ни на один знакомый ей лист. Раздумывая о сне, она положила листок на прикроватную тумбочку. Весь день мысли о матери не шли у нее из головы. Вечером, сидя за чашкой чая с Игорем, она рассказала ему о том, что ей приснилось. Оставив чашку чая, Игорь пошел в спальню и вернулся оттуда с листком. Он по-прежнему был свежий. Лена не могла поверить своим глазам. За день, что он пролежал без воды, листок должен был как минимум завянуть, но этот листок был совсем свежий, казалось, его сорвали пару минут тому назад.- Это несколько необычно, правда? – Лена обратилась к мужу, все еще вертя листок в руке.- Это не просто необычно, а как минимум странно. Нам нужно обратиться к отцу Льву.Лена удивленно вскинула бровями. До этого они ни разу с Игорем не обсуждали вопросы религии, она считала, что, как и она, Игорь был безразличен к вопросам веры. Теперь она с изумлением смотрела на мужа. А он, краснея, что не часто с ним происходило, как бы оправдываясь, заметил, что с недавних пор ходит в храм. На расспросы жены он рассказал, что хозяин фирмы, в которой он работал электриком, недавно ему поручил отремонтировать проводку в храме. Там он познакомился с настоятелем - отцом Львом. Батюшка ему очень понравился. Молодой, образованный, он ничего не требовал от Игоря, и за чаем Игорь сам рассказал священнику историю своей молодой семьи. Выслушав Игоря, отец Лев на прощание заметил, что, если в семье случится что-то странное, им нужно будет незамедлительно обратиться к нему. Теперь Игорь убеждал Лену, что им нужно сходить в храм Николы Вешнего, где служит отец Лев. Досадуя, что он ничего ей не рассказал, Лена все-таки согласилась сходить с ним в храм в ближайшее воскресенье. Листок же она выкинула в помойное ведро. Однако человек предполагает, а Бог располагает.Той же ночью Лена проснулась от того, что захотела пить, она встала и, все еще не проснувшись полностью, пошла на кухню. Она не успела включить свет, как услышала голос матери:- Не включай свет, доченька, – голос матери звучал устало, как будто она только что закончила какую-то тяжелую работу.- Где ты, мама? – завертела головой Лена, оглядывая их маленькую кухню, и внезапно в лунном свете заметила белесый силуэт за кухонной занавеской, очертаниями напоминающий человека.- Мам, это ты? – голос Лены дрожал, как дрожала и она сама.- Да, доня, это я.- Мама, я так тебя люблю, но, мама, зачем ты это сделала? Почему ты меня бросила?- Я бросила тебя не по своей воле. Он обманул меня. Я не хотела умирать. Я так люблю тебя, доня, – голос матери дрожал, в нем слышались слезы.- Мама, скажи мне, что с тобой? Где ты находишься?- Мне нельзя об этом говорить. Меня отпустили только потому, что твой прадед - мой дед - был священником и невинно пострадал в годы гонений, за что сподобился мученического венца от Господа, это он умолил Его отпустить меня к тебе, чтобы я предупредила тебя о том, что враг рода человеческого ополчился на нашу семью. Не слушай голос того древа, что ты видела во сне, это не дерево говорит с тобой, это голос древнего змия, именно его голос слышала наша Праматерь Ева, этот голос когда-то соблазнил ее и лишил наших прародителей Рая.- Мама, остановись, пожалуйста, мне страшно, что ты несёшь? Какое древо, какой голос? Это было во сне. Мама?!- Я чувствую зло, оно все еще здесь, в том ведре для мусора.- Мама, что ты такое говоришь, какое зло может быть в ведре для мусора? Смотри, здесь ничего страшного нет, только мусор, – с этими словами Лена толкнула ведро, мусор разлетелся по кухне. В лунном свете, заливавшем кухню, на полу заблестел зеленый листок, все еще казавшийся только что сорванным. Дрогнувший голос матери сказал:- Вот зло, которое проникло в твой дом. Выброси его, а лучше сожги. Когда-то я поверила злу, позволила ему прорасти во мне и теперь плачу страшную цену, но ради тебя, моя девочка, я согласна страдать бесконечно. Послушай меня, Леночка, время мое уходит, послушайся своего мужа, я так жалею, что не приняла Игоря сразу, но радуюсь теперь тому, что твой выбор был правильным…Голос матери стал слабеть, силуэт почти растворился, однако Лена еще услышала последние слова матери, которые донеслись откуда-то издалека:- Помолись обо мне священномученику Илии Дроздову…Лена завизжала, когда кто-то коснулся ее голого плеча. Обернувшись, она увидела обеспокоенный взгляд мужа, нервно рассмеявшись, Лена объяснила ему, что он ее просто напугал. Взгляд мужа пробежался по мусору, раскиданному на полу кухни. Лена отмахнулась от этого взгляда и, взяв мужа за руку, сказала:– Пошли спать, утро вечера мудренее.Утром, заваривая себе кофе на чисто прибранной кухне, Лена вспоминала ночной разговор. В ней зрела решимость, в конце концов она позвонила мужу и попросила договориться о встрече со священником сегодня же вечером после работы. В тот же день, в семь часов вечера, она входила в небольшой ресторанчик русской кухни «Старый тракт», где, как сказал ей муж, они встретятся с батюшкой. Игорь уже был здесь, он встретил ее у гардероба, помог раздеться и провел в отдельную кабинку, которую заказал сразу после того, как договорился с отцом Львом о встрече. Последний тоже уже был здесь, он встал и легким полупоклоном приветствовал ее. Дождавшись, пока она сядет, отец Лев опустился на свой стул. Они сразу по предложению мужа сделали заказ.Затем во время ужина отец Лев внимательно выслушал их рассказ. Он ни разу не перебил ни Лену, ни Игоря. Иногда он покачивал головой в самых драматических местах истории. В конце рассказа, когда Лена упомянула в очередной раз листок, Игорь полез в карман и, вытащив носовой платок, развернул его, на его ладони лежал зеленый листок. Несмотря на то, что Игорь весь день держал его в платке смятым, он развернулся и казался сорванным только что. В маленьком помещении все присутствовавшие почувствовали запах свежести, который исходил от листка. Священник попросил Игоря передать листок ему. Едва платок коснулся ладони священника, листок начал съеживаться, и через несколько секунд на платке лежала маленькая кучка грязи - все, что осталось от зеленого листочка. Метаморфоза была так необычна, что и Лена, и Игорь были изумлены. Только батюшка не выглядел удивленным, он только что-то хмыкнул себе под нос и, попросив разрешение, свернул платок и, положив его в пакет, засунул в карман подрясника. Отвечая на недоуменные взгляды супругов, отец Лев рассказал им о природе зла, с которым они столкнулись, о том, как можно будет от него избавиться с минимальными последствиями.В завершение ужина батюшка предложил Лене завтра же утром принять Святое Крещение, а затем, не откладывая в долгий ящик, венчаться с Игорем. Ободренные батюшкой, Лена с Игорем вышли из ресторана. Вечер был в разгаре. Они проводили батюшку до его машины, прежде чем сесть за руль, отец Лев благословил их. Проводив взглядом машину священника, супруги посмотрели друг на друга. Не говоря ни слова, они молча взялись за руки и пошли на стоянку.Позже водитель, который насмерть сбил их на стоянке, утверждал, что эти двое появились откуда ни возьмись, и он их просто не заметил. Однако анализ показал, что водитель был пьян в хлам. На суде водитель изменил свои показания, утверждая, что наехать на супружескую пару ему велел голос. Когда судья поинтересовался у подсудимого, чей это был голос, то подсудимый ответил, что это было дерево. В подтверждение своих слов подсудимый продемонстрировал суду и всем присутствовавшим зеленый листок. Сквозь смех судья спросил у прокурора, не проверяли ли подсудимого психиатры. Через неделю после начала слушаний подсудимый покончил с собой, по официальной версии из-за угрызений совести и психического расстройства на этой почве. Никто не заметил зеленый листок, который валялся на полу у ног самоубийцы…P.S. На отпевании рабов Божиих Игоря и Елены, которую отец Лев крестил в реанимации по чину крещения, ради страха смертного, никого не было. Это было и неудивительно, оба они были молоды и совсем недавно переехали сюда...

Ключевые слова: Древо самоубийство смерть священник листок авторская история

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