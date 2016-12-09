Древо желаний. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:48

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 55 Комментарии: 2 +6 Вчера, 22:35 by

Марина была в отчаянии. Все рушилось.Муж, конечно, старался помочь, он ее любил, но ее любовь к нему давно остыла. Рождение же "дочери-урода", как она называла своего ребенка за глаза, когда мужа, души не чаявшего в крохе, не было рядом, совсем ее надломило. Не такое будущее рисовалось ей долгими зимними вечерами в глухом провинциальном поселке, где она жила до замужества.Муж, конечно, попался хороший и добрый, не ревнивый, покладистый. Она вертела им так, как хотела. Свекровь же была стервой, но муж всегда занимал ее сторону во всех спорах, однако это не прибавляло ему плюсов в ее глазах.Поездка в санаторий Алтая, которую устроила ей свекровь, была, конечно, отрадой, но она понимала, что скоро ее ждет возвращение к опостылевшей семье.Санаторий, в котором она остановилась, был выше всяких похвал. Он был расположен в окружении дикой природы, и днем, в перерывах между процедурами, Марина выбиралась на прогулки.В одну из таких прогулок и наткнулась она на огромное засохшее дерево. Марина недоверчиво разглядывала лесного исполина. Какой породы было дерево, не будучи ботаником, Марина определить не могла, но была уверена, что такого размера дерево - это природная редкость. Чтобы обнять его, потребовалось бы не меньше пяти человек, но Марина не была уверена, что этого количества человек бы хватило.Причина смерти гигантского дерева была видна невооруженным взглядом. На середине высоты виднелась черная широкая полоса выгоревшей древесины - место, куда попала молния.Размышляя о судьбах деревьев, Марина обошла древо вокруг, приложила к высохшей коре руку и почувствовала странный зуд. Ощущение было такое, как если приложить руку к водопроводному шлангу, по которому бежит вода. Немного постояв, Марина повернулась, чтобы уйти и вдруг почувствовала волну тепла, которая струилась по ее спине. Она обернулась и замерла. Гигант, меньше секунды назад мертвый, стоял пред ней во всей своей былой красе. Зелень покрывала его всего, огромные листья на ветках и зеленый мох на коре. Где-то очень высоко в кроне были слышны птичьи трели, по коре великана бегали какие-то насекомые.Марина все еще стояла в недоумении, когда вдруг услышала в голове голос, который спросил у нее: "Загадай желание, я исполню его".- А ты кто? – вслух спросила Марина, охваченная непонятным ей чувством: смесью восторга, любопытства и страха.- Я - Древо желаний.- И ты можешь выполнить любое желание?- Любое, только пожелай.- Даже мир во всем мире?- Даже мир во всем мире, это твое желание?- Нет-нет, мне нужно подумать.- Ну что же, думай, но времени у меня мало, не опоздай…Мысли у нее лихорадочно шевелились, ей хотелось всего и сразу, но как это можно было совместить? Марина обратилась к Древу.- Я решила насчет желания.- Что же я, выполню твое желание, но помни, что ты никому-никому не должна рассказывать обо мне и своем желании.- Я согласна, – сразу выпалила Марина.- Ну что же, возвращайся домой, твое желание сбудется.- Но ты даже не спросил у меня, какое желание я загадала!Древо рассмеялось, конечно, если это можно было назвать смехом. Все вокруг задрожало, а с дерева посыпались листья, птицы беспокойно поднялись в воздух. От дерева повеяло сильным ветром.- Иди, человек, твое желание сбудется, но помни, что ты обещала мне молчать…Марина отвернулась и пошла прочь. Дойдя до поворота тропинки, она обернулась. Лесной гигант снова был мертвым деревом, и вокруг царила могильная тишина.Вздрогнув, Марина бросилась бежать.На следующий день ее срочно вызвали с процедур в кабинет главного врача. Там ее ждали, кроме главного врача, ее лечащий врач и дежурная медсестра.Марину посадили в кресло и стали рассказывать, что только что позвонили с города и сообщили трагическое известие. Ее муж со своими родителями и ребенком попали в аварию, направляясь на дачу. Муж и его родители погибли на месте, дочь же находится в реанимации и в тяжелом состоянии. Марина не могла поверить своим ушам. Все, что она пожелала, все исполнялось буквально на глазах.Выслушав врачей и отказавшись от предложенного успокоительного, Марина пошла к себе в палату собраться с мыслями и собрать вещи.Вернувшись в город, она первым делом поехала в реанимацию. Малышка была в реанимации, ее лицо было плотно забинтовано, отовсюду торчали трубки. Врачи списывали холодность матери на шок.Похороны мужа и его родителей, у которых он был единственным сыном, на время дали Марине право на отговорки. Тем более, что состояние Лены (так звали дочь) врачи называли тяжелым и никаких прогнозов не давали. Однако через два месяца, когда Лена пошла на поправку, Марине пришлось поехать в больницу. Врачи позвали ее на процесс снятия бинтов.Она ехала с большой неохотой, однако в палате, когда увидела красивое лицо дочери, поняла, что Древо и правда обладало огромной силой.Прошло много лет, жизнь наладилась. Марина переехала в Москву на те деньги, что достались ей от мужа и его родителей. Организовала свой бизнес, стала успешной бизнесвумен. Прошлое она не вспоминала, ей иногда даже казалось, что вся история с Древом была сном. Однако стоит ей бросить взгляд на дочь, как она понимала, что все было правдой.Елена росла золотым ребенком. Она с отличием закончила языковой лицей, параллельно училась в музыкальной школе и школе художественной. В общем, во всем, за что Лена бралась, во всем раскрывался у нее талант. У нее было полно друзей.МГИМО, куда Лена поступила вне конкурса, настраивало на радужные перспективы. В институте Лена познакомилась с молодым человеком, с которым планировала построить семью. С этого и начались неприятности в семье Золотаревых.Марину решительно не устраивал молодой человек, которого звали Игорь. Мало того, что он был из бедной семьи и откуда-то из глухой провинции, работал электриком, не имея высшего образования, так еще и не совсем русской национальности. Нет, Марина не была националисткой, но перспектива нянчиться с узкоглазыми внуками ее не устраивала. Однако в этом вопросе, всегда послушная ее воле дочь, проявила неожиданное упрямство.Целый год напряжение нарастало и закончилось взрывом 31-го числа, когда Лена заявила матери, что пригласила Игоря отметить Новый год в их семейном кругу. Этого допустить Марина не могла, ведь за новогодний стол были приглашены еще и друзья, а не только близкие. Она не могла допустить того, чтобы они увидели Лениного избранника.Сперва разговор велся в доброжелательном русле, во всяком случае, так казалось Марине. Однако не привыкшая, чтобы ей отказывали, Марина потихоньку распалялась. Накал страстей прорвал плотину молчания, и Марина в ярости высказала в глаза дочери все то, что она думает о ней и ее никчемном папаше. В состоянии аффекта она рассказала и о том, о чем когда-то обещала молчать.Потрясенная Лена не могла поверить в то, что наговорила мать.- Ты спятила! - крикнула Лена и покинула квартиру.Опомнилась Марина только тогда, когда за дочерью захлопнулась дверь. Она опустилась без сил в кресло и заплакала. Но это были не слезы раскаяния, это были злобные слезы от того, что снова не получилось так, как хотелось.Постепенно успокоившись, она вытерла слезы и начала раздумывать о том, каким образом она сможет продолжить разговор с дочерью. И, самое главное, как она сможет убедить ее бросить оборванца.Налив себе немного вина, Марина подошла к окну, за которым падал снег. Внезапно по стеклу пробежала рябь. Марина моргнула, решив, что у нее что-то с глазами, однако рябь усилилась. Через несколько мгновений Марина увидела, что смотрит в окно, как в экран телевизора и видит в нем Древо желаний.Прежде, чем потрясенная Марина очнулась, она услышала голос. Это, несомненно, был голос Древа.- Ты не выполнила обещание.- Прости пожалуйста, я не сдержалась. Эта мерзавка вывела меня из себя.- Ты нарушила наш договор, – голос Древа звучал ровно, но Марина улавливала в нем скрытые нотки гнева. – С этого момента наш договор теряет силу. Все вернется на круги своя, а за неисполнение договора ты должна будешь заплатить.- Что еще за плата? Ты не говорил о плате, когда обещал выполнить мое желание.Но Древо не ответило, по стеклу побежала рябь, и видение растворилось. За окном все так же падал снег, но на Марину повеяло холодом. Она зябко передернула плечами и заявила вслух, скорее, чтобы успокоиться, нежели придать себе уверенности, что все это ей привиделось из-за переживаний.Она решительно задёрнула шторы и хотела налить себе еще бокал вина, размышляя над тем, куда уехала Лена, как раздался звонок телефона. Она взяла телефон. Звонила дочь. Она, обрадовавшись, нажала на кнопку ответа, но по мере того, как она слушала кого-то, радость сменилась на мертвенную бледность. Она только смогла спросить:- Где?Затем Марина стала торопливо собираться.Продолжение следует.

Ключевые слова: Дерево желание благополучие дочь смерть богатство плата авторская история

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