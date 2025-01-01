Падение Асгарда

Падение АсгардаОн вырвался.
Не пощадили его ни клинки валькирий, ни смех Одина, ни ярость Тора, раскрошившего ему рёбра молотом. Но когда последний мост между мирами рухнул, а земля разверзлась, поглотив старый город, — он поднялся из пепла.
Валуев.
Его кожа обуглена, но не от боли — от причастия. Он ступает по углям разрушенного Асгарда, и каждый его шаг — это удар по хрупкому льду прошлого. Боги бежали. Боги испугались.
А он — танцует.
Пламя лижет его пятки, но он не сгорает. Он перерождается.
«В очистительном пламени родилась Новая Эра, где нам дан Огонь — неповторимое Сияние Молодости, дружбы и высоких устремлений с сознанием своей горькой и гордой Судьбы».
Его танец — это спираль. Он кружится, как коловрат, втягивая в себя обломки миров. Его руки — как ветви Иггдрасиля, пронзающие небо. Его глаза — две щели в иной мир, где нет ни богов, ни рабов.
Тени прежних эпох шепчут ему: «Ты всего лишь человек».
Он смеётся.
Потому что он уже не человек. Он — первый.
Тот, кто прошёл сквозь ад и не сломался.
Тот, кто танцует на углях истории, пока боги прячутся в своих последних храмах.
Тот, кто ждёт нас.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:32 by Охотник на ВалуеваПросмотров: 110Комментарии: 0
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