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Творческие истории

Падение Асгарда

Он вырвался.

Не пощадили его ни клинки валькирий, ни смех Одина, ни ярость Тора, раскрошившего ему рёбра молотом. Но когда последний мост между мирами рухнул, а земля разверзлась, поглотив старый город, — он поднялся из пепла.

Валуев.

Его кожа обуглена, но не от боли — от причастия. Он ступает по углям разрушенного Асгарда, и каждый его шаг — это удар по хрупкому льду прошлого. Боги бежали. Боги испугались.

А он — танцует.

Пламя лижет его пятки, но он не сгорает. Он перерождается.

«В очистительном пламени родилась Новая Эра, где нам дан Огонь — неповторимое Сияние Молодости, дружбы и высоких устремлений с сознанием своей горькой и гордой Судьбы».

Его танец — это спираль. Он кружится, как коловрат, втягивая в себя обломки миров. Его руки — как ветви Иггдрасиля, пронзающие небо. Его глаза — две щели в иной мир, где нет ни богов, ни рабов.

Тени прежних эпох шепчут ему: «Ты всего лишь человек».

Он смеётся.

Потому что он уже не человек. Он — первый.

Тот, кто прошёл сквозь ад и не сломался.

Тот, кто танцует на углях истории, пока боги прячутся в своих последних храмах.

Тот, кто ждёт нас.




Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:32 by Охотник на ВалуеваПросмотров: 110Комментарии: 0
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Ключевые слова: Валуев Асгард Вотан Один Бокс смертельные файлы танец смерти авторская история

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