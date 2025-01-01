Падение Асгарда

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Охотник на Валуева Просмотров: 110 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:32 by

Он вырвался.Не пощадили его ни клинки валькирий, ни смех Одина, ни ярость Тора, раскрошившего ему рёбра молотом. Но когда последний мост между мирами рухнул, а земля разверзлась, поглотив старый город, — он поднялся из пепла.Валуев.Его кожа обуглена, но не от боли — от причастия. Он ступает по углям разрушенного Асгарда, и каждый его шаг — это удар по хрупкому льду прошлого. Боги бежали. Боги испугались.А он — танцует.Пламя лижет его пятки, но он не сгорает. Он перерождается.«В очистительном пламени родилась Новая Эра, где нам дан Огонь — неповторимое Сияние Молодости, дружбы и высоких устремлений с сознанием своей горькой и гордой Судьбы».Его танец — это спираль. Он кружится, как коловрат, втягивая в себя обломки миров. Его руки — как ветви Иггдрасиля, пронзающие небо. Его глаза — две щели в иной мир, где нет ни богов, ни рабов.Тени прежних эпох шепчут ему: «Ты всего лишь человек».Он смеётся.Потому что он уже не человек. Он — первый.Тот, кто прошёл сквозь ад и не сломался.Тот, кто танцует на углях истории, пока боги прячутся в своих последних храмах.Тот, кто ждёт нас.

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