Билет на ковчег

Билет на ковчегЧеснок, омела. И другие растения, всего порядка двадцати, оказывающие такой же эффект. Горди нашел их во время вылазок за деталями, принес на Корабль, экспериментально проверил их свойства и теперь выращивал методом гидропоники.
И еще серебро. Все это годилось для того, чтобы защитить входы на Корабль, а также себя самого от ночной адской твари.
Горди как раз готовился выйти, когда зазвучал вызов корабельного интеркома. Он ответил — будучи в безопасности и не имея иных собеседников, почему бы и не пообщаться хотя бы и с чудовищем.
— Ты получишь огромную силу и скорость, — сразу же без предисловий начал Фрилл.
— Зачем они мне? Для этого сгодятся боты или экзоскелет. И транспорт. Так что не впечатляет. А вообще, знаешь, что меня всегда больше всего пугало в вампирах? Изменения личности. Вот нормальный человек, и — раз! — он начинает совершать убийства, насильственные обращения, пить кровь. Я не хочу ничего подобного.
— Твоя личность, конечно, немного изменится, но тебе это понравится, как и всё остальное.
— Но сейчас-то я не хочу подобных изменений.
— Сказать по правде, это всего лишь психологическая адаптация к новому образу жизни. Человек готов на многое ради своего благополучия и легко разрешает себе всё, что для этого понадобится. Ты удивишься, с чем можно жить.
— Это просто самооправдания. Ты выписываешь себе индульгенцию. Потом еще страх Солнца.
— Это правда, что мы не выносим яркого света. Но вы тоже много чего боитесь, а от дневного света можно защититься с помощью скафандра или укрытия. Зато наши глаза чувствительны настолько, что мы видим звезды в их естественных цветах. Вам они кажутся белыми, потому что долетающий до вас свет слишком слаб и на него реагируют только черно-белые рецепторы. Мы же видим небо заполненным огромными россыпями драгоценностей. Представь себе ночи, полные разноцветных огней, нежных запахов и звуков.
— Всю эту красоту можно и на фотках посмотреть. А вообще, мы развиваемся технологически, так что вполне можем видеть всё это разными способами. В дополненной реальности, например. Или киберизировавшись.
— Ну пожалуйста! Неужели ты оставишь меня одного на этой мертвой планете? Ты не можешь так поступить. Тебя годами будет мучить совесть, я буду сниться тебе ночами!
— Давишь на жалость? Но свои жертвы ты не жалел.
— Но даже если и так, ты не должен мне уподобляться. Ты же не обречешь меня на пытку вечного одиночества.
— Ты противоречишь сам себе. Не ты ли всё время уговариваешь меня стать таким, как ты? Еще скажи, что дашь мне выбор: оставаться самим собой или обратиться.
— Дам.
— Врешь.
— Как ты выдержишь долгий полет в одиночестве?
— Лягу в анабиозную камеру.
— А если что-нибудь случится во время полета? Может понадобиться помощь.
— Естественно, я буду регулярно выходить из анабиоза, чтобы проводить проверки. В экстренной ситуации комп меня разбудит автоматически.
— Но вдвоем будет лучше. Можно будет вдвое реже выходить на дежурства, а временами бодрствовать вместе.
— Но не с тобой.
Фрилл замолчал. Кажется, его аргументы закончились. Они каждый день вели этот спор – с переменным успехом, но одно оставалось прежним: Горди был внутри, а Фрилл – снаружи.
Теперь Горди был почти готов к отлету, оставалось найти всего несколько деталей и – вуаля! – Корабль переправит его к обжитым колониям людей.
Облачившись в скафандр с припаянными к нему серебряными пластинами, вооружившись, надев "ожерелья" из трав и опрыскавшись их экстрактами, Горди отправился на поиски.
Имея дело с Фриллом, следовало соблюдать предельную осторожность; Горди отдавал себе отчет, что он, несмотря на свою маниакальную природу, разумен. В прошлый раз Фриллу удалось поймать его в механические зажимы, и еще чуть-чуть, и он бы вскрыл скафандр, словно консервную банку, но Горди смог высвободиться, отстрелив лезвия и захваты.
Превосходя человека по силе и скорости, Фрилл проигрывал ему в том, что касалось использования оружия; сам он не мог применять его против Горди, надеясь выпить его кровь, а тот, в свою очередь, палил по нему почем зря. С другой стороны, попасть по Фриллу было не так просто, а полученные раны регенерировали с чудовищной скоростью.
Горди уже собрал все детали, кроме одной, когда обнаружил недостающую в небольшой камере среди разнообразного технического мусора. Стоило ему зайти в нее, как датчик оповестил о резком скачке магнитного поля, а потолок начал опускаться. Горди схватил деталь и выскочил из ловушки прочь, порадовавшись, что в его облачении не было железа. Очевидно, расчет строился на том, что скафандр притянется к электромагниту, и Горди придется высвободиться из него, чтобы не быть раздавленным прессом.
Горди, ухмыляясь, направился к Кораблю. Фрилл, разумеется, был не так прост; тем приятнее было его обыгрывать.
Но дверь ковчега не открывалась. «Чего-чего?.. Э-э-э…» Он начал повторно проходить процедуру идентификации, как в интеркоме возникла физиономия Фрилла. Он широко улыбался.
— Сюрприз!
Горди подумал было, что это очередная уловка Фрилла, чтобы заморочить его, и не сразу осознал, что тот действительно может находиться внутри.
— Э-э-э!.. Комп, открой дверь!
— Можешь не стараться, он не откроет. Твое и без того эфемерное владение Кораблем не распространяется на то время, когда ты был вне его.
— Ты как тут оказался? Что происходит?!
— Ну, видишь ли, не ты один искал недостающие детали для отлета. Сегодня я как раз завершил сбор и проник внутрь. Ты же не думал, что знал все входы и выходы?
— Так. И что же дальше?
— Я запускаю движки, нацеливаю Корабль на колонию и говорю тебе «Пока-пока!»
— Ты полетишь один? А чем планируешь питаться? На корабле же нет животных.
— Ну, я смогу синтезировать кровь в корабельной лаборатории, думаю, получится не хуже.
— Но тебе же нужен был попутчик! Как ты перенесешь одиночество полета?
— Вампиры могут ложиться в анабиоз не хуже людей, в случае необходимости мне бы даже и камера не понадобилась.
— Но тебя же разоблачат, когда ты прилетишь.
— И что ты сделаешь? Если останешься человеком, то тебе незачем будет помогать мне, если станешь вампиром – сам окажешься в той же ситуации.
— Но тебе так и так может понадобиться помощник. Мало ли что может случиться!
— Ну и что? Как-нибудь сам справлюсь. Знаешь, я передумал тебя обращать. Ты так упорно хотел оставить меня здесь одного, что я зол на тебя.
— Пожалуйста! Ты не можешь этого сделать!
— Про жалость мы уже проходили.
— Тебе же надо будет с кем-то разделить вечность и свое восприятие!
— В колонии найдется предостаточно народа для этого. Для тебя будет лучше убраться из ангара до того, как я стартую! Au revoir!
По корпусу Корабля прошла судорога. Горди бегом преодолел расстояние до выхода и нырнул в него. Ворота за ним закрылись. На экране видно было, как Корабль поднимается ввысь на огромных огненных столпах. И улетает в небо.
Горди остался на мертвой планете один.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:35 by mr AndyПросмотров: 105Комментарии: 0
Ключевые слова: Вампиры эвакуация авторская история