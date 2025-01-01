Билет на ковчег

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:35

Причина: Стилистика автора сохранена

mr Andy Просмотров: 105 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:35 by

Чеснок, омела. И другие растения, всего порядка двадцати, оказывающие такой же эффект. Горди нашел их во время вылазок за деталями, принес на Корабль, экспериментально проверил их свойства и теперь выращивал методом гидропоники.И еще серебро. Все это годилось для того, чтобы защитить входы на Корабль, а также себя самого от ночной адской твари.Горди как раз готовился выйти, когда зазвучал вызов корабельного интеркома. Он ответил — будучи в безопасности и не имея иных собеседников, почему бы и не пообщаться хотя бы и с чудовищем.— Ты получишь огромную силу и скорость, — сразу же без предисловий начал Фрилл.— Зачем они мне? Для этого сгодятся боты или экзоскелет. И транспорт. Так что не впечатляет. А вообще, знаешь, что меня всегда больше всего пугало в вампирах? Изменения личности. Вот нормальный человек, и — раз! — он начинает совершать убийства, насильственные обращения, пить кровь. Я не хочу ничего подобного.— Твоя личность, конечно, немного изменится, но тебе это понравится, как и всё остальное.— Но сейчас-то я не хочу подобных изменений.— Сказать по правде, это всего лишь психологическая адаптация к новому образу жизни. Человек готов на многое ради своего благополучия и легко разрешает себе всё, что для этого понадобится. Ты удивишься, с чем можно жить.— Это просто самооправдания. Ты выписываешь себе индульгенцию. Потом еще страх Солнца.— Это правда, что мы не выносим яркого света. Но вы тоже много чего боитесь, а от дневного света можно защититься с помощью скафандра или укрытия. Зато наши глаза чувствительны настолько, что мы видим звезды в их естественных цветах. Вам они кажутся белыми, потому что долетающий до вас свет слишком слаб и на него реагируют только черно-белые рецепторы. Мы же видим небо заполненным огромными россыпями драгоценностей. Представь себе ночи, полные разноцветных огней, нежных запахов и звуков.— Всю эту красоту можно и на фотках посмотреть. А вообще, мы развиваемся технологически, так что вполне можем видеть всё это разными способами. В дополненной реальности, например. Или киберизировавшись.— Ну пожалуйста! Неужели ты оставишь меня одного на этой мертвой планете? Ты не можешь так поступить. Тебя годами будет мучить совесть, я буду сниться тебе ночами!— Давишь на жалость? Но свои жертвы ты не жалел.— Но даже если и так, ты не должен мне уподобляться. Ты же не обречешь меня на пытку вечного одиночества.— Ты противоречишь сам себе. Не ты ли всё время уговариваешь меня стать таким, как ты? Еще скажи, что дашь мне выбор: оставаться самим собой или обратиться.— Дам.— Врешь.— Как ты выдержишь долгий полет в одиночестве?— Лягу в анабиозную камеру.— А если что-нибудь случится во время полета? Может понадобиться помощь.— Естественно, я буду регулярно выходить из анабиоза, чтобы проводить проверки. В экстренной ситуации комп меня разбудит автоматически.— Но вдвоем будет лучше. Можно будет вдвое реже выходить на дежурства, а временами бодрствовать вместе.— Но не с тобой.Фрилл замолчал. Кажется, его аргументы закончились. Они каждый день вели этот спор – с переменным успехом, но одно оставалось прежним: Горди был внутри, а Фрилл – снаружи.Теперь Горди был почти готов к отлету, оставалось найти всего несколько деталей и – вуаля! – Корабль переправит его к обжитым колониям людей.Облачившись в скафандр с припаянными к нему серебряными пластинами, вооружившись, надев "ожерелья" из трав и опрыскавшись их экстрактами, Горди отправился на поиски.Имея дело с Фриллом, следовало соблюдать предельную осторожность; Горди отдавал себе отчет, что он, несмотря на свою маниакальную природу, разумен. В прошлый раз Фриллу удалось поймать его в механические зажимы, и еще чуть-чуть, и он бы вскрыл скафандр, словно консервную банку, но Горди смог высвободиться, отстрелив лезвия и захваты.Превосходя человека по силе и скорости, Фрилл проигрывал ему в том, что касалось использования оружия; сам он не мог применять его против Горди, надеясь выпить его кровь, а тот, в свою очередь, палил по нему почем зря. С другой стороны, попасть по Фриллу было не так просто, а полученные раны регенерировали с чудовищной скоростью.Горди уже собрал все детали, кроме одной, когда обнаружил недостающую в небольшой камере среди разнообразного технического мусора. Стоило ему зайти в нее, как датчик оповестил о резком скачке магнитного поля, а потолок начал опускаться. Горди схватил деталь и выскочил из ловушки прочь, порадовавшись, что в его облачении не было железа. Очевидно, расчет строился на том, что скафандр притянется к электромагниту, и Горди придется высвободиться из него, чтобы не быть раздавленным прессом.Горди, ухмыляясь, направился к Кораблю. Фрилл, разумеется, был не так прост; тем приятнее было его обыгрывать.Но дверь ковчега не открывалась. «Чего-чего?.. Э-э-э…» Он начал повторно проходить процедуру идентификации, как в интеркоме возникла физиономия Фрилла. Он широко улыбался.— Сюрприз!Горди подумал было, что это очередная уловка Фрилла, чтобы заморочить его, и не сразу осознал, что тот действительно может находиться внутри.— Э-э-э!.. Комп, открой дверь!— Можешь не стараться, он не откроет. Твое и без того эфемерное владение Кораблем не распространяется на то время, когда ты был вне его.— Ты как тут оказался? Что происходит?!— Ну, видишь ли, не ты один искал недостающие детали для отлета. Сегодня я как раз завершил сбор и проник внутрь. Ты же не думал, что знал все входы и выходы?— Так. И что же дальше?— Я запускаю движки, нацеливаю Корабль на колонию и говорю тебе «Пока-пока!»— Ты полетишь один? А чем планируешь питаться? На корабле же нет животных.— Ну, я смогу синтезировать кровь в корабельной лаборатории, думаю, получится не хуже.— Но тебе же нужен был попутчик! Как ты перенесешь одиночество полета?— Вампиры могут ложиться в анабиоз не хуже людей, в случае необходимости мне бы даже и камера не понадобилась.— Но тебя же разоблачат, когда ты прилетишь.— И что ты сделаешь? Если останешься человеком, то тебе незачем будет помогать мне, если станешь вампиром – сам окажешься в той же ситуации.— Но тебе так и так может понадобиться помощник. Мало ли что может случиться!— Ну и что? Как-нибудь сам справлюсь. Знаешь, я передумал тебя обращать. Ты так упорно хотел оставить меня здесь одного, что я зол на тебя.— Пожалуйста! Ты не можешь этого сделать!— Про жалость мы уже проходили.— Тебе же надо будет с кем-то разделить вечность и свое восприятие!— В колонии найдется предостаточно народа для этого. Для тебя будет лучше убраться из ангара до того, как я стартую! Au revoir!По корпусу Корабля прошла судорога. Горди бегом преодолел расстояние до выхода и нырнул в него. Ворота за ним закрылись. На экране видно было, как Корабль поднимается ввысь на огромных огненных столпах. И улетает в небо.Горди остался на мертвой планете один.

Ключевые слова: Вампиры эвакуация авторская история

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