Племя

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 220 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:51 by

Непроходимые леса, куда ещё не ступала нога человека и невозможно пройти, всегда окутаны тайной. Сама природа – это большая загадка для человечества. Столько видов и форм жизни открыли, открывают и будут открывать – новым открытиям не будет конца. Даже те виды животных, что считались мифическими, становятся реальными.Среди таких всеми известный бигфут; он же йети, сасквоч, скунсовая обезьяна. У него много подвидов, в любом уголке земного шара обитает. Его любят и почитают, ненавидят и убивают. В разных культурах своё отношение к таким созданиям. И кто может подозревать, что он, бигфут, или даже они, целое семейство, будут обитать совсем рядом с человеческой цивилизацией.В Грейвенхёрсте, что в Канаде, на окраине нашли целое племя сасквочей. Они жили в лесистой местности, иногда показываясь людям. Вражды не проявляли, лишь «детское» любопытство. Жители первое время боялись, но со временем даже привыкли к ним. Они приносили лесным созданиям различные угощения: от сладких пирожных до целых стейков с кровью. Сасквочи тоже проявляли страх к людям, и они со временем проявляли терпимость и принимали угощения.В такое сложно поверить, чтобы люди и мифические создания могли жить в мире, если бы жители Грейвенхёрста сами не убедились в этом. Весь мир вскоре узнал об столь необычном сосуществовании, множество журналистов и репортёров съезжались в этот городок с целью узнать всю правду. Криптозоологи ликовали, им наконец-то начали верить, признали их науку вполне настоящей. Писатели разных жанров приезжали в Грейвенхёрст с целью полюбоваться неведомыми ранее существами. Туристов с разных стран тоже прибавилось, вспышки телефонных камер не угасали, человеческие оклики удивления и восхищения не умолкали.Так Грейвенхёрст обрёл славу столицы сасквочей. Всё шло как по маслу, город развивался, люди радовались, жизнь продолжалась. Но судьба — странная штука, время от времени рисует чёрные полосы. Так и случилось, когда один из детёнышей сасквочей случайно избил ребёнка до смерти, превратив его в отбивную. Детёныш не понимал, что человеческие дети другие, им не свойственно делать то, что делают маленькие сасквочи.Как только об этом прознали, началась охота на сасквочей. Организатором являлся Митчелл – дедушка того ребёнка, пострадавшего от лап детёныша. Он и те немногие, кто был против соседской близости с лесными людьми, собрались толпой в обитель сасквочей, взяв каждый по ружью. Некоторые были против такого, заявляя, что всё вышло по ошибке. Кто-то бы согласился, но жизнь ребёнка для многих была важнее, чем жизни целого семейства существ из легенд. Просто они не подавали виду, пытаясь успокоиться после страшного инцидента и забыть как страшный сон.Огни фонарей метались по сторонам, громкий лай охотничьих собак не умолкал. Толпа охотников продвигалась всё глубже в лес, от их взора ничего не ускользало. Хоть из некоторые из них стары, чутьё ещё не потеряли.След сасквочей будто пропал из леса. Они поняли своими примитивными мозгами, что надвигается опасность. Понимали ли ещё то, что сожитие с людьми, с другим совсем видом, будет таким рисковым делом? У людей иные традиции, обычаи и правила. Сами люди это осознавали ещё с самого начала сожития. Теперь некоторым нужно исправить ошибку, пролив кровь созданий, которых искали не одно десятилетие.- Думаешь, они решили устроить нам подлянку, а? – поинтересовался Логан, один из старых друзей-охотников, чья охота всегда сопровождаются беседами.- Мне кажется, что эти твари на такое неспособны. Если и могут, то по-любому слишком примитивные ловушки поставят, - заверил Митчелл. Ему хотелось верить, что сасквочи вряд ли могут одолеть их – цивилизованных людей.- Всё может быть. Не стоит забывать, что лес – это их территория. И они чуть умнее обычной обезьяны.- Как по мне, такие же обезьяны, только чуть больше, - в разговор вступил Пол. Карманы его жилета под завязку набиты патронами его ружья – всегда берёт с большим запасом.- Эти монстры слишком глупы, чтобы дать отпор нам, - продолжил Пол.- И слишком сильны, чтобы дать отпор нам, - дополнил Митчелл.Пол лишь громко фыркнул, смачно харкнув перед собой. Во время охоты он походил больше на дикаря, чем на обычного дикаря. Ему не было равных в меткой стрельбе, каждая охота с ним выходила удачной – с кучей всякой дичи.Все трое вышли вперёд от основной группы, углубляясь в чащу леса. Никто не против, остальные сами разойдутся в разные стороны, кучками по два-три человека. Так даже проще будет искать сасквочей.- Они сбежали, что ли? Их нигде тут нет, словно никогда и не было, - сказал Логан, остановившись. - Мы уже добрый час ходим, а их всё равно нет. Давайте просто вернёмся обратно в город. Будем просто патрулировать город. Хотя бы так есть шанс, что парочку отстреляем.- Хватит бухтеть и шевели булками, Логан, - прокричал Пол.- Я устал, заслуживаю отдыха на пять минут, - эти слова никто не услышал, и Логан остался один. Он махнул на друзей рукой и прислонился к дереву, томно вздохнув.- Ещё друзья называются, блин, - пробурчал он, откладывая ружьё, чтобы достать пачку сигарет.От вкуса табака во рту стало спокойно. Крепкий запах ударял в нос, заставляя забыть все невзгоды. Логан расслабился, едва улыбнувшись. Что может быть лучше хорошей сигареты во время охоты?Позади него раздались шаги. Логан сразу схватился за ружьё, обернулся, готовый стрелять.- Кто здесь? – громко спросил он, голос его звучал строго.Ему никто не ответил. Вновь наступила тишина.- Заяц, наверное… - сказал Логан, вновь прислонившись к дереву, и закрыл глаза, поставив ружьё рядом с собой.Воздух вдруг завибрировал. Логан не успел понять, кто это был, как почувствовал боль в районе шеи. Его крик привлёк внимание охотников.- Чёрт побери, это Логан! – Пол первым помчался на выручку. Митчелл шёл следом.Остальные также направились искать того, кто только что кричал.Труп Логана находился возле того самого дерева, где он устроился передохнуть. Его разорвали пополам, головой перекусили. Из места укуса всё ещё текла кровь ручейками.- Твари, им ещё человечинки захотелось, - сквозь зубы прошипел Пол. Внутри него бурлила нечеловеческая ярость.- Оставаться на одном месте нельзя, особенно одному. Он должен это был понять, - спокойно ответил Митчелл. Он старался сохранять самообладание, но тоже был зол. Просто не подавал виду.Когда подошли другие охотники, Митчелл попросил всех держаться одной командой. Даже если сасквочи превосходят в численности, им, людям, так проще будет давать отпор им.- Не все среди нас выживут, но так хотя бы убьём их всех. До единого, - добавил Митчелл.Все согласились, одной большой толпой пошли дальше.Почувствовав вкус человеческого мяса, сасквочи озверели; они бегали посреди тёмного леса, громко вопя и ломая деревья. Так они старались запугать людей, только сами люди не проявляли страха. Два племени, совсем разных, пошли друг на друга войной. Всё из-за смерти ребёнка, теперь ещё и смерти друга. Если бы они могли понимать друг друга, то рассказали, что можно делать в человеческом обществе, а что нельзя.Началась ожесточённая борьба.Один за другим сасквочи выбегали из леса, стараясь забрать с собой в чащу кого-нибудь из людей. Охотники оборонялись как могли; жертвы были на обеих сторонах. Каждый из них; сасквоч или человек, боролся за своё племя.Схватка, на удивление, быстро закончилась. Остались одни только выжившие; Митчелл и сасквоч, являющийся отцом того детёныша, случайно убивший людского ребёнка.Они смотрели друг на друга, тяжело дыша, оба в крови. Сил ни у кого не осталось.- Ну что? Кто кого, друг? – Митчелл направил ружьё на сасквоча.Сасквоч ударил себя в грудь, быстро побежал в сторону человека. Раздался выстрел, следом крик.

Ключевые слова: Лес сасквочи детёныш ребёнок охотники авторская история

Другие, подобные истории: