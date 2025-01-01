Экстремальный туризм

Estellan Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:06 by

- Сэт, а напомни-ка мне, как я опять в это вписался? – судорожно выдохнул я, одной рукой цепляясь за перетягивающий всю тушку мне ремень, а второй намертво закогтившись в ручку на дверце машины. – И не гони так! А то наши с тобой останки с этой пустынной дороги приедут соскребать только в случае планового ремонта покрытия.Тут я немного соврал, так как не знал точно в какой именно точке и какой конкретно страны мы находимся, и, как часто здесь проходит ремонт тоже не знал.- Потому что я твой лучший друг, - коротко ответил товарищ, не отводя взгляда от дороги, на которой, по моим ощущениям, нам и предстояло разбиться. – И мы давненько никуда не выбирались.- Ну так и взял бы кого-нибудь из девчонок с собой. С ними всяко веселее.- Не-е-е, - протянул тот в ответ, - девчонки на отрез отказались ехать со мной путешествовать.- Кажется, я догадываюсь почему. Они планируют пожить еще немного.- Пропал в них дух авантюризма. Не уломаешь поехать покататься по европам. Зато с тобой мы оторвемся.- Ага. Как тот тромб… - пробубнил я себе под нос, понимая, что переубедить друга все равно не получится. А остаться на обочине непонятно где, да еще и без денег мне совсем не улыбается.Словом, поездка была им запланирована давно, выбор остался только за тем, кого взять попутчиком. Девчонки благоразумно отказались, так что честь стать вторым пилотом досталась мне. Стоит говорить о том, что это меня совсем не радовало?Впрочем, не смотря на дикую привычку Сэта водить, до необычной и экспрессивной арабской страны мы добрались если и не без приключений, то, по крайней мере, целиком. Потусили в столице, познакомились с местными, потаращились на Эйфелеву башню и решили рвануть подальше от толп туристов и развитого, в связи с этим, криминального мира.Выбор пал на северо-восток страны. Толп приезжих там поменьше, интересного побольше, ночевать не так страшно.- Верден, Сэт? – рассмотрев на карте точку назначения, я несколько приуныл. – А это не то, где?- Именно! – легко согласился товарищ, загоняя меня в депрессию одним своим воодушевленным видом. – Прогуляемся, ноги разомнем. Потаращимся на историческое наследие страны.- Мало тебе было исторического наследия в Париже? Где коренные исторические темнокожие жители мне штаны порезали в поисках кошелька? Приключений захотелось?- Да ладно тебе, Марк. Не боись. Заскочим, одним глазком глянем, где историческое сражение проходило, и домой. А то скоро нас уже хватятся.- Вообще-то до дома еще несколько дней пилить. А с твоей манерой водить, я боюсь, что мы и не допилим.Я уже говорил, что спорить с ним бесполезно? Так вот – абсолютно бесперспективное занятие.До города мы добрались относительно быстро. Побродили по нему. Сэт пытался общаться с местными, без особого успеха, стоит признать. Я даже не пытался. Зачет по французскому мне поставили из жалости и за то, что я, в свое время, отбывал повинность на всех олимпиадах по инглишу, занимая призовые места. Так что, мой словарный запас ограничивался набором существительных, из которых лучше всего в подкорку въелось слово Клошар, и что-то мне подсказывало, что с него не стоит пытаться начинать общение с местными. Услышав же инглишь, местные кривились и старались исчезнуть из поля зрения. Так что, не добившись особых результатов, мы бросили машину и углубились в окрестности пешком.Туристические тропы были отвергнуты Сэтом как бесперспективные, поэтому мы углубились в лес. Ага. Благо, с собой был навигатор и надежда не заблудиться. Посмотреть, конечно, было на что.Первым мы нашли знак. Обычный такой знак, у которого я и остановился в задумчивости.- А ты уверен, что нам стоит туда идти? – осведомился я у провожатого, сомневаясь в его направлении.- А что? – спросил тот, вернувшись ко мне.- Ну, я не силен во французском, а вот череп с костями – вполне себе интернациональный знак, в вольном переводе означающий, что нам с тобой там нефиг делать.- Марк… - Сэт глубоко вздохнул и хлопнул меня по плечу. – Ты же на китайском учился? Так вот. Вспоминай мудрость деда своего Конфуция и топай давай. Ничего не случится. По карте мы еще в безопасной зоне. В красную лезть не будем. Так, пройдем краем. Посмотрим и вернемся к машине.- А ты знаешь, что это будет самая идиотская смерть, если мы подорвемся на каком-нибудь снаряде времен первой мировой? Я тебя на том свете достану, - пригрозил я другу, но пошел следом. А что мне оставалось? Если бросить его одного, он точно во что-нибудь вляпается.Во второй раз остановились, когда Сэт споткнулся и скатился в какую-то яму, когда уже начало темнеть. Выматерился. Поднялся, выбрался из ямы, похлопал себя по карманам, вытащил на свет свой телефон и принялся с ним отчаянно ругаться. Пока он ругался, я осмотрелся. До сих пор топал, смотря себе под ноги и с каждым мгновением боясь увидеть под ногами торчащий из земли ржавый металл.Яма была не одна. У нее тут было много товарок. Вся местность казалась изрытой. По загривку у меня пробежал холодок. Что-то тут было не так. Природа, конечно, пыталась выровнять ландшафт, но, у нее до сих пор этого не получилось.- Сэт, где мы? – спросил я дрогнувшим голосом.- М-м-м… трудно сказать… - прекратив ругаться, тот в очередной раз встряхнул телефон, в ответ на что тот подумал, мигнул и погас. – Есть подозрение, что во Франции.- Мне бы чуть больше деталей.- В окрестностях Вердена, - припечатал тот и засунул ставший бесполезным гаджет в карман. – Видишь ли…- Сэт, не надо! – взмолился я.- Навигатор последние полчаса как-то барахлил. А потом я на него упал… - развел руками тот, заставив меня устало вздохнуть. – Да ладно тебе. Сейчас сориентируемся по Солнцу.- А чего не по звездам? – подняв голову, я взглянул на небо, плотно затянутое низкими тяжелыми тучами.- Не парься, я помню дорогу, - наигранно-бодро улыбнулся друг и, осмотревшись, вынес вердикт. – Тут мы не проходили. Значит, идем обратно. Без навигатора все равно мы границы зоны не определим. Кстати. А твой телефон?- Мой почти сел, к тому же, местную симку я не брал, как ты и говорил, так что интернета не будет.Но даже эти новости неугомонного товарища не охладили. Развернувшись, тот потопал в дебри леса, в обратном направлении, как я надеялся, на ходу крикнув мне, чтобы я не отставал.Темнело. Сначала шли бодро. Я пытался на ходу вспомнить дорогу, но петляли мы изрядно, так что местность узнаваемой не выглядела. Это печалило, казалось, только меня. Но грузить своими проблемами товарища я не стал. Тот и так понимает в какой заднице мы оказались. Панические настроения ситуацию вряд ли улучшат.К тому времени, когда мы наткнулись на бездомного с виду мужика, бодро пилящего один из вывороченных из земли снарядов прямо на месте, стемнело окончательно. Мужик встрече оказался как-то не рад. Вряд ли настолько, насколько и я, мгновенно представив себе картину того, как тот, в смысле – снаряд, взрывается в руках этого естествоиспытателя, раскидывая его останки, а может и наши, за компанию, по окрестностям. Короче, мужик вскочил и драпанул в лес.Сэт, не будь дураком, за ним, что-то выкрикивая на ходу на французском. Не знаю, что конкретно он кричал, но это только придавало мужику дополнительную прыть.Подобно зайцу, тот несся через лес большими скачками, за ним Сэт, а в хвосте плелся я, хрипя, как загнанная лошадь, стараясь не столько догнать местного, сколько не потерять из виду друга.Гонка закончилась, когда Сэт снова свалился. В незамеченный в темноте овраг. Ну и я сверху, бонусом, потому что не успел затормозить, когда тот внезапно пропал из виду.- Ну что? Где выход к цивилизации он сказал? – спросил я, поднимаясь с помятого товарища.- Нет. Но догоню – обязательно спрошу, - зло рыкнул друг, вставая с земли и отплевываясь от сосновых игл.- Предлагаешь за ним дальше гнаться?- Как вариант. Наверняка он местный. Если не из города, то, наверняка, один из заброшенной деревни.- Ты думаешь, что тут всерьез кто-то живет?- В желтой и зеленой зонах живут, - философски пожал плечами Сэт. – Те же фермеры.- Он что-то не очень похож на фермера, - не согласился я. – К тому же фермеры вряд ли будут пилить снаряды. Химическое оружие так себе годится на металл. Больше подходит на способ феерично пораскинуть мозгами. Да и внутренностями.- Ну, значит, отбитый на голову охотник за металлом.- И как ты предлагаешь его искать?- Пойдем по следам, - порывшись по карманам, Сэт выудил фонарик, включил его и, посветив вокруг, определился. – Он туда побежал.Не знаю уж, по каким признакам он это определил, а я, вот, внезапно понял, что свалились мы не в простой овраг. Это бывший окоп. И что-то мне это окончательно перестало нравиться.Напарник шел уверенно, высматривая на земле только ему понятные следы убежавшего. Я восторгался, про себя, и материл его, вслух.- Интересно, когда ты успел стать такой хорошей ищейкой? – наконец, сдался я, поняв, что на мат тот не реагирует.- С тобой в походы походишь, и не такому научишься, - усмехнулся Сэт из темноты впереди.- Стой! – вздрогнул я, внезапно поняв, что слышу что-то еще.- Да что… - начал тот, но я его перебил.- Стой! И заткнись! Слушай.Сэт остановился, направив фонарь в землю и тоже прислушался. Слуху моему он доверял. А потом услышал и сам. Голоса. Говорили двое. Первый явно на французском, а второй… на немецком? Странно.- Давай потихоньку… - скомандовал я. – Если у него там кореш, не исключено, что они договариваются вернуться и порешить нас, чтобы свидетелей не оставлять. Парой наборов костей больше или меньше, тут роли не сыграют. И погаси фонарь.Не знаю почему, но Сэт не стал препираться, как обычно. К месту действа мы выползли на карачках, и затаились за парой деревьев рядом, прикинувшись пнями.Почти сразу же стало понятно, что уже знакомый нам мужик не кореша своего встретил. Уж не знаю, что в них это выдало. Может, то, что наш знакомец стоял на коленях перед вторым. Может, то, что второй стоял, направив пистолет в лоб первого. А может быть и то, что второй меньше всего был похож на кореша, а больше всего – на восставшего мертвеца. Нет, не внешне, скорее это было какое-то внутреннее, ощущение. Внешне – ничего примечательного.Перемазанная землей форма, изрядно подранная, стоит признать, но сохранившая свой первоначальный цвет и вид, шлем, сапоги, перчатки, противогаз? Говорил он как-то глухо, хрипло, с надрывом. Словно нужно было усилие, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Может, конечно, это были искажения как раз из-за противогаза. Не знаю.- Ролевики прикалываются? – шепнул от своего дерева Сэт.В этот момент первый что-то выкрикнул второму, в ответ на что второй спустил курок. Выстрел. То, что это не игра стало сразу как-то понятно. Немного затошнило.- Помнишь, я говорил про самый идиотский способ умереть? Вот он, - шепнул я в ответ и увидел как в нашу сторону развернулся оставшийся стоять.Что он сказал, мы не стали слушать, рванув через лес в обратном направлении.Не знаю, сколько мы бежали. Но в этот раз остановились у края абсолютно безжизненной поляны, на которой не росла даже трава, окончательно выдохнувшись.- Нет… это не ролевики… - Сэт стоял, склонившись, упираясь руками в колени, пытаясь восстановить дыхание.- Думаешь? – иронично спросил я, находясь в еще более фиговой кондиции, чувствуя, что вот-вот отключусь. В боку неимоверно кололо.- У него… череп… в клочья… я аж запах почуял… крови… - выплюнул друг по слову. – Местный маньяк?- Ну да, маньяки ведь каждый день ходят в противогазах и военной немецкой форме времен первой мировой, - согласился с ним я, усевшись на корни ближайшего дерева.- Это ты по противогазу определил? – нехорошо прищурился Сэт.- По шлему, - качнул я головой. – Да и говорил он явно не на французском. Короче давай лучше отсюда выбираться. Где мы?- Понятия не имею, - утешил меня друг, разводя руки. – Я особо не присматривался, пока мы бежали. Думал только о том, как бы ноги не переломать.- Я тебе щас сам ноги переломаю, - поднялся я со своего места с надеждой воплотить угрозу, но остановился.Сзади к Сэту кто-то приближался уверенным шагом. И что-то мне подсказывало, что это не местные, если можно так сказать. Хотя мы его уже видели.- Сэт, - тихо позвал я, показав ему за спину.Тот молча обернулся, уставившись на приближающуюся фигуру. Фигура остановилась, и стало понятно, что он тут не один. Света было мало и в мельчайших деталях всю честную компанию трудно было рассмотреть. По крайней мере до того, как мой компаньон поднял фонарь.Ну да, пожалуй, ожившие мертвецы было бы самым точным определением. На остальных противогазов не было. Так что нам удалось рассмотреть и разлагающуюся плоть, и некоторые отсутствующие запчасти тел, и рваную, гниющую форму и… что самое важное, удивительно хорошо сохранившееся оружие в их руках. Чуть позже почуяли мы и запах разложения.- Валим… - шепотом выдохнул я, боясь отвести взгляд, словно именно он мог бы удержать этих зомби на месте.Тип в противогазе что-то рявкнул своим, махнув в нашу сторону рукой.- Живыми не возьмете, - ответил Сэт, развернувшись, ухватив меня за куртку и снова побежав, волоча меня за собой.Ноги слушались плохо, но постепенно подвижность восстановилась достаточно, чтобы я мог бежать сам, не рассчитывая только на Сэтовскую прыть. Хорошо хоть, тот не догадался бежать через поляну. Там нас не только легко бы подстрелили, если бы стали стрелять, но и был велик шанс нарваться на какой-нибудь не разорвавшийся снаряд. Тогда – точно кранты.- Мертвяки. Ожившие мертвяки, - бормотал я себе под нос, пока не врезался в спину внезапно остановившегося друга. – Ты чего?- Что ты сказал?- Когда именно? – попытался вспомнить я все и сразу.- Сейчас!- Про мертвецов?- Оживших мертвецов.- То есть, Сэт, тебя это удивляет? А ожившие куклы в лаборатории того немца, под башней, не удивляли? Черт, мне начинает казаться, что я почему-то очень не нравлюсь немцам. Каждый раз, когда мы с тобой куда-то едем, начинаются приключения, которые заканчиваются шансом моей скорой кончины. В самом плохом смысле.- Что они за дрянь тут использовали, способную воскресить покойников? – снова сменил тему товарищ.- Уверен, что никакой.- А атака мертвецов? – пошел в наступление Сэт.- Это название. Битва у крепости Осовец. Где немцы использовали против русских хлор. Наши, кстати, выиграли ту битву.- Тогда что тут…Что дальше сказал Сэт я уже не услышал. Получив мощный удар в плечо, я слетел с места и скатился с пригорка, на котором мы стояли. Пересчитал своими костями все выпуклости ландшафта, что-то сбил по дороге и остановился внизу, чувствуя как болит все тело, а голова кружится.«Сэт, блин», - первая мысль, родившаяся в голове, цензурной не была.Приподнявшись на локтях, почти сразу же понял, что по пути вниз сбил не что-то, а кого-то. И этот кто-то в противогазе сейчас точно так же поднимался с земли. Крутанувшись на месте, я лягнул немца, откидывая от себя, вскочил на ноги и почти сразу же шмякнулся оземь, когда тот меня подсек с неожиданной для покойника скоростью. Снова умудрился встать, не дожидаясь нового удара, атаковал, умудрившись даже тюкнуть его кулаком в противогаз, сбив пальцы о твердые кости. Плоти под противогазом явно не было. Дрался я не в первый раз. Правда, особого успеха это не принесло. В ответ получил несколько ударов в корпус удивительно твердыми кулаками и в очередной раз оказался на земле. Сел, намереваясь снова встать, и понял, что эту битву проиграл. Прямо в лоб мне смотрело дуло пистолета. Лоб зачесался.Я уже знал, что это древнее оружие способно выстрелить. И что он будет делать? Пристрелит меня? Противогаз что-то сказал. Судя по интонации – спросил. Но ответить я был не в состоянии, так как гипнотизировал дуло. По крайней мере пытался. Что я там говорил про идиотский способ умереть? Кажется, именно такой моя кончина и окажется.Наверное, я зажмурился, так как когда послышался шум, пришлось открывать глаза. Немца напротив не было. Он валялся на земле, обмениваясь ударами с Сэтом. Вряд ли бы и Сэт смог как следует помять противогаз, но он пытался. Разве что зубами не вцепился. Не вовремя вспомнив про остальных, я сумел встать, подобрать с земли пистолет немца, потом уцепиться за Сэта.- Валим, Сэт… Валим! Остальные идут!Лишь последней фразой удалось отвлечь того от драки. Подняв взгляд, товарищ, в свете выглянувшей из-за туч луны увидел спускающихся по холму пятерых мертвяков и счел мои доводы достаточно убедительными.На этот раз мы бежали, пока не наткнулись на асфальтированную дорогу. Решив идти по ней, в любую сторону, пока не доберемся до цивилизации, так и шли, оглядываясь каждую минуту, опасаясь снова увидеть идущих за нами мертвяков.Спокойней стало лишь тогда, когда начало светать. Не знаю, почему. Может, это какой-то из инстинктов, ложно убеждающих в том, что при свете дня всяческая нечисть не будет нас преследовать. Не знаю.- Трофей прихватил? – повеселев, чумазый и потрепанный, Сэт кивнул на мою руку, все еще сжимающую поднятый пистолет.- Где? Фу, блин! – проследив за его взглядом, я понял, что все еще сжимаю в руке рукоять оружия, вздрогнул и тут же запустил его в ближайшие кусты. – Фу! – брезгливо принялся вытирать руки об одежду. Одежде вряд ли бы стало еще хуже.- Зря… - проводил взглядом оружие товарищ. – Такой раритет. За большие деньги мог бы продать.- Не хватало еще, чтобы он меня ради своего оружия выследил.- Через половину европы?- А что ему станется? Он уже дохлый. К тому же, не забывай, что из него человека убили.- И не одного… - задумался Сэт. – Не просто так он по лесам шарится со своей шайкой, наверняка людей мочит.- Нет таких людей, которые в своем уме сюда сунутся. А таких психов как мы с тобой, не жалко, Сэт. Нам еще повезло, что не подорвались на снаряде. Пришлось бы кому-нибудь наши внутренности с деревьев соскребать. Никакой пользы человечеству, одни расходы. Короче, на Францию я насмотрелся. Поехали домой.

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