Что это вообще было?!

Новость отредактировал Летяга - 25-02-2025, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Skeeur Просмотров: 232 Комментарии: 0 -3 25-02-2025, 14:58 by

Очень странная фантастическая история произошла в селе Бухалово в Гадячском районе Полтавской области, Украина.Это был тёплый майский денёк седьмого числа 2012 года. В самом центре посёлка стоял один дом среднего размера. Недалеко от дома располагались огород, сарай, туалет и курятник, в котором находились одиннадцать кур. Сам дом принадлежал пожилому человеку по имени Дорошенко Павел Игоревич. В этот день ему исполнилось 69 лет, и он решил отпраздновать свой День Рождения в центре Гадяча со своими городскими друзьями. Собираясь перед поездкой в город, Павел Игоревич в лишний раз решил проверить своих кур и из-за рассеянности забыл закрыть дверь забора, ведущую во двор, и, самое главное, курятник.А зря…Спустя примерно семь минут после того, как Павел Игоревич уехал на машине из села, из-за дерева выехала радиоуправляемая машинка, управляемая неизвестно кем. Из себя она представляла собой монстр-трак синего цвета без какой-либо раскраски. Она, не торопясь, ехала к дому Павла Игоревича, въехала во двор и подъехала к курятнику. Удивительно, но его дверь была полностью открыта, и абсолютно любой мог рассмотреть, что внутри него происходит, даже издалека. Фары машинки были направлены прямо на кур.У машинки открылась крыша, из которой выглянула и поднялась лазерная пушка, чья длина была примерно равна длине советского нагана. Сама лазерная пушка начала разгораться до красновато-розового цвета. После чего лазерный поток вылетел из выходного окна, обжёгши до смерти курицу, высиживающую своё единственное яйцо в гнезде, и образовав мощный взрыв, убивший ещё трёх кур и вызвавший пожар в курятнике. Оставшиеся в живых куры, потеряв все свои перья, с полными пеной клювами в шоке унеслись из курятника, из двора Павла Игоревича, да и из всего посёлка в целом.После того как дым полностью начал развеиваться только вверх и по сторонам и перестал мешать смотреть на убранство курятника, машинка опустила свою лазерную пушку внутрь себя, заехала внутрь него и подъехала к самому центральному гнезду. К гнезду курицы, на которую машинка направляла мишень. В гнезде происходило нечто потустороннее. Единственное яйцо в нём искрилось электрическим током. Искрилось-искрилось и плавно превратилось в некий овалообразный кнопочный телефон. Через несколько секунд он начал звонить.Машинка подъехала ещё ближе к гнезду, у неё снова открылась крыша, из неё поднялась механическая рука. Она подняла телефон, и видно, что номер звонящего абонента – 228. Рука (или машинка) пальцем нажала на самую левую-верхнюю кнопку, «ответив на звонок», и из телефона некто с очень низким степенным голосом, будто с эхом или реверберацией, сказал: «Підрахуй-но, скільки залишилося... до грудня»*. После чего некто сбросил трубку. Машинка рукой положила телефон обратно в гнездо, опустила уже руку внутрь себя и уехала из посёлка, после чего её никто и никогда не видел… кроме меня. Я наблюдал за этим действием через бинокль, но в итоге так я никому про это всё не рассказал…Павел Игоревич всё-таки вернулся с именин в родное село. Он вызвал милицию…___________________________Підрахуй-но, скільки залишилося... до грудня - подсчитай-ка, сколько осталось до декабря.

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