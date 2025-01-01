Белые лохмотья

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Metamorphosis Просмотров: 291 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:28 by

Время: 12:50Крики одноклассников, смех и множество других эмоций. Вся эта школьная атмосфера, которую нельзя забыть. Я сидел за партой и разговаривал со своим другом Вадимом. Разговаривали обо всём, о чём можем. Была перемена, и криков и болтовни в классе значительно прибавилось.- Слушай, Артём.Сказал мне Вадим.- Да?- Давай сходим в столовую, а то жрать захотелось.Почёсывая свой живот, сказал мне Вадим.Ну, а так как я сам того хотел, то согласился, и мы вышли из класса. Протискиваясь сквозь толпу школьников моего возраста и младше, я заметил одну девочку, которая очень странно выглядела. Была вся бледной, волосы растрёпанные, и была в каких-то лохмотьях. Не сильно придав этому значению, мы всё же продолжили идти в столовую.Дождавшись своей очереди, мы взяли по обеду и уселись за ближайший свободный стол.— Вадим, а ты ничего не заметил странного?— Да не-е-т.С набитым ртом ответил мне Вадим.— Я вот, пока мы пробирались через всех людей, заметил одну девушку...Не успев закончить предложение, мне тут же ответил Вадим: «А что такого, подошёл бы и познакомился.»- Придурок, не перебивай. Ну вот, она, значит, стоит вся бледная в каких-то лохмотьях и волосы такие, как будто годами не мыла.- Артём, ты сейчас серьёзно?С серьёзным лицом мне сказал Вадим.- Что ж это такое, неужели опять это произошло?С испуганным лицом продолжил Вадим.- Что такое, ты что-то знаешь о ней?Заинтересованно спросил я.- Естественно знаю, это же эта... Как её?Почесав затылок, сказал Вадим.- А, вспомнил. Это твоя кукуха поехала, братан.После чего Вадим залился смехом на всю столовую.- Очень смешно, ну прям капец как смешно.- Да ладно, не ссы ты. Ну подумаешь, девка какая-то, может, просто показалось. Ответил мне Вадим и после чего продолжил есть обед. Ничего не сказав в ответ, я последовал его примеру.Пообедав, мы поднялись на свой этаж и пошли в свой класс, так как уже прозвенел звонок на урок.20 минут спустя.- Марья Ивановна, можно выйти?Тянул я руку.- Иди, только быстро.Встав из-за парты, я отправился в туалет. Приближаясь к туалету, я начал замечать что-то странное: многие двери в кабинеты были открыты, а внутри никого не было.Может, сирена была, а мы не услышали? Как вернусь, то надо будет рассказать обо всём. Подойдя к двери в туалет, я услышал какие-то странные звуки чавканья. Приоткрыв дверь, я увидел что-то красное на полу. Приоткрыв дверь чуть больше, я увидел, как этот след тянется к одной из кабинок. Открыв дверь и тихонько зайдя внутрь, я тихо начал подходить к этим звукам. Шаг за шагом моё сердце увеличивало свой темп, и, подойдя к последней кабинке, я увидел её. Сидящую в углу девушку, которая громко чавкала. Я замер и не мог пошевелиться от удивления. Это была та самая девушка в лохмотьях, но теперь они были все в крови.Пытаясь не издать лишних звуков, я попытался как можно тише уйти оттуда. Всё случилось в мгновение ока и изменило мою жизнь от и до. Я не заметил лежащую на полу коробку из-под сока. Я упал с громким хлопком и, осознав, что я сейчас сделал, я тут же повернулся в сторону кабинки, из которой на меня с выпученными глазами, кровавым ртом и с улыбкой до ушей смотрела эта тварь. Как только я увидел её, во мне что-то проснулось, и я побежал обратно в класс. Выбежав из туалета, я услышал быстрые шаги позади меня. Я бежал и не оглядывался, но чёрт меня побрал оглянуться, и я увидел её, бегущую на четвереньках по потолку. Я почувствовал слабость, но, не сбавляя темп, я бежал до класса. Вот осталось пару метров, дверь кабинета, ручка, и я вбегаю в кабинет как сумасшедший.- ГДЕ КЛЮЧИ ОТ КАБИНЕТА?С криком я спрашиваю у учителя ключи.- Молодой чело...- Я СКАЗАЛ, ГДЕ КЛЮЧИ?!Уже с агрессией я начал требовать ключи от кабинета, и после пары слов я выхватил ключи, лежавшие около входа на столе, я еле как вставил их в замочную скважину и, повернув ключ, закрыл дверь.Десятки глаз смотрели на меня как на психа, лицо учительницы выражало явное недовольство, а даже и гнев.— Я с вами не договорила, молодой человек. Это что сейчас было?Принялась допрашивать меня учительница. Но я не слушал её, а стоял у двери и прислушивался.- Ты что делаешь, придурок?Послышалось от кого-то из моих одноклассников.- Послушайте, в коридор сейчас нельзя выходить. Ни в коем случае.Тяжело дыша, ответил я однокласснику.- Братан, у тебя кукуха поехала? То тебе мерещится какая-то тётка, то вот это вот всё. С тобой всё нормально вообще?Сказал Вадим.- Так, мне надоел этот цирк, сейчас мы пойдём к директору, и ты будешь уже ему объяснять, что произошло.Встав с кресла, начала подходить учительница.- Послушайте, вам нельзя выходить, иначе вы умрёте.- Вот хам, значит, сейчас я сама позову директора, а потом и твоих родителей. Учительница схватила у меня ключи от двери, вставила в замочную скважину и, открыв дверь, вышла в коридор. Пройдя пару метров, я услышал, как кто-то бежит в нашу сторону. Я тут же потянулся за дверь, в которой были вставлены ключи. Я выглянул в коридор, из которого на учительницу бежала эта тварь. Как только учительница заметила её, то она обернулась и попыталась добежать до кабинета, но тварь была быстрее, и за считанные секунды она прыгнула на учительницу, которая кричала изо всех сил. Закрыв дверь на ключ и посмотрев на одноклассников, я заметил в их глазах испуг.- А я вам говорил, и вот к чему это привело.Все резко затихли, пацаны очень тихо обсуждали ситуацию, а девочки обнимались и, пытаясь ничего не говорить, сели за последние парты и тихо сидели.Вдруг в дверь забарабанили со всей мощи. Все резко посмотрели на дверь. Все были испуганы. Девочки ещё больше вжались в дальний угол класса, а пацаны резко замолчали. Стук продолжался и продолжался, было такое чувство, что кто-то не знает, как открывать двери, и пытается зайти в неё, ударяясь головой об дверь. Прошла минута, вторая, третья, и вот спустя минут 10 тарабарщины всё стихло.Спустя ещё 5 минут из класса послышался первый голос.— Что же нам делать теперь? Ждать, пока нас убьют, как учительницу, или что?Возразил какой-то пацан из класса.— Ну для начала не шуми.— А во-вторых, единственное, что мы можем сделать, так это ждать, пока всё стихнет. Прошёл час. Время 14:45.В классе было тихо, кто-то обсуждал происходящее, а кто-то сидел в дали класса и ничего не делал. Вдруг ко мне подошёл Вадим и заговорил.— Артём, а что это за фигня была?Ну и я принялся рассказывать всё, что я видел.Пипец, да тебе вообще повезло, что ты такой быстрый, а то сейчас лежал бы вместе с нашей учительницей.Вдруг мне стало как-то плохо, закружилась голова, и в глазах начало мутнеть... Кто-то начал ломиться в дверь с неимоверной силой. Удар за ударом, казалось, что вот-вот и дверь вылетит с петель. Одноклассники начали прятаться кто куда мог. Кто-то залазил в шкафы, кто-то под стол, а кто-то пытался прикрыться за рюкзаками в надежде, что их не заметят.Удар. Снова удар. Полетели куски двери. Удар. Ещё удар. И вот голова этой твари смотрела на нас и начала пролезать в дыру, которую она проделала в двери. Я прикрыл лицо руками и даже не пытался спрятаться... Крики одноклассников заполонили весь класс. Страх поглотил каждого из моих одноклассников. Хруст костей, разрывание плоти и чавканье твари разносилось по всему классу, а может, и по всей школе. Я приготовился к своей участи... Но ничего не произошло. Всё стихло, как будто бы ничего и не происходило вовсе. Гробовая тишина заполонила кабинет. Ни криков одноклассников, ни хруста костей, абсолютно ничего. Только тиканье часов было слышно в этом мраке. Тепло, я чувствовал тепло, как будто кто-то или что-то дышало прямо перед моим лицом.Прошло 5, а может, и 10 минут. А может, и весь час. Я почти ничего не чувствовал. Спустя какое-то время я всё же решил открыть глаза и убрать руки со своего лица. Я убрал руки со своего лица, открыл глаза, и ничего не было. Я встал на ноги и посмотрел в сторону доски. То, что я увидел на доске, повергло меня в шок. Страх окутал меня с ног до головы. На доске были конечности моих одноклассников, прибитые своими же костями. Я не выдержал, и меня стошнило всем, чем есть. Я посмотрел снова на доску и заметил, что конечности образовывали буквы «О̴б҉Е̵р҉Н҉и̶С̴ь҈». Я медленно начал поворачивать голову, и последнее, что я увидел, как обернулся, так это лицо твари, стоящей прямо перед моим лицом с выпученными глазами и улыбкой от уха до уха...Артём, ты что, заснул что ли?Меня тряс мой одноклассник Вадим.Вадим? Но он же умер. И все одноклассники сидели за партами, как будто ничего и не было.— Вы живы?Спросил я.— Ты что, совсем спятил? Я вроде как живой.И правда, они все были живы. Кажись, это был всего лишь сон, конечно, это был сон.— Господи, ну и кошмар же мне приснился.С облегчением сказал я.— Ладно, пошли в столовую, а то жрать захотелось.Почёсывая свой живот, сказал Вадим.Я решил посмотреть на время.Время: 12:52.После такого сна я очень проголодался. Мы вышли из-за парты и вышли из кабинета.Пробираясь через толпу школьников, я заметил кое-кого очень знакомого.Я увидел девушку, всю бледную, с растрёпанными волосами и одетую в какие-то лохмотья…

Ключевые слова: Сон школа класс учительница монстр авторская история

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