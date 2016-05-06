Не буди лешего

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:13

Vapiru Просмотров: 145 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 11:03 by

Вадим вышел за калитку, вдохнул поглубже и огляделся. Друга нигде не было. Заскучав, мальчик бухнулся в снег. Мягкий снег и тишина сделали свое дело, и он чуть было не заснул.- Чего лежишь? – спросил Антон, бросая снег в лицо другу.Вадим быстро встал и зло посмотрел на товарища. На нём опять была эта нелепая шапка с помпоном, которая была больше похожа на девчачью, но Антон будто не замечал этого и носил её каждую зиму.Мальчики подружились ещё в детском саду, потом вместе пошли в школу. Там они часто впутывались в разные передряги, инициатором которых был именно Антон. Вот и сейчас он пришёл к другу с очередной глупой идеей.- Я чего пришёл... Я в лесу нору нашёл, а в ней труп, пошли покажу!Заняться детям было нечем, вот они и пошли.Через пару минут они были на месте. Глазам Вадима предстал небольшой снежный холм с лазом у основания.- Ну и где твой труп? – спросил Вадим, садясь на корточки.- А ты залезь и посмотри.Вадим лёг на живот и залез в лаз. Там действительно был человек.- Ты думаешь, он мёртв? Мне кажется, что он дышит.- Тогда ткни его палкой, узнаешь – сказал Антон шёпотом.- А если он проснётся?- Да что ты как баба? – спросил Антон, просовывая в лаз небольшую палочку.Вадим взял её и осторожно ткнул спящего. Реакции не последовало. Он ткнул сильнее и еще, и ещё. Спящий забормотал и начал переворачиваться на другой бок. Мальчик быстро вылез наружу и потянул друга подальше от норы. Вдруг холм разлетелся в стороны и миру предстал косматый мужик, одетый в лохмотья.- Кто меня разбудил?! – практически прорычал он.- О, и в правду живой! И злой, вот прям вылитый медведь! – сказал Антон и засмеялся в голос.Мужик зарычал и побежал на детей. Те рванули с места и побежали в сторону деревни. Преследователь же довольно быстро прекратил погоню.- Стой, оторвались! – сказал Вадим с отдышкой.Погуляв ещё немного, парни попрощались и разошлись. Дом встретил Вадима теплом и уютом. Родители опять задерживались на работе. Так что дома были только бабушка и маленькая сестрёнка, мирно спавшая в кроватке. Бабушка стояла у окна и казалась сильно обеспокоенной.- Что случилось, бабушка? – спросил Вадим, заглядывая в лицо старушки.- Да вот, лешего кто-то разбудил, он теперь шатуном ходит и тех, кто его поднял, ищет – сказала бабушка, указывая на того самого мужика.- А что будет если он их найдёт? – спросил Вадим, не спуская глаз с мужчины.- Ой, ничего хорошего…- Ну что? – не унимался Вадим.- Сожрёт и опять в спячку впадет.Вдруг, мужик повернулся и побежал в сторону дома. Он без труда перепрыгнул небольшой заборчик и прислонившись к окну, проговорил.- Отдай его мне или всех перебью.Бабушка зло посмотрела на внука.- Ты что ль разбудил?- Д-да – ответил Вадим, опустив голову.Тяжко вздохнув и покачав головой, бабушка пошла на кухню и вернулась с молотком для мяса. Она ударила внука по голове, тот потерял сознание и упал на пол. Бабушка заплакала. Она приподняла тело мальчика, вытащила на улицу и закрыла дверь.Леший схватил мальчика за шкирку и побежал в лес. Уже у норы он бросил его на снег. Вадим медленно пришёл в себя и огляделся. Рядом лежало обезображенное тело Антона. Он узнал его по той самой шапке с помпоном.- Ну что ж, каково твоё последнее слово?Вадим просто промолчал.- Молчание значит. Твой друг был более криклив.Сказав эти слова, леший свернул Вадиму шею.Дом Антона находился практически на отшибе, семья у них была не благополучная, так что редко кто приходил в их жилище. Даже родители Вадима не спешили общаться с этим семейством. Однако, не обнаружив сына дома, его отец Даниил пошел именно к ним. Уже на подходе к соседскому дому он заподозрил неладное: дверь была разломана в щепки. Войдя в избу, Даниил почувствовал запах крови, доносившийся из комнаты. Осторожно открыв дверь, он обнаружил родителей Антона, вернее то, что от них осталось. В ужасе он побежал к соседям, и те немедля вызвали полицию.Полицейские опросили жителей, все как один утверждали, что видели, как по улице носится подозрительный мужик. Несколько человек утверждали, что видели его с Антоном и Вадимом. Поиски тел мальчиков и их убийцы так и не увенчались успехом.Вскоре после окончания поисков, деревню потрясло ещё одно событие: бабушка Вадима ушла ночью в лес и не вернулась, тогда шёл сильный снег и тело старушки нашли только весной.Семья Вадима переехала в город и там жила, стараясь не вспоминать свою жизнь в деревне.

Ключевые слова: Зима Леший деревня труп сон смерть авторская история

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