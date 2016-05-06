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Творческие истории

Не буди лешего

Вадим вышел за калитку, вдохнул поглубже и огляделся. Друга нигде не было. Заскучав, мальчик бухнулся в снег. Мягкий снег и тишина сделали свое дело, и он чуть было не заснул.

- Чего лежишь? – спросил Антон, бросая снег в лицо другу.

Вадим быстро встал и зло посмотрел на товарища. На нём опять была эта нелепая шапка с помпоном, которая была больше похожа на девчачью, но Антон будто не замечал этого и носил её каждую зиму.

Мальчики подружились ещё в детском саду, потом вместе пошли в школу. Там они часто впутывались в разные передряги, инициатором которых был именно Антон. Вот и сейчас он пришёл к другу с очередной глупой идеей.

- Я чего пришёл... Я в лесу нору нашёл, а в ней труп, пошли покажу!

Заняться детям было нечем, вот они и пошли.

Через пару минут они были на месте. Глазам Вадима предстал небольшой снежный холм с лазом у основания.

- Ну и где твой труп? – спросил Вадим, садясь на корточки.

- А ты залезь и посмотри.

Вадим лёг на живот и залез в лаз. Там действительно был человек.

- Ты думаешь, он мёртв? Мне кажется, что он дышит.

- Тогда ткни его палкой, узнаешь – сказал Антон шёпотом.

- А если он проснётся?

- Да что ты как баба? – спросил Антон, просовывая в лаз небольшую палочку.

Вадим взял её и осторожно ткнул спящего. Реакции не последовало. Он ткнул сильнее и еще, и ещё. Спящий забормотал и начал переворачиваться на другой бок. Мальчик быстро вылез наружу и потянул друга подальше от норы. Вдруг холм разлетелся в стороны и миру предстал косматый мужик, одетый в лохмотья.

- Кто меня разбудил?! – практически прорычал он.

- О, и в правду живой! И злой, вот прям вылитый медведь! – сказал Антон и засмеялся в голос.

Мужик зарычал и побежал на детей. Те рванули с места и побежали в сторону деревни. Преследователь же довольно быстро прекратил погоню.

- Стой, оторвались! – сказал Вадим с отдышкой.

Погуляв ещё немного, парни попрощались и разошлись. Дом встретил Вадима теплом и уютом. Родители опять задерживались на работе. Так что дома были только бабушка и маленькая сестрёнка, мирно спавшая в кроватке. Бабушка стояла у окна и казалась сильно обеспокоенной.

- Что случилось, бабушка? – спросил Вадим, заглядывая в лицо старушки.

- Да вот, лешего кто-то разбудил, он теперь шатуном ходит и тех, кто его поднял, ищет – сказала бабушка, указывая на того самого мужика.

- А что будет если он их найдёт? – спросил Вадим, не спуская глаз с мужчины.

- Ой, ничего хорошего…

- Ну что? – не унимался Вадим.

- Сожрёт и опять в спячку впадет.

Вдруг, мужик повернулся и побежал в сторону дома. Он без труда перепрыгнул небольшой заборчик и прислонившись к окну, проговорил.

- Отдай его мне или всех перебью.

Бабушка зло посмотрела на внука.

- Ты что ль разбудил?

- Д-да – ответил Вадим, опустив голову.

Тяжко вздохнув и покачав головой, бабушка пошла на кухню и вернулась с молотком для мяса. Она ударила внука по голове, тот потерял сознание и упал на пол. Бабушка заплакала. Она приподняла тело мальчика, вытащила на улицу и закрыла дверь.

Леший схватил мальчика за шкирку и побежал в лес. Уже у норы он бросил его на снег. Вадим медленно пришёл в себя и огляделся. Рядом лежало обезображенное тело Антона. Он узнал его по той самой шапке с помпоном.

- Ну что ж, каково твоё последнее слово?

Вадим просто промолчал.

- Молчание значит. Твой друг был более криклив.

Сказав эти слова, леший свернул Вадиму шею.

Дом Антона находился практически на отшибе, семья у них была не благополучная, так что редко кто приходил в их жилище. Даже родители Вадима не спешили общаться с этим семейством. Однако, не обнаружив сына дома, его отец Даниил пошел именно к ним. Уже на подходе к соседскому дому он заподозрил неладное: дверь была разломана в щепки. Войдя в избу, Даниил почувствовал запах крови, доносившийся из комнаты. Осторожно открыв дверь, он обнаружил родителей Антона, вернее то, что от них осталось. В ужасе он побежал к соседям, и те немедля вызвали полицию.

Полицейские опросили жителей, все как один утверждали, что видели, как по улице носится подозрительный мужик. Несколько человек утверждали, что видели его с Антоном и Вадимом. Поиски тел мальчиков и их убийцы так и не увенчались успехом.

Вскоре после окончания поисков, деревню потрясло ещё одно событие: бабушка Вадима ушла ночью в лес и не вернулась, тогда шёл сильный снег и тело старушки нашли только весной.

Семья Вадима переехала в город и там жила, стараясь не вспоминать свою жизнь в деревне.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:03 by VapiruПросмотров: 145Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Зима Леший деревня труп сон смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 12:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1227|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 380
Леший такой кровожадный, да и бабка с молоточком, подсуетилась, почти убила внука. Мда, тут не деревня, а ужастик целый.+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 15:41
0
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Комментариев: 968
Задумка интересная, но, как по мне, не раскрытая, слишком уж по-детски сказочно получилось. Но за идею плюсанула.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Lisya
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Все всех убили короче. Ну не будите спящих мужчин без повода!!!
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#4 написал: Елена Лис
Сегодня, 23:14
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Группа: V.I.P.
Репутация: (300|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 300
Да уж...
Больше всего в истории поразила бабушка - сама доброта, по-моему, она неплохую пару бы с лешим составила:) Родного внука молотком для разделки мяса...
Зарегистрирован: 26.10.2020
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