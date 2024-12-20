Всё гниёт...

Новость отредактировал Летяга - 20-12-2024, 19:45

Причина: Стилистика автора сохранена

Metamorphosis Просмотров: 224 Комментарии: 0 -1 20-12-2024, 19:45 by

Что может быть лучше, чем лето? Беззаботное детство, время, свободное от учёбы и остальных забот. Жара, солнце, игры в футбол с друзьями во дворе. Холодное мороженое таяло у меня во рту, на вкус оно было как самое вкусное, холодное, невероятное мороженое, которое я когда-либо ел. Конечно же, после очередной игры в футбол всё холодное кажется самым незабываемым и самым вкусным во всём мире. На дворе было уже поздно, солнце уже собиралось уходить за горизонт, и с каждой минутой оно становилось всё более красным, а облака становились более красочными. Хотелось ничего не делать и только смотреть на то, как солнце становится всё темнее и темнее, уходя всё дальше и дальше.– Антон! – Кричала моя мама с окна небольшой пятиэтажки.– Иду, мам, – крикнул ей в ответ.ККак же не хотелось прерывать просмотр заката солнца, но ослушаться маму я не мог. Попрощавшись с друзьями, я побрёл до дома с мячом под рукой. Подходя к парадной, я увидел сидящих бабушек, которые бурно обсуждали что-то между собой. У меня с ними были хорошие отношения, то помогу с чем-нибудь, то просто поразговариваю вместе с ними. Вообще я мало кого знал из нашего дома, да я особо и не вникал, у кого какая жизнь. Но знал я только нескольких человек из нашего дома. Витька с 1-го этажа, одноклассник мой. Баба Люда, живущая напротив нас, которая, по очень чётким запахам из её квартиры, очень любила кошек и выпечку. А также одного деда, имени я его не знал, но часто слышал имя от бабушек на лавке, то ли Геннадий, то ли как-то иначе, но он мне особо интересным не казался. Да и видел я его от силы раза 2-3. И то из окна своего дома поздно вечером. Заметив сидящих бабушек, я решил немного подслушать их разговоры. Было плохо слышно, но они опять обсуждали Геннадия. Но моя разведка длилась недолго, и из окна моей квартиры я увидел мамин силуэт вместе с неодобрительным взглядом. После такого взгляда я уже должен был быть через пару секунд дома как штык. Подойдя к парадной, я поздоровался с бабушками и зашёл внутрь подъезда. В подъезде всё было как всегда: граффити, всякие неприличные рисунки и много чего ещё. Поднявшись на свой этаж и войдя в квартиру, мне в нос ударил запах блинов, а пройдя на кухню, увидел свою маму, готовящую блинчики.– Ты куда в обуви-то потопал? Разувайся, мой руки и за стол садись, чай пить будем.Запах блинов затмил мой разум, а увидя банку сгущёнки, стоящую на столе, я мигом снял обувь, помыл руки и уже бежал на кухню. Но, выйдя из ванной, я врезался в своего отца.– Воу-воу-воу, полегче, чемпион, – я пожал руку отцу, мы оба пошли на кухню и уселись за стол.Поздно ночью, когда родители пошли спать, я никак не мог заснуть. Причиной моей бессонницы стали звуки снизу. Разное журчание, похожее на то, как будто бы кто-то сжимал слизь или что-то похожее. Но в один момент всё резко затихло, а потом я услышал, как открылась чья-то дверь, а за этим и парадная дверь. Мой интерес превзошёл все чувства моего организма, и я встал, чтобы посмотреть, кому же не спится в такое-то время. Подойдя к окну, я заметил силуэт человека, по походке явно пожилого. На моё удивление, он шёл очень медленно, я бы даже сказал, он двигался как улитка. Ногами почти не перебирал, казалось, будто бы он их волок. Шёл он, по-видимому, к нашему подвалу. «Странно, зачем ему в такой-то час спускаться в подвал?» — сказал я про себя. Может быть, за закрутками, настоечками, всякими грибочками. Вскоре мне надоело следить за этим человеком, и я пошёл обратно спать. Утром я проснулся и совсем забыл про старика на улице. Позавтракав и собравшись гулять, я побежал на улицу. Проходя мимо квартиры, из которой ночью доносились некие звуки, я учуял запах, как будто бы плесени, исходящий из этой же квартиры. Закрыв нос рукой, я выбежал на улицу и вдохнул свежий воздух. После такого я в тот же момент вспомнил ночной инцидент с дедом. Я пошёл в сторону подвала, куда и пошёл дед. Подойдя к подвалу, я заметил кучу всякого мусора, среди которых виднелся силуэт кошки и… О боже, меня чуть не вырвало от этого зрелища. Там лежала кошка, в которой уже ползали мерзкие личинки, черви, а вокруг летали мухи. Я посмотрел ещё немного и заметил нечто зелёное и серое на кошке. Чувство отвращения было очень сильным, но детский интерес дал о себе знать. Я взял рядом лежащую палку и принялся, как бы мерзко это ни было, я начал тыкать палкой в кошку, отодвигая всех личинок в сторону. Мерзкие хлюпающие звуки заполонили мою голову, но, отодвинув достаточное количество личинок, я заметил нечто странное. Среди всего этого мракобесия было что-то, напоминающее гриб, а от него ещё большее количество таких же, но более маленьких грибов. «О господи». — сказал я, прикрывая рот рукой. Рвотные рефлексы дали о себе знать, и от всего этого вида я выблевал всё, что съел на завтрак. Оставив бедную кошечку на том же месте, я пошёл на площадку, где уже ждали меня друзья. День прошёл очень быстро, но всё это время в голове у меня была эта картина, которую я увидел утром. По дороге домой я увидел бабу Люду и других бабушек, сидящих на скамейке. Подойдя ближе, я увидел грустную бабу Люду и охающих бабушек. «Ох, что же это творится-то, господи». — только и слышалось оттуда. «Здравствуйте, а что случилось?» — поинтересовался я. «Ох, милок, я сегодня утром встала, как всегда, подготовила миски для кошечек моих, все быстро прибежали, а моя Пушинка не прибежала. Я сначала подумала, что спит всё ещё, начала подзывать её, но никто не приходил. Я вышла на улицу, вдруг она выпала с окна или ещё чего, начала её искать, искала-искала и…», — не успев договорить, баба Люда заплакала. Так вот что это была за кошка, подумал я про себя. «Соболезную вашей утрате, баба Люда». Поняв, что мне тут делать больше нечего, я зашёл в подъезд, из которого воняло ещё сильнее, чем утром. Пройдя мимо дурно пахнущей двери, я увидел рядом с ней какие-то грибы, которые были очень похожи на те, что были на Пушинке. Не выдержав этой вони, я побежал до квартиры, открыл дверь и забежал внутрь. «Антон?» — вопросительно спросила меня мама. «Ты чего так рано-то?» — поинтересовалась мама, но я просто ответил, что нет настроения сегодня гулять. «Мам, а ты тоже чувствуешь какой-то запах в подъезде?» — на что я получил положительный ответ. «Я ещё сегодня, когда мусор выносила, то чуть не блеванула от этого запаха. Может, умер кто, кто знает». Закончив нашу дискуссию, я пошёл к себе в комнату, улёгся на кровать и просто начал смотреть на потолок, обдумывая, что же это произошло.Этой ночью я никак не мог заснуть, всё думал, что же могло быть причиной этой вони, а также эти хлюпающие звуки снизу никак не могли дать мне заснуть. Но в один момент, как и в ту ночь, они резко прекратились, и послышалось открывание двери, а потом и подъездной двери. Я подбежал к окну, но единственное, что я увидел, так это что-то очень быстрое и как будто бы оно бежало на четвереньках. Но я отчётливо услышал, как хлопнула дверь подвала. Весь сон как рукой сняло, и я принялся ждать чего бы то ни было. Я стоял и смотрел на дверь в подвал. Я не знаю, сколько я прождал, но мои наблюдения прервал вставший отец, зашедший в мою комнату.– Ты чего не спишь то в такое время? – Потирая глаз и зевая, спросил меня отец.Ничего лучше не придумав, я ответил то, что смотрю на ночную природу.– Ну ты даёшь конечно, делать тебе нечего что- ли? А ну быстро спать! – сменил тон отец.После чего грустный я лёг на кровать и ещё долгое время не могу заснуть. Проснувшись почти в обед, подойдя на кухню, я увидел странные вещи. Холодильник стоит посередине кухни, а рядом с ним стоял отец с инструментами и копался в нём, а на месте, где был холодильник, была мама с тряпками и ведром воды.– Доброе утро, а что произошло?Пожелав и мне доброго утра, мама показала мне на пятно какой то плесени тёмно-зелёного цвета. Тут же мне в нос ударил запах гнили, источник которого был в мешках из под мусора.– Всё сгнило, почти все продукты испортились и покрылись плесенью, - сказал мне отец.– Антоша, если не сложно, то выкинь этот мусор, а то мы тут с ума сойдём от этой вони, – попросила меня мама, и уже через пару минут я с пакетом тухлятины и гнили пошёл до мусорки.Открыв дверь и пройдя дверь квартиры снизу, я увидел, как эта дверь стала бледно-зелёной, а количество грибов увеличилось в разы. Дойдя до мусорки и не сблеванув, я решил пройтись до двери в подвал. Подойдя к подвалу, я заметил огромное количество грибов, плесени и гнили, которая заполонила почти всю дверь. Посмотрев вниз, я заметил, что наступил на эту субстанцию.– Фу. Ну и мерзость, – отряхнув зелёную субстанцию с кроссовка я пошёл прогуляться по улице, проветриться и забыться от всего ужаса.Проходил я так до самого вечера, вернуться домой меня заставило чувство голода. Подойдя к подъезду, я не заметил бабу Люду и остальных бабушек. Это было очень странно, ведь они почти каждый день сидели на скамейке и обсуждали всё и всех, а сегодня их и вовсе не было. Зайдя внутрь подъезда и уже на автомате закрыв нос рукой, я начал подниматься на свой этаж. Поднявшись на этаж с той самой квартирой, я заметил тех самых бабушек, которые, зажав нос, стучались в дверь соседа. Не обратив как на меня, так и я на их присутствие. Пока я поднимался на свой этаж, я увидел ту же самую гниль с грибами, но уже в разных местах подъезда. На потолке, в тёмных углах, на стенах, даже прослеживалось на соседних дверях. Что же это за зараза-то такая? Эти грибы распространяются с неимоверной скоростью. Мне уже стало действительно не по себе от всего этого зрелища. Зайдя в квартиру, я увидел такую картину: многие обои уже слезли, на всю квартиру пахло клеем и красками, а мама с папой сидели на кухне и говорили о чём-то, видимо, об этой заразе. Посмотрев на них, я увидел нечто странное, они выглядели очень уставшими и бледными.– Мама, папа, с вами всё хорошо? – спросил я их, на что получил следующее.– Антоша, всё хорошо, просто мы с папой чуть-чуть устали, надышались, видимо, этой дрянью. Ты давай садись за стол, мы тебе сейчас супчик нальём, проголодался наверное, – сказала мне мама, а папа не проронил ни слова, просто смотрел на мою маму грустными, уставшими глазами.Мама достала кастрюлю с супом, который мы приготовили за несколько дней до всего этого. Я сел за стол и начал жадно есть суп. Я ел и ел, ел и ел суп, даже не замечая странноватый привкус. Я был настолько голодным, что даже не заметил, как съел всю тарелку. Поставив тарелку на стол, я заметил нечто серое на дне тарелки. Так вот что придавало такой привкус супу, плесень. Серо-зелёная плесень. От осознания увиденного меня тут же вырвало на то место, где раньше было пятно от плесени. То, что я съел, было на полу. Мама сразу же пошла за тряпками и ведром, а папа, видимо, пошёл в их с мамой комнату.Я стоял над всей этой субстанцией, которую я выблевал из себя. Но это было не самое мерзкое. Самое мерзкое было то, что я увидел, как из замазанной белой краской выползают черви. Мерзкие, длинные, бледно-зелёные черви ползали среди моей блевотины и ели её. Я не мог смотреть на это всё и побежал в свою комнату и запер её на замок. Я сел на кровать и просто повалился спать, в грязной одежде, не мывшись, просто лёг и заснул. Поздно ночью я проснулся от некого чувства, будто бы кто-то смотрит на меня. Я открыл глаза, но в комнате никого не было. Я осмотрелся, но в комнате никого не было.ТТолько вот окно было открыто настежь, хотя я помнил, что оно было закрыто, а в комнату никто не мог зайти. Я подошёл к окну, чтобы его закрыть, уже тянулся к ручке, как тут я заметил нечто, смотрящее на меня во дворе нашего дома, оно стояло прямо под окном и смотрело на меня своими маленькими глазами. Мы долго смотрели друг на друга, по крайней мере, казалось мне. Я пытался разглядеть, что же это такое за нечто сейчас стоит? Чуть приглядевшись, я заметил, как нечто перебирает своими лапками, как какая-то сороконожка. Перебирает своими мохнатыми лапками, как тут я заметил движение в сторону подъезда, оно всё так же смотрело на меня своими глазами. Как только нечто доползло до двери подъезда, в свете фонаря я заметил, что вместо глаз у него была какая-то слизь, из которой выползали черви, падая прямо на асфальт. Смотря на всё это действие, я почувствовал, как мой живот сковало холодом, будто меня вот-вот схватят за плечо. Вокруг стало странно тихо — не слышно ни шума ветра, ни обычного скрипа дома. Только мягкий, влажный звук — словно кто-то тащит по асфальту мешок с чем-то тяжелым — эхом отдавался снизу. Я не мог оторвать взгляда от этого существа. Казалось, что оно смотрит на меня даже сквозь стену. И тут его лапки — те самые мохнатые, перебирающие конечности — будто начали удлиняться. Они медленно тянулись вверх, цепляясь за стену дома. Каждый её рывок сопровождался мерзким хлюпающим звуком, и я заметил, как след от лап оставлял за собой мерзкую, вязкую жидкость. Её запах я почувствовал уже через секунду — тухлый, пропитанный гнилью, от которого захотелось зажать нос. Существо двигалось вверх к моему окну. Паника захлестнула меня, ноги будто приросли к полу. Я лишь мог смотреть, как это «нечто» тянется всё ближе. Ещё мгновение — и я различил червей, копошащихся в его «глазах», которые теперь буквально текли вниз по стене дома. Мои пальцы дрожали, когда я медленно тянулся к оконной раме, пытаясь закрыть её. Но как только мои руки коснулись стекла, существо резко остановилось. Оно будто услышало меня. Всё его тело, покрытое комками грязи и слизи, замерло. Затем я заметил, как в одной из его лапок появилась длинная тонкая щупальцеобразная конечность, которая начала стучать по стеклу — тихо, размеренно, но с каждым ударом звук становился всё громче. Я отступил назад, не смея дышать.Последнее, что я увидел перед тем, как броситься прочь из комнаты, — это как существо медленно высовывает одного червя из своей "глазницы" и, словно щупальцем, начинает обводить очертания окна. Оно словно пыталось найти способ проникнуть внутрь. Я выбежал в коридор и побежал в сторону родительской комнаты. Я начал тарабанить в дверь что есть сил, и в скором времени под дверью я заметил, как включился свет, а после увидел сонного, бледного папу, потиравшего глаз спросонья. – Антон, ты время вообще видел? – грозным и уставшим тоном спросил меня отец, на что получил невнятные объяснения и попытки отвести его в комнату. Кое-как отведя его в свою комнату и показав на открытое окно пальцем, отец подошёл к окну и, видимо ничего не заметив, подошёл ко мне и сказал: – Антон, ты же понимаешь, что монстров не существует. Никаких гнилых сороконожек не бывает. – Я посмотрел в сторону окна и ничего и никого не увидел. Я попытался что-то сказать, но отец не стал меня слушать и пошёл обратно в комнату, предварительно хлопнув дверью моей комнаты. Мне не могло это повидется, я точно это видел, а самое главное чувствовал этот запах гнили. Я стоял посередине комнаты и не мог связать и пару мыслей. Я ещё долго не мог связать то, что произошло пару минут назад. С этими мыслями я и лёг спать, хотя я и не мог заснуть, а просто лежал на кровати и смотрел в сторону окна. Лишь под утро я смог немного поспать. Утром мне хотелось лишь одного, чтобы это было всего лишь кошмарным сном, но открыв глаза я понял, что теперь кошмарный тут не мой сон, а ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Пройдя на кухню я заметил вот какую картину. У плиты стоял отец и готовил у плиты. Заметив меня он указал мне на стул и положил мне его кулинарное искусство. Вроде бы это была яичница, смешанная со всем, что было. Я взял вилку и начал есть это, на вкус она была такая себе, видимо некоторые продукты были не первой свежести. С каждым съеденным куском я различал всё больше и больше вкусов. Помидоры, колбаса, перец. Но было в этот раз что-то новое, я взглянул в тарелку и увидел что-то странное, как будто бы грибы. Странно, папа и мама не любят грибы, да и откуда они их… Как тут меня осенило, всё время я ел те самые грибы, которые росли у нас в доме. Я тут же побледнел в лице и сдерживая все порывы тошноты побежал до туалета, забежав внутрь я выпустил всё, что я сейчас съел. Уже несколько дней подряд я толком и не ем, а если и ем, то сразу же эта еда лезет наружу. Подняв глаза я увидел страшную вещь, вся стена была усеяна этими грибами, а некоторые как будто бы срезаны совсем недавно. Вдруг ко мне постучались:– Эй, шкет, тебе моя стряпня не нравится, что ли? Если нет, то катись куда хочешь, больно надо.Это сказал мой отец? Не верю, он не мог мне такое сказать, он всегда был добрым. Выйдя из туалета и посмотрев на него, я увидел, как он оскалил свои зубы и указал мне на входную дверь. Делать мне нечего, и я пошёл одеваться на улицу. Одевшись, я заметил кое-что странное на теле отца, что испугало меня ещё больше. Из его тела были видны маленькие, еле заметные грибочки, вокруг которых была некая субстанция, похожая на гниль, но перемешанная с кровью. От такого вида домой и вовсе не хотелось возвращаться. Честно говоря, я уже начинаю привыкать к этому запаху в подъезде. На улицу идти мне не хотелось, поэтому я решил зайти к Бабе Люде, она-то и накормит, и напоит. Я позвонил в звонок, но никто не услышал. Я позвонил ещё раз, но дверь так никто и не открыл. Меня очень это напугало, ведь Баба Люда утром всегда дома, а на улицу выходит ближе к обеду.– Баб Люда, вы дома? – Спросил я, но в ответ я услышал только тишину. Я решил взяться за ручку и почувствовал, что дверь, оказывается, была открытой. Я медленно открыл дверь и прокричал: «Баба Люда, у вас дверь открыта, я зайду?» Не дождавшись ответа, я вошёл внутрь. Осмотревшись, я увидел такую же картину, как и у себя дома: гниль, плесень, облезшие обои. Но кое-что удивило меня больше всего: лежащая в конце коридора кошка. Я прошёл чуть дальше, чем дальше я проходил, тем сильнее становилась вонь. Зайдя в одну из комнат, я увидел ужасающую картину. В комнате была баба Люда, сквозь которой разросся один большой гриб, аж до потолка. А возле неё были все кошки, сквозь которых тоже проросли грибы. Это зрелище меня настолько испугало, что я не мог дышать, как мне казалось, целую вечность. Смотря на весь этот ужас, я понял, что дела у этого дома плохи. Бедная баба Люда, она не заслужила такой участи. Придя в сознание, я тут же рванул к выходу. Добежав до выхода, я хлопнул дверью квартиры и пулей принялся звонить в соседние квартиры, но никто мне не ответил и не открыл дверь. Добравшись до этажа, откуда пошла вся эта гадость, я остановился у двери Геннадия и увидел, как из его дверь превратилась в смесь грибов, червей и гнили, которые истощали зловонный запах. Выглядело это очень мерзко, а пахло ещё хуже, но я заметил нечто более страшное. Эта зараза начала распространяться всё больше и больше. Я буквально видел её движение, как стены начинают покрываться гнилью и как в ней ползают черви. А самое страшное произошло тогда, когда дверь в квартиру начала медленно открываться. Я не выдержал и побежал на улицу. Выбежав во двор, я заметил такое зрелище. Около подъездной двери была некая субстанция, из которой вырастали грибы. Грибы, грибы, грибы, грибы, грибы. Я уже не могу думать ни о чём другом, кроме как о грибах и гнили. Я побежал к ребятам, игравшим в футбол, но, подбежав к ним, они все зажали свои носы и сказали, чтобы я катился к чертям собачьим. Не понимая, за что я заслужил такое отношение к себе, я пошёл обратно к дому. Подойдя к подъезду, я просто сел на лавочку и ничего не делал. Люди, проходившие рядом со мной, то и дело показывали пальцами в мою сторону и зажимали свои носы, но мне было уже всё равно на чьё-то мнение, я слишком устал за последние дни. С каждой минутой веки становились всё тяжелее и тяжелее, а глаза автоматически закрывались, и я заснул. Мне приснилось, как это нечто заползает ко мне в комнату, убивает моих родителей, а потом ползёт ко мне и заползает ко мне в рот. Проснулся я от того, что по мне кто-то ползал. Я не сразу понял, что это было, но как только я пригляделся, то заметил червей, кусающих меня и ползающих по всему моему телу. Я тут же подорвался с места и начал скидывать их с себя, а некоторых пришлось отрывать от себя. Посмотрев на небо, я понял, что была уже поздняя ночь, а свет исходил от маленькой лампочки на подъездной двери.

Ключевые слова: Вонь гниль плесень грибы авторская история

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