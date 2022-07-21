Свидание

Новость отредактировал Estellan - 21-07-2022, 18:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Варух Просмотров: 264 Комментарии: 0 +3 21-07-2022, 18:16 by

- Ой, да ну тебя, не поверю, что не любишь ужастики всякие, - закатывая красивые голубые глаза, сказала Маша, - это же так классно, ночью нервишки пощекотать, триллеры там всякие, кошмары.- Не мое.- Ты просто трусишка, - и она громко засмеялась.Андрей, как только пришел в техникум сразу влюбился в Машу: голос, улыбка, фигура и голубые глаза… Они сводили с ума. Однако эти чувства были неразделенными. Андрей как не пытался, не мог даже пригласить ее на свидание. Единственное, что удавалось только после пар пройтись с ней немного вместе, так как жили они в одном районе. Вот и сейчас прогулка их подходила к концу.- Завтра прогуляемся? – робко спросил он.- Сомневаюсь, у меня теперь есть парень, обещал меня на машине забрать.- Понятно. Жаль.- Ладно, мне пора, - улыбаясь, сказала Маша и попрощалась.Андрей медленно зашагал в сторону дома. Ощущение, что теперь эти небольшие прогулки закончатся, ударили по самолюбию. Он понимал, что тюфяк, что не мог признаться в своих чувствах и как следствие, она теперь с другим.-Наверно, так лучше, - пробубнил Андрей, - больше времени смогу проводить за компом.О своей еще одной страсти он никому не рассказывал. Ему нравилось всё, что каким – то образом связанно с социальной инженерией, а конкретно со знакомствами. В электронном мире, где его никто не знает, можно представиться кем угодно: ловеласом, мачо, героем – любовником, суперменом, миллиардером. Он примерял маски тех, кем хотел быть на самом деле. История браузера состояла из сайтов знакомств, социальных сетей, приложений. Однако, все его знания в обольщение прекрасного пола заканчивались, когда собеседница назначала встречу или намекала на более близкое знакомство. Андрей сразу удалял анкету или блокировал пользователя и начинал искать новую жертву. Его заводил сам процесс, флирт. Такая игра возбуждала. Особое удовольствие он ловил, если ему высылали фотографии, которых нет на сайте или давали код к тем, которые просто так невозможно увидеть.Придя домой, он включил компьютер. Вот уже неделю Андрей переписывался с Валентиной, которая была намного старше. Ему очень хотелось получить ее фото, которые стояли в закрытом доступе, ведь те, что видел, очень нравились: красивое лицо, черные длинные волосы, яркий макияж. Подкупало и то, что она сама начала общение. С ней было легко и интересно. Он запустил браузер. Открыв вкладки, посмотрел, что новых сообщений и писем нигде нет.- Ладно, еще не вечер, - с грустью в голосе, произнес Андрей.Действительно, ночь являлась самым продуктивным временем для общения. Немного покликав по вкладкам, вспомнил, что сегодня староста их группы должен перекинуть темы курсовых. Специальность, которую Андрей выбрал для себя, его немного удивляла, но, к сожалению, имея очень средний аттестат, выбор учебных заведений был невелик, поэтому пойти на бухгалтера было самым оптимальным решением, остальные профессии, такие как механик, технолог, повар его совершенно не интересовали.В социальной сети их группы уже появилась темы. Андрей выбрал более легкую и уже хотел закрыть страницу, но заметил, что Маша тоже в сети. Она обычно здесь сидела редко. Объяснялось это просто, у нее был еще один аккаунт, который никто не знал. Для чего такая конспирация Андрей сначала не понимал, пока Маша сама не объяснила это: «Понимаешь, мне начинают написывать наши ребята с техникума и куда-то звать, приглашать на встречи. Мне такое совершенно не интересно. У меня свои друзья и мне их вполне хватает. А это, так, типа рабочая страница, как отучусь, удалю и все».Андрей кликнул на ее аватарку.- Красивая, какая ты красивая, - прошептал он.Идею писать с левых страниц Маше, играть с ней в знакомства, Андрей отсеял сразу. Понимая, что подобное не сработает, да и просто, нечестно. Поэтому, изредка отправлял ей смайлик или писал приветствие, на которое она отвечала через несколько дней. Сейчас не хотелось делать этого. Закрыв браузер, лег спать.Проснувшись под вечер, быстро перекусил. Родителей еще не было дома. Их график Андрей не мог никогда запомнить: то мать работала в одной смене с отцом, то отец в ночь, мать в день, то наоборот. Они всю жизнь трудились на заводе, и он привык, что дома они виделись только по выходным всей семьей. Этого для него было достаточно. Ему нравился такой образ жизни, никто не мешает, не твердит, что пора выключать компьютер.- Так, - многозначительно произнес Андрей, - начнем охоту.Он просмотрел анкеты новых пользователей. По первости, когда опыта было немного, писал всем без разбора. Со временем, выработал алгоритм: вкрадчиво изучать страницы, рассматривать фото, присматриваться. Ему нравился процесс, подобно охоте, где надо выследить жертву и только потом стрелять. Он знал, какие фразы можно использовать с одной женщиной и никак нельзя с другой, какое фото поставить, о каких увлечениях рассказать. Написав двум девушкам, которые особенно понравились, Андрей начал читать сообщения.Ему было интересно, написала ли Валентина? Когда они стали общаться, Андрей смекнул, что для нее нужна какая-то своя история и представился аспирантом, который увлечен наукой, пишет диссертацию по истории. Ему казалось, он попал в цель. Валентина увлеченно его спрашивала, задавала вопросы.Сообщение от нее пришло. Еще больше радовало, она была в сети.- Привет! Как твои дела?Через несколько секунд пришел ответ. Валентина написала, что у нее все хорошо, и она хочет кое о чем попросить. Андрей насторожился, обычно такие слова означали, что женщина хочет встретиться и это пугало. Он понимал, что в реальной жизни, весь созданный образ превратиться в прах. Выход был один, просто заблокировать пользователя или начать игнорировать.-Жалко, получить фото не удалось, - размышлял Андрей.Его опасения не подтвердились, однако удар по его самолюбию был нанесен. Оказалось, Валентина сразу раскусила Андрея, как она объяснила, сделать это было очень просто. Удивительно, но ей удалость даже назвать его возраст и практически угадать будущую специальность. На вопрос, откуда она все узнала, пришло следующее сообщение:«Дорогой Андрей, я практикующий психолог с многолетним стажем, сейчас пишу книгу как раз по таким мужчинам как вы. Поверьте, случай ваш далеко не уникален. Мне необходимы люди, которых можно включит в исследование и попытаться разрешить проблему робости, застенчивости, неуверенности. Вы - идеальный клиент. Я могу помочь. Вы из какого города?».Андрей задумался, сомнения одолевали его. Он смотрел на экран монитора и перечитывал вновь и вновь отправленное Валентиной послание.- Заблокирую и все. Не моя эта тема.Наводя уже курсор на кнопку блокировки пользователя, вдруг, услышал, что пришло оповещение из социальной сети. Переключив вкладки, увидел сообщение от Маши: «Привет! Извини, не ответила сразу. Дела. Как ты?».- А может Валентина мой шанс, я, наконец, смогу все сказать Маше? – задумался он.Через пару минут Андрей написал: «Уважаемая Валентина, мне действительно нужна ваша помощь».Сюрприз ждал его и дальше, когда Валентина написала, что живут они в одном городе. Скинув свои контакты и адрес психологического центра, где ждет его завтра на беседу, попрощалась.Кое-как дождавшись окончания пар, смотря постоянно на Машу, Андрей поехал к Валентине. Дорога предстояла долгая, улица, которую она указала, находилась на окраине города. Этот район он знал плохо, там были в основном старые хрущевки. Выручил мобильный, так как без карты найти нужный дом не представлялось возможности. Сам центр находился в каком-то полуподвальном помещении. Андрей открыл дверь и прошел внутрь. Сделав пару шагов, огляделся: небольшой коридор, на стенах картины, на которых изображены какие-то индийские божества, а дальше, поворот и там, видимо, были кабинеты. Его напрягла тишина, складывалось впечатление, что никого в помещении нет. Но, стоило ему только об том подумать, как послышался женский голос: «Подожди секундочку, сейчас подойду».- А что я скажу? Вот блин, зачем только пришел? – он начал волноваться.Чтобы немного отвлечь себя от этих мыслей стал рассматривать картины на стенах. У божеств были злые лица, огромные руки, высунутые языки, черепа, кости. Они всем своим видом, словно, показывали, что хотят съесть смотрящего. Ему стало не по себе.- Здравствуйте! Андрей?В размышлениях, он и не заметил, как подошла Валентина. Внешнее сходство с фотографией на сайте было идеальным.- Добрый день! Да, это я.- Тогда пойдемте.Сам центр состоял из двух комнат. В одной, Валентина проводила консультации, а вторая, которая была немного побольше использовалась для тренингов. Для Андрея все ее слова - коуч, личностный рост, самопознание, были пустым звуком, он просто слушал и кивал головой.- Заходи и садись куда нравится, - открывая дверь в кабинет, сказала она, - а я пока чайник включу.Внешне здесь все отличалось от того, что он видел при входе. Никаких картин, лишь рамки с сертификатами, небольшой книжный шкаф, стол и пара кресел.- Так, ну, давай приступим.Валентина кратко рассказывала Андрею причины его робости и неуверенности в себе. Все ее умозаключения были точными. Когда речь зашла о его отношении к Маше, то Валентина ответила, что перед уходом даст ему важный совет. Потом, она достала папку и протянула Андрею листы с тестами, а сама начала заваривать чай.-Держи, - она протянула ему небольшой стаканчик замысловатой формы, чем-то похожий на число восемь.Аромат был очень приятным, он сделал пару глотков.- Ого, какой вкусный! Никогда такой не пробовал.- Волшебный, - улыбаясь, сказала онаУже допивая чай, Андрей заканчивал последний вопрос, ставя жирный минус, не согласившись с утверждением.- Все, - выдохнул он.- Славно, - сказала Валентина, - теперь, ты свободен, больше пока мне от тебя ничего не надо, а как обработаю тесты, назначу встречу.- Спасибо вам! Кстати, чай у вас действительно сказочный, такое интересное состояние то ли легкости, то ли опьянения.- Конечно, я же сказала тебе это. Давай, вставай, провожу тебя.Состояние эйфории расслабляло. Андрею казалось, что он готов сейчас расцеловать каждого встречного и вообще все вокруг прекрасно, даже картины, которые казались страшными в начале.Когда они вышли на улицу Валентина спросила:- У тебя есть номер телефона Маши?- Да, записан, но, никогда не звонил.- Звони! – словно приказывая, сказала она.- Зачем?- Пригласи ее к себе в гости.- Она не согласится, вы что?- Звони! – повторила Валентина, - я, буду рядом и подскажу все, только поставь на громкую связь.В трубке послышались гудки. В душе он надеялся, что Маша не ответит. В горле от волнения предательски пересохло, хотелось кашлять. Ему казалось, будто прошло много времени. Андрей хотел уже отменить вызов и тут послышалось: «Привет». Он резко перевел взгляд на Валентину, та прошептала: «Поздоровайся». Андрей, смущаясь, произнес: «Привет». Валентина попросила быть уверенней. Ощущение какой-то внутренней силы, проснулось в нем. Голос стал более мужественным, предательски не дрожал, а четко повторял фразы, которые она диктовала. Валентина сказала перевести разговор о возможной встрече. Андрей произнес: «Приходи. Ужастики твои любимые посмотрим». И, о чудо, Маша согласилась. Валентина дала знак, что пора заканчивать беседу и Андрей сказал финальное: «Жду к семи. Адрес знаешь» и сбросил вызов. Он не верил своему счастью, чувство, что это сон, выдумка, не покидали его.- Как такое возможно? Согласилась, будто хотела этого сама!Валентина улыбнулась.- Поверь, все не случайно. А теперь беги, готовься.Андрей толком не успел сказать: «До свидания», как Валентина закрыла дверь.Складывалось все как нельзя лучше, родители на смене, а значит, никто не будет мешать. Но, что любит Маша? Как ее встречать? Вопросы один за другим возникли в голове Андрея. Однако они не пугали, а наоборот раззадоривали, возбуждали.Быстро дойдя до остановки, он сел в автобус и передал деньги водителю. В салоне никого не было.Андрей раскинулся на сидении. Ощущение, маленькой, но все же победы, приятно грело сердце. За окном одна за другой мелькали остановки. Вдруг, автобус резко остановился. Андрей посмотрел по сторонам, препятствие для движения не было. Понимая, что ему нельзя опаздывать, спросил водителя: «Что-то случилось?». В ответ, лишь, тишина. Андрей приподнялся, но, какая-то невидимая сила надавила на плечи. Он попытался вновь встать и почувствовал сильную боль в плечах.- Да, что это такое? – испуганно произнес Андрей.Пейзаж за окном менялся, становилось темно. Разум понимал, что так быстро день не мог смениться ночью. Автобус стало раскачивать из стороны в сторону.- Отпустите меня! – закричал он.Автобус приподнялся над землей и с грохотом упал вниз. От удара тело подбросило, и Андрей застыл в воздухе. В этот момент огромная лилово-черная рука взяла его за горло и начала душить. Он начал задыхался, попытка выбраться из мертвой хватки была бессмысленной. Казалось еще пара секунд, и дыхание остановится. В этот самый момент к его лицу приблизилась ужасающая морда то ли человека, то ли какого-то демона. Андрей узнал его, у Валентины на картинках было точно такое божество. Теряя сознание, он услышал, как чудище произнесло: «Скоро».- Парень, парень, скоро конечная, - кто-то толкал Андрея за плечо, - просыпайся.Он напрягся, и еще не понимая, что произошло, дико смотрел на рядом сидевшего мужчину.- Скоро конечная остановка, - повторил тот.Андрей, приходя в себя начал понимать, ему приснился сон.- Так может и про Машу, и Валентину мне все привиделось, - размышлял он, - и никакой встречи и не будет?Андрей нащупал телефон в кармане, посмотрел историю вызовов.- Фух, - выдохнул он, - звонок точно был, значит все хорошо! Вот, блин, привидится такое.Андрей потихоньку успокоился, единственное, ужасно болела голова. Он вышел и посмотрел на часы.- Полшестого, нормально, дворами сокращу и успею даже в магазин зайти, к столу что-нибудь купить.Мысли о непонятном сне постепенно забывались и, в предвкушении встречи с Машей, Андрей ускорил шаг. Удивление, что она так просто согласилась на встречу, в сердце посеяли надежду.Не веря еще своему счастью и немного обижаясь на себя, что раньше не мог вот так просто взять и позвонить, дошел до магазина. Накупив всякой вкуснятины, поспешил домой.Маша пришла вовремя. На ней было красивое платье бежевого цвета.- Проходи!Вечер пролетал незаметно. Они мило общались. Мария рассказала, что с парнем рассталась и вообще, Андрей ей давно нравится, просто стеснялась ему в этом признаться. Он слушал и про себя повторял: «Если это сон, то пускай длиться вечно». Потом Маша предложила посмотреть какой-то новый ужастик и Андрей с радостью согласился.- Знаешь, - где-то на середине фильма сказал он, - никогда их не понимал, а сейчас, с тобой рядом так интересно смотреть.Маша обняла его и поцеловала. Андрей растерялся, занервничал. Он боялся, что делает все неправильно, неловко. Однако Маша прижималась к нему ближе, постанывая, лаская его, и это успокаивало. Она начала стаскивать с него майку и неожиданно экран погас. Оба отринули друг от друга.- Блин, походу свет вырубили в доме, - сказал Андрей.- Это прекрасно, - каким-то странным голосом ответила Маша.Он нащупал телефон и включил фонарик. Напротив сидело тоже чудище, что мучило его в автобусе. Он вскрикнул.- Иди сюда!- прохрипело оно.Андрей вскочил и побежал в ванную, где успел закрыть дверь на щеколду. В его голове была одна мысль: «Как спастись?». Он слышал как это непонятное и неизвестно откуда взявшееся, начинает дергать ручку. Огромные когти скрежетали по двери. Пара секунд и дверь разлетится на куски.- Что делать? Что делать? – в истерике кричал он.И тут Андрей вспомнил, что под ванной отец хранил небольшой топор, обычно его использовали для рубки костей, которые мама покупала на суп, холодец. Быстро нащупав деревянную рукоятку, вытащил его и стал ждать.- Андрей, Андрей, очнись! Что с тобой?Он увидел испуганное лицо Маши. Все было по-прежнему: диван, на экране фильм.- Да, все хорошо, - виновато улыбнулся Андрей, - я задремал. Пойду, попью, поставь на паузу.Он прошел на кухню, налил воду, но ощущение, что происходит какая-то ерунда, причина, которой непонятна, все больше и больше волновала. Андрей допивая, заметил, как потрясывается рука державшая стакан.- Может позвонить Валентине, - подумал он, но, посмотрев на часы, не решился, было около десяти.Возвратившись в комнату, заметил, Маша исчезла.- Маша, Маш! – позвал ее Андрей.Но, вместо ее голоса из родительской спальни услышал голос чудища. Он побежал в ванную, схватил топор. Все произошло молниеносно, Андрей даже не понимал, куда он бьет, просто наносил бесконечные удары. Когда чудовище захрипело, и его туша упала на пол, выдохнул. Все было в потеках крови. Он почувствовал, как рвота подступает к горлу, подбежав к унитазу начал рваться. Когда тошнота прекратилась, Андрей, еще не особо понимая, что произошло, стал рассматривать чудище.- Оказывается оно не такое большое, как казалось, - подумал он.Андрей присмотрелся и только сейчас заметил, как орудуя топором, изувечил его: отрубленные руки, части тела, половина головы. Лилово-черная масса напоминала шкуру какого-то животного. Он взял пакеты и стал собирать окровавленные куски.- И куда все это девать? – недоумевал Андрей.Он облокотился на стенку, от пережитого у него закружилась голова, сознание покидало его…Сколько прошло времени, когда Андрей очнулся, не понимал. За окном было по-прежнему темно. Однако, посмотрев вокруг, Андрей обомлел, все чисто и никакого чудища и следов крови.- Опять, видимо, все привиделось?Постепенно мысли приходили в порядок, голова уже совсем не болела.- Пойду на кровать спать, а то не дело в коридоре валяться.По пути в комнату нога зацепилось за что-то. Он включил свет и увидел пакеты, в которых сверху виднелось окровавленное платье Маши. Его тело затряслось, ноги подкосились. Андрей смотрел и не мог больше ничего понять. Аккуратно отодвинув один из пакетов, заметил отрубленные окровавленные руки.- Я, я, я не убивал ее, – проговорил он, словно оправдываясь перед кем-то невидимым.Схватив пакеты, Андрей побежал на свалку. Подходя к контейнерам, задумался.- Нет, это не выход. Надо либо закапать, либо утопить. Недалеко от дома парк, там есть пруд, вот туда и скину все, - он сам не осознавал, как легко догадывался, каким образом избавится от улик.Вернувшись домой, засыпая, Андрей задался только одним вопросом: «Куда делись следы крови?».Утром, он собрался в техникум. Ему казалось, что самым лучшим пока будет не думать о произошедшем, да и чувство безразличия овладело им. Звонить Валентине не стал, отчасти, боясь, к чему может привести разговор с ней. Маша, естественно, не пришла на занятия.После пар, Андрей шел домой, размышляя: «Никто и не видел ничего, поэтому, никто и ничего не узнает».Через несколько дней он совсем успокоился. Когда говорили, что Маша отсутствует, старался не слушать. Еще через два дня Валентина позвонила сама.- Приходи, я обработала твои тесты.Андрей все же поехал к ней. Единственно, когда он зашел в ее центр заметил, картины с ужасными божествами пропали. Валентина заметила по его взгляду, будто он что-то ищет и спросила об этом.- Картины, – начала она, - тебе, наверно, показалось, отродясь ничего здесь не висело.Тогда Андрей решился все рассказать. Валентина внимательно выслушала его.- Успокойся, такое бывает. Фантомы всякие видятся и прочее. На лучше, выпей чаю, – и она протянула ему тот же причудливой формы стаканчик.- Значит, и не звонил я Маше, и в гости она не приходила, все почудилось мне?- Конечно. Ты при мне никакой Маше не звонил.Андрей хотел сказать, что сама Валентина настояла на этом, но боясь показаться круглым дураком замолчал. Она еще долго объясняла ему, почему так причудливо исказилась его восприятие реальности и самое интересное, когда он незаметно достал телефон, будто хочет посмотреть время, увидел, что звонков действительно Маше не делал. Потом Валентина достала тесты и предложила ему пару практических упражнений, чтобы победить робость, предложив увидится через неделю.До дома Андрей добрался быстро. Теперь он точно понимал, все выдумка.Подходя к подъезду, он заметил двух мужичков сидевших на лавочке.- Это какие-то не наши, в гости, наверное, к кому-то пришли?Однако они поднялись и обратились к нему.- Андрей Викторович?- Да.Один из них достал удостоверение.- Мы из убойного отдела. Вы обвиняетесь в убийстве Марии Сергеевой.- Я, я, не убивал никого, - начал оправдываться он.- Следствие покажет. Берите вещи и в отдел с нами. Только без глупостей. У вас пять минут. Мы здесь ждем.Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как все тело стало ватным, ноги не хотели слушаться его. Кое-как Андрей после нескольких попыток сумел попасть ключом в замок и открыл дверь. Дома никого не было.- Что взять? Может, родителям позвонить? Нет, вдруг ошибка, сами потом узнают.Он взял рюкзак. Сел на край дивана и стал думать. В этот самый момент он услышал, как открылась дверь. На пороге стояла Маша.- Зачем ты так со мной поступил?- Маш, я не хотел, прости.- Знаешь, мне уже не важно, я умерла. Ты убил меня. Сейчас у тебя есть только один выход, прыгай в окно.- Ты, ты с ума сошла? У меня же пятый этаж!- Прыгай. Ноги сломаешь, а там глядишь, под дурика закосишь и не попадешь в тюрьму. Там тебе точно жизни не будет, сам понимаешь.- Нет, нет, - Андрей попятится, - я не смогу.- Сможешь, - Маша начала подходить к нему ближе.Ее тело стало меняться, лилово-черные пятна постепенно покрывали кожу.- Ты не сможешь меня убить! – прорычал знакомый голос чудища.Оно приблизилось совсем близко и потащило Андрея к балкону.- Прыгай!Андрей стоял на краю балкона.- Прыгай! – приказывало оно.- Я, я не убивал, - прокричал Андрей и сорвался вниз…***- Слишком долго пролежал, никто не заметил, - сказал врач участковому, - так бы может и спасли.- Да уж, дела, и обидно, никто не видел, хотя, что удивляться, рабочий день. В доме все заводские, кто на смене, кто отсыпается.Вдалеке стояла хрупкая девушка, на которую, естественно, никто не обращал внимание. Зевак собралось очень много. Она немного постояла, а потом пошла на остановку.***Маша стояла на пороге центра, обнимая Валентину.- Чай и гипноз сделали свое дело. Жертва принесена идеально. Даже, останься жив, кто бы поверил в эти россказни про убийства, чудищ и прочее. Приди ко мне проверки, опять все чисто. Учись! Кали просит жертву раз в год. Слава Кали! – ликующе произнесла Валентина- Я как ты учила, не наследила: капюшон, маска на лице, так, что никто не узнает меня, пандемия нам помогает.- Умница. Ты способная ученица. Кали довольна тобой и твоей жертвой.- А вас, - она обратилась к двум мужчинам стоящим рядом с ними, - чтобы до следующего года в городе не видела, убирайтесь как можно скорее.- Как же, ты, здорово всё придумала великая Ма! - Маша с восхищение посмотрела на Валентину.- Кали Ма, - улыбаясь, поправила она.

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