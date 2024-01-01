Кикиморыш

Летяга Просмотров: 114 Комментарии: 0 +2 Вчера, 11:37 by

Никогда в жизни Светка не плавала так быстро. Аж сердце выпрыгивало из груди. Едва не утонула со страху. А всё дело в том, что пошла студентка купаться на незнакомое озеро с подругой.Водичка приятная, только больно мутная – не разглядеть, что там, под водой.Отплыла Светка почти на середину маленького озерца и вдруг почувствовала, как что-то коснулось её ноги. Сначала решила, что это Тамара шутит. Но потом обернулась — Тамара стоит на траве, обсыхает. Вот тут-то Светка и рванула к берегу. Сама не помнит, как на мостик выбралась.— Светка, ты чего? – спросила Тамара, с беспокойством глядя на запыхавшуюся подругу.— Мне показалось… что я ногой что-то задела, — пролепетала Светка, с испугом оглядывая мутную гладь озерца.— Может, коряга?— Может… Только вот ощущение было, словно… кто-то под водой прихватил за ступню. У вас тут крокодилы не водятся?— Крокодилов тут нет, — успокоила девушку местная Тамара. — А в озере это с тобой кикиморыш играл.— Что?!— Когда мы маленькие были, бабка нам рассказывала про кикиморыша, который в этом озере живет. Типа, если он тебя выберет поиграть, то будет заигрывать, пока насмерть не заиграет.Светка ошалело смотрела на подругу.— Да брось ты! — рассмеялась Тамара. — Это бабка нас так пугала, чтобы мы одни на озеро не ходили.И забыла бы Светка эту странную историю, но на следующий день ужас вернулся. Мыла она грязную посуду в тазу. И вдруг кто-то схватил её за палец и сильно дёрнул вниз.Светка взвизгнула, опрокинула таз, разлила по земле мыльную воду. Блюдца и чашки испуганно зазвенели по камням.Когда вернулась в город, пошла в душ смыть деревенскую грязь. Только нашампунила волосы и закрыла глаза, как тут же… По распаренной спине скользнула чья-то ледяная пятерня.Светка металась в истерике, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь слезы. Наконец, голышом и мокрая, вывалилась в коридор.По телефону Тамара долго не могла вникнуть, о чём толкует заикающаяся подруга. Какой кикимор? Какие заигрывания? Когда поняла, посоветовала следующее:— Раз он тебя выбрал, то надо его секрет раскрыть, чтобы исчез. Бабка говорила, что кикиморыш своей жуткой рожи стесняется. Поэтому никому при свете не показывается. Надо в безлунную ночь прийти на озеро, залезть в воду и в глаза ему глянуть. Он поймет, что ты его тайну раскрыла, и отстанет. А лучше… сходи-ка ты к психиатру.Но к психиатру Светка не пошла. И к озеру не пошла. Вместо этого ночью налила полную ванну теплой воды, перекрестилась и выключила свет. В полной темноте скинула с себя халатик и погрузилась в воду. Тихо сидела, прижав колени к груди и уставившись в черноту.Сначала ничего не происходило. А затем…Светка почувствовала, что уровень воды в ванной поднимается. Раздался тихий всплеск. Кто-то невидимый сидел напротив неё в ванне.Тогда Светка осторожно подняла руку со смартфоном. Включила фотоаппарат и вдавила палец в экран. Яркая вспышка полыхнула молнией.Леденящий душу крик среди ночи переполошил всех соседей. Дождались полицию, выломали дверь в квартиру, а потом и в ванную комнату. В ванне плавало тело девушки. Оно разбухло и пожелтело, как будто лежало в воде уже неделю. А волосы у молодой были белыми.На дне ванны нашли телефон. Усталый оперативник изучил звонки, а потом открыл фотографии и сам едва не поседел.На последнем снимке было лицо утопленницы – разбухшее и пожелтевшее.Она что, сначала заперла дверь в ванную, потом утопилась, а потом решила сделать сэлфи? Загадка.Когда мыл руки на кухне, вдруг почувствовал, как что-то холодное щекотнуло его по ладони. Наверное, показалось.Автор - Дмитрий Дюпон

Ключевые слова: Озеро кикиморыш вода ванная утопленица

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