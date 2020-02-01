Разбудила лихо

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:02

Сказочница. Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:02 by

-Эх, хорошо-то как, Светка! Душа поёт!-Пусть она у тебя молча поёт! – фыркнула жена и присела на корточки за очередным грибом, ей всегда больше меня везло, вроде рядом идём по лесу - у неё полная корзинка, а у меня - ни шиша.-А что? Голос у меня есть и слух вроде… - обиделся я и запел погромче, – Там где клёоон шумит над речноой волнооой…-Тихо ты, дурак! – Светка подскочила ко мне и ткнула в бок, а я обнял её и продолжал голосить:-Говорили мыы а любвии с табоой!Светка закрыла мне рот ладошкой.-Тихо! А то Лихо разбудишь!Я поцеловал её пальцы и рассмеялся:-Кого разбужу?-Лихо! И не смейся, я сама его один раз разбудила, больше не хочется!-О! Интересные подробности из твоей жизни до замужества! Я и не знал! Что там у тебя было с Лихом? Оно и правда одноглазое?-Будешь зубоскалить - ничего не расскажу! – надулась Светка.-А если я снова запою? – пригрозил я.-Ладно слушай, только не ори на весь лес. – жена вздохнула и опасливо оглянулась, - Это давно было, я в деревне у бабушки была, маленькая, лет 8 или 9. Я уже тогда в музыкальной школе училась. Мы с бабушкой в лес пошли по грибы, я себе под нос песенку напевала, что-то из школьного репертуара. В общем иду, пою и слышу подпевает мне кто-то да так фальшиво и пронзительно, будто собака воет, но не как обычно, а мелодию, и периодически на визг срывается, ноты бессовестно путает. Я конечно пошла на звук, посмотреть, кто это так хреново поёт. За деревьями вижу фигуру в лохмотьях длинных, волосы рыжие нечёсаные.-Это было Лихо! Одноглазое? - я не мог не засмеяться.-Не перебивай!Я закрыл рот ладонью и постарался смеяться без звука.-Я же добрая девочка и без комплексов, подошла к этому «певцу» или «певице», не знаю какого оно было пола. Подошла и говорю, что мол в ноты не попадаете, уважаемый, и слова путаете, и что я же в музыкальной школе на одни пятёрки учусь и знаю, о чём говорю! А оно, это чудище лесное, на меня внимания не обращает, голосит себе дальше на весь лес.-А ты чего?-Ну я ж не только добрая, но ещё и целеустремлённая, - усмехнулась Светка, - схватила этого за рукав и подёргала, чтоб внимание к себе привлечь.-И что? – не выдержал я.-А то! Лихо ко мне повернулось и нависло сверху, а выть не перестало! Я думала, что оглохну!-А глаз-то ты видела? Сколько у твоего Лиха глаз было?-Один прямо посередине лба и рожа такая страшная! Но я особо разглядеть не успела, потому что бабушка прибежала, ткнула ему пальцем в единственный глаз, меня схватила и бегом домой в деревню. Она оказывается меня звала, но я вообще ничего не слышала из-за этих завываний. Ох и ругалась она тогда, да вся деревня ругалась!-А деревня-то почему?-А потому, что Лихо это песню свою противную поёт пока снова спать не ляжет, неделю ещё в лес невозможно зайти было, оно там пело.Я обнял жену и улыбнулся:-Где говоришь это было?-В лесу рядом с деревней…-Но мы-то с тобой совсем в другом лесу! И с чего ты взяла что здесь тоже петь нельзя, может это Лихо тут и не водится?Светка ещё раз огляделась, сказала шёпотом:-Вот давай проверять не будем, ладно? Просто в тишине грибы пособираем!Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Лес грибы муж песни Лихо деревня.

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