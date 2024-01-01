Жилой комплекс на кладбище

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:30

Причина: Стилистика автора сохранена

grachevpvp Просмотров: 72 Комментарии: 0 +2 Вчера, 10:30 by

Лопата врезалась во что-то твердое. Не камень, нет. Что-то… другое. Я, Пётр, рабочий строительной бригады, отряхнул землю с небольшого, почерневшего от времени черепка. Мы закладывали фундамент нового жилого комплекса «Солнечный берег», и, как выяснилось позже, на месте древнего кладбища. Начальник, жадный до копейки дядька Василий, проигнорировал все наши предостережения и рассказы местных старожилов о странных вещах, происходящих на этой земле.Первые недели шли относительно спокойно. Лишь изредка рабочие жаловались на ночные кошмары, на чувство чьего-то присутствия. Я списывал это на усталость, на напряженный график. Но ночью, когда все затихало, я сам начинал слышать странные звуки: шепот, стоны, скрежет металла. Казалось, сам воздух вибрировал от неизъяснимого ужаса.Однажды, выкапывая котлован, мы наткнулись на деревянный полусгнивший гроб. Внутри, среди разложившейся ткани, лежал скелет. На груди скелета лежал почерневший серебряный крестик. Начальник взял его и в ту же секунду почувствовал острый укол холода, как будто ледяная игла пронзила руку. В тот же день у Василия случился инсульт.Строительство продолжалось. Мы забетонировали гроб, не придав этому значения. Но ночные звуки усилились. Рабочие стали бояться оставаться на ночь. Однажды утром я обнаружил на строительной площадке огромные пятна крови. Никто ничего не объяснял. Прошли месяцы. «Солнечный берег» был построен. Квартиры быстро разобрали. Мы отпраздновали завершение строительства.Но праздник был недолгим. Однажды ночью меня разбудил звонок. Голос моего бывшего коллеги был полон ужаса: «Пётр, пожар! «Солнечный берег» горит!» Я бросился к окну. На горизонте взметнулся огненный столб. Пламя захватило здание с ужасающей быстротой. Пожарные прибыли через полчаса, но тушить было уже нечего. Здание превратилось в огромный пепельный костер.Погибло много людей. Огонь распространялся с необычной скоростью. Расследование так и не раскрыло причины пожара. Случайно ли всё это случилось? Или это была кара за нарушение покоя усопших? Я так и не смог ответить на этот вопрос. До сих пор ночами я слышу шепот, стоны и скрежет металла. Теперь это место называют «Пепельным берегом». И я знаю, что там, под пеплом, по-прежнему слышатся стоны…

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