Поездка в заброшенную деревню

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:56

Причина: Стилистика автора сохранена

grachevpvp Просмотров: 87 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:56 by

В один осенний вечер, когда туман окутывал землю, я и моя подруга Диана решили отправиться в заброшенную деревню Варлыгино. Мы слышали о ней много страшных историй — о призраках, блуждающих по вечерам, и о странных звуках, доносящихся из леса. Но чем больше мы слышали, тем сильнее было наше желание увидеть всё собственными глазами.Мы сели на мотоцикл и, нацепив шлемы, выехали в сторону деревни. Дорога была извивающейся и ухабистой, ночь окутала нас темнотой. Вокруг лишь звуки мотора и шорохи леса, который казался живым. По мере приближения к деревне туман становился всё гуще, накрывая нас, как тяжелое одеяло.Когда мы наконец достигли деревни, я сразу почувствовал, что что-то не так. Заброшенные дома стояли в полутени, окна их были заколочены, а крыши обрушились под тяжестью времени. Мы остановились и, не снимая шлемы, обменялись взглядами. В воздухе витал запах гниющего дерева и чего-то еще, невыносимо мерзкого.— Давай пройдемся, — предложила Диана, ее голос звучал немного нервно, но в то же время с любопытством.Мы начали исследовать деревню, шаг за шагом проходя по тропинкам. Внезапно я услышал тихий шорох, словно кто-то двигался в кустах. Я замер и посмотрел на Диану, но она уже смотрела в ту же сторону. Мы оба замерли в ожидании. Шорох прекратился, но напряжение в воздухе стало нарастать.— Наверное, просто ветер, — сказал я, хотя внутри меня нарастала тревога.Дальше мы подошли к старой заброшенной церкви, которая была в самом центре деревни. Ее двери были распахнуты, словно кто-то ждал нас внутри. Мы обменялись взглядами и, собравшись с духом, вошли. Внутри было темно, лишь несколько лучей лунного света пробивались сквозь разбитые окна. На стенах виднелись старинные иконы, покрытые слоем пыли.— Смотри! — вдруг закричала Диана, указывая на пол. Я подошёл ближе и увидел следы, которые явно не были нашими. Они вели к алтарю, и сердце моё заколотилось от страха.— Это может быть просто животное, — попытался я успокоить себя, но в глубине души понимал, что это не так.Вдруг мы услышали громкий треск, как будто что-то упало. Мы оба вскрикнули и выбежали на улицу. Там, среди тумана, стояла фигура — высокая, худощавая, с длинными руками и горящими глазами. Я почувствовал, как кровь застыла в жилах. Диана схватила меня за руку, и мы бросились к мотоциклу.Мотоцикл не заводился. Я дёргал стартер, но он лишь издавал жалобные звуки. Фигура приближалась, и я увидел, как она медленно поднимает руку, указывая на нас. Чёрт! В панике я забыл провернуть ключ, пока Диана металась вокруг, пытаясь понять, что делать.Наконец, мотор завёлся с громким ревом. Я резко развернул мотоцикл и, не дожидаясь, пока фигура подойдёт ближе, рванул прочь из деревни. Мы мчались по дороге, пока не покинули туман и не оказались в безопасном месте.Когда мы остановились, я и Диана, дрожащие от страха, переглянулись. Мы оба знали, что не хотим возвращаться в Варлыгино никогда. Но в тот момент, когда я взглянул в зеркало заднего вида, мне показалось, что я увидел ту же фигуру, стоящую на краю дороги, словно она провожала нас в наши мирные будни, оставляя за собой лишь тишину и темный туман.

Ключевые слова: Деревня церковь мотоцикл туман авторская история

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