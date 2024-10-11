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Творческие истории

Дверь, которая подменяет людей

Как много вы знаете про бездомных? Алкоголизм, ночёвки в подвалах домов и на теплотрассах, попрошайничество, рытьё в мусорках, вонь от давно не мытых тел, полная деградация личности и падение на социальное дно – типичные явления для таких людей, ведь так? Я тоже так думал. При виде бомжа я прятал глаза, скрывая свою неприязнь. Но я сильно ошибался в своих суждениях. Моё мнение изменил весёлый бомжик по имени Семёныч, с которым мы познакомились случайно.

Я узнал много о жизни на улице и понял, что не все бездомные опустились на самое дно. Многие из них имели высшее образование, технические специальности, а некоторые были интеллигентами. Просто не всем повезло в жизни: кто-то потерял работу, дом, семью. Конечно, есть и те, кто стал бездомным из-за зависимости от алкоголя или наркотиков, но их не так много, как я раньше думал.

Семёныч был из тех, кто мог рассказывать интересные истории. Он был весёлым и жизнерадостным человеком. В прошлом преподавал в школе, имел семью, но из-за жизненных обстоятельств лишился всего и оказался на улице. На вид ему было около 47–48 лет. Конечно, он любил выпить, но не делал это каждый день и старался поддерживать себя в порядке, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Наше знакомство началось, когда я расстался со своей девушкой Кристиной. Она изменила мне, и я чувствовал полное опустошение. Три года отношений – коту под хвост. Возвращаясь домой пьяным из бара, я сел под подъездом, закурил и погрузился в размышления. Меня вывел из мыслей голос незнакомого человека, который попросил сигарету. Я дал ему одну, надеясь, что он уйдёт, но он остался, представился Семёнычем и сел рядом. На удивление, мы разговорились. Мне стало интересно послушать его, и это помогло отвлечься от своих проблем.

С того момента мы часто пересекались, курили вместе и обсуждали новости. Мне было немного странно заводить знакомство с бездомным, но со временем отвращение исчезло. Я стал относиться к ним по-другому. Даже старался помочь: давал кому-то сигарету, кому-то мелочь.

Недавно, после тяжёлой рабочей недели, я вышел под подъезд с пивом. Ко мне подошёл Семёныч.

– Привет, Артём, – сказал он.

– Привет, хочешь сигарету?

– Ещё спрашиваешь! – ответил он. Я заметил, что он выглядел взволнованным и испуганным.

– Что случилось? – спросил я.

– Ох, случилось, – затягиваясь сигаретой, Семёныч оглянулся по сторонам. – Слушай, Артём, ты же знаешь, в каком подвале я живу, тот, что возле садика “Радость”, так вот, держись ты подальше от той многоэтажки, да и в целом старайся не лазить по подвалам и всяким таким местам. У нас тут такое происходит, чертовщина всякая, одному богу известно, что там такое. Я сам думал уходить оттуда, но не могу, я ведь один остался, – нервно начал рассказывать Семёныч, затягиваясь дымом всё больше и больше.

– Как один, что происходит?

– Вот так, один, однопалый уже и не человек.

– Как не человек, а кто он? Ты можешь сказать нормально? – непонимающе спросил я.

– В общем, в нашем подвале есть одна дверь, она наглухо закрыта, мы пытались её открыть, вдруг там что-то нужное или интересное, но она будто приваренная была, отверстий под ключ тоже не было, мы думали, что она действительно приварена, только с другой стороны, но это тоже странно. Зачем кому-то наглухо варить дверь в подвале многоэтажного дома и как люди приварили её с той стороны и вышли назад? Ведь вход в подвал был только с одной стороны, больше никаких входов и выходов не было. Сначала покрутили головы, ну и плюнули, ведь главное — тепло и сухо, а жильцы дома нас не гнали, и на том спасибо. Ну так вот, недавно однопалому начал сниться один сон. Ему снилось, как мы сидим в подвале, и тут вдруг медленно так, скрипуче начала открываться эта дверь, а из проёма на нас наступала тьма, густая такая, словно туман, она обволакивала нас, и в этом тумане из мрака он почувствовал, что кто-то его за руку взял и потянул в проём двери. Это он мне на утро рассказал, а через три дня случилось это. Мы спокойно себе сидели и думали ложиться спать, но тут в эту чёртову дверь начал кто-то скрестись. Мы в ужасе глянули на неё, и она начала открываться, медленно, скрипуче. Честно говоря, я думал, меня удар хапанёт. Открылась, а из неё начал выливаться мрак, как туман, всё так же, как во сне однопалого. Он обволок нас, я перестал что-либо видеть, он полностью закрыл свет, стало очень холодно, страшно, мурашки по коже поползли, а кровь в жилах застыла. Но тут он резко начал засасываться обратно, а за ним эта дверь громко захлопнулась и всё. Я смотрю, а однопалый пропал, рядом сидел и всё, нет его. Я много что обдумал в тот вечер, но так ни к чему не пришёл. Я не запойный, но начал выпивать немного, чтобы унять страх. Спросишь, почему не ушёл в другое место, а как я уйду, я не мог оставить его, я пытался выломать дверь, но ничего, поэтому я остался ждать его. Прождал неделю и как-то просыпаюсь я среди ночи от чувства пристального взгляда, открываю глаза и вижу однопалого: рядом сидит, смотрит на меня, недобро так смотрит, вроде и со злобой, а вроде совсем без эмоций. Спрашиваю его, где был, что случилось, в порядке ли он, а он смотрит и молчит. Вот так три дня сидел там. Как ни зайду в подвал, всё сидит и смотрит то на меня, то на эту дверь. Никаких эмоций, кроме злобы. Не то чтобы злобы, просто глаза совсем пустые, в них пустота, а вот остальные черты лица так поменялись, смотришь на него, и тебя в дрожь кидает, чувствуешь, что это не человек вовсе. Ничего не ел, не говорил, не пил, не спал, а просто смотрел, неподвижно сидел и только пустым взглядом на меня и на дверь. И так три дня, а после встал и ушёл на улицу. Больше я его не видел. Я думал менять место, но держит меня что-то там, понимаешь, не могу надолго уйти, словно манит меня. А вот вчера сон мне приснился: эта дверь снова открылась, и этот мрак из тумана меня обволок, проснулся в поту. Страшно мне, Артём, очень, но и уйти не могу. Ты это, держись оттуда подальше, а я… Пойду.

Честно говоря, я офигел от такого рассказа, я не знал, что и думать, может, это шутка была его, но лицо Семёныча было дико испугано, да и зачем ему так шутить или придумывать такую историю. А после я понял, что это была вовсе не шутка. Через пару дней, когда я вышел под подъезд покурить, мимо подъезда шёл Семёныч. Я обрадовался, что он жив-здоров, позвал его, он повернулся, посмотрел на меня и пошёл дальше, но самое ужасное было в его глазах: они были пустые, а его лицо изменилось, оно обрело какие-то злые черты. В общем, не Семёныч это был и вообще, человек ли это был?


Новость отредактировал Летяга - 11-10-2024, 08:07
Причина: Стилистика автора сохранена
11-10-2024, 08:07 by rastafaraiПросмотров: 305Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дверь подвал бомж подмена исчезновение авторская история

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