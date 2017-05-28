4 жутких рассказа детей о своих воображаемых друзьях

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:33

Ernesta Просмотров: 309 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 08:33 by

Многие дети, особенно за границей, нередко заводят себе воображаемого друга. И иногда это, на первый взгляд безобидное психологическое явление, оказывает на ребенка дурное влияние. Вот некоторые истории из жизни таких детишек, которыми родители поделились в соцсетях.У моей дочери была воображаемая подруга по имени Салли. Дочь как-то заявила, что Салли раньше сидела в тюрьме за то, что отрубила своей маме голову.Когда моей дочери было три года, у неё была воображаемая подружка по имени Келли, которая жила в платяном шкафу. Она сидела в детском кресле-качалке, когда дочка спала, играла с ней, когда она бодрствовала – в общем обычная история про воображаемых друзей.Прошло два года, и как-то вечером мы с женой смотрели по телевизору “Ужас Амитивилля”. В тот момент, когда на экране показывали мёртвую девочку с чёрными глазницами, входит дочь. И вместо того, чтобы испугаться она радостно воскликнула: - Она точь-в-точь моя Келли!- Какая Келли?- Ну, вы помните ту мёртвую девочку, которая раньше жила в моём шкафу?У меня есть младший брат, у которого тоже был воображаемый друг. Кроме того, мой брат страдал лунатизмом. Когда ему было года три-четыре, он начал рассказывать про какого-то друга по имени Фрайя.Он говорил, что у Фрайя довольно тёмная кожа, мало одежды и он любит охотиться в диких местах. Однажды он рассказал, что много-много лет назад Фрайя жил в доме недалеко от нас, пока не пришли белые люди и не сожгли его живьём и не уничтожили всю его деревню.Из уст 4-летнего малыша слышать это было более чем странно…Одна моя знакомая была озадачена тем, что её 7-летний сын постоянно твердил о каком-то привидении, которое говорило, играло с ним в его комнате.Он называл это привидение Капитаном и описывал как белого пожилого мужчину с бородой. Самое жуткое, что этот Капитан якобы говорил мальчику, что когда он вырастет, то его работа будет состоять в том, чтобы убивать людей, а сам Капитан тогда будет говорить ему, кого именно надо убивать.Рассказав об этом, парнишка разрыдался и заявил, что не хочет никого убивать, когда вырастет, но Капитан якобы убеждает его, что у него нет выбора и он, в конце концов, привыкнет к убийствам.Когда моему сыну было четыре года и он ложился спать, то его воображаемый друг якобы садился в углу и освещал комнату своими светящимися красными глазами.

Ключевые слова: друг шкаф капитан индеец брат

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