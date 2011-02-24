Шахмед

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:09

Nick.Yudin Просмотров: 392 Комментарии: 4 +16 Сегодня, 03:09 by

Я, к сожалению, наверное, не вспомню всех подробностей, так как слышал ее лет 10 назад, но попробую изложить суть.У нас на районе был не один бомж, все они были с запитыми лицами и, как правило, если не валялись под лавочкой, то отдыхали на теплотрассе. А некоторые из них даже строили семьи, либо, изначально будучи нормальными людьми (муж и жена), спивались, пропивали все и становились бездомными. Но был один бездомный, который отличался от массы других. Никто из моих друзей не замечал, чтобы он бухал и на лицо он не был запитым. Он был не русской национальности (может, казах), а какой именно - кто его знает?Среди друзей мы его прозвали Шахмедом, сам даже не знаю, почему так.Однажды зимой мы вечером стояли в подъезде, что-то обсуждали.Тут забуривается Шахмед, пристроился к батарее. Увидел нас и говорит:- Ребята, только не трогайте меня, я просто погреюсь и уйду.Надо сказать, что запаха, как от бомжей, у него не было, поэтому не стали гнать, пусть греется, бедолага. Один из друзей то ли из любопытства, то ли ради прикола спросил у него, как он докатился до такой жизни?- Знаете, ребята, меня не Шахмед зовут (слышал, как мы его так называли), сейчас у меня-то и имени нет. А раньше меня звали Айбар. Родом я из Казахстана. По крайней мере, я это помню. А было или нет - я уже даже точно не знаю. Жил, как и все люди, но однажды случилось что-то, что именно - я даже не знаю, как описать. Я просто уснул дома, а проснулся тут. На улице дождь, я весь мокрый. Сначала первые мысли были, что напился, дали по голове, амнезия. Но все они развеялись, когда я увидел своё отражение. Это был не я, по крайней мере, я выглядел по-другому. А тут из отражения в луже на меня смотрел какой-то другой человек. Так я и застрял тут один, документов нет, в чужом теле, все, что имел, растворилось за секунду. Хотел пойти в полицию, но кто мне поверит?Так и существую. Без имени, прошлого и будущего.

Ключевые слова: Бомж амнезия чужое тело переселение душ авторская история

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