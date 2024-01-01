Тайны и ужасы дома напротив

Некто во тьме квартиры

Лицо за окном

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58

Revenant555 Просмотров: 109 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:58 by

Всем привет. Дайте-ка задам вопрос: ради чего все мы здесь собрались? Ради того, чтобы получить приятную дозу жути? Ради прочтения интереснейших сюжетов? А может, вы просто любитель почитать? Или, быть может, вы здесь оказались случайно? Что ж, во всяком случае, мне есть что вам рассказать, потому как сам являюсь свидетелем крайне необычных и жутких явлений, которые и поныне не перестаю замечать в окнах дома напротив. К слову, внешне этот дом совершенно ничем не отличается от десятка тысяч таких же домов по всей России. Типичная пятиэтажная хрущëвка, которая стоит здесь уже не первое и, скорее всего, не последнее десятилетие.Теперь немного о себе. Как вы поняли, я люблю подглядывать за чужими окнами, и если бы не эта, скажем так, дурная привычка, то не понял бы, в чëм, собственно, подвох.Отныне заглядывать в окна дома напротив я стал ещё чаще, и за всё это время у меня накопилось с десяток странных и жутких случаев, которые крепко отложились в моей памяти. Но я специально не стану их все излагать в одном посту. Расскажу пока только о двух из них. Хотелось бы увидеть обратную связь, да и мне так будет проще. Поэтому если станет интересно, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Ну а я, пожалуй, начну.В ходе долгих лет практики наблюдений чего я только не лицезрел в окнах соседних домов. И семейные потасовки, и попытки суицида, и секс на кухне. Вот и в этот раз в одном из окон дома напротив мне довелось наблюдать за половым актом, который на этот раз происходил, судя по антуражу комнаты, в спальне. Это были молодые парень и девушка, и я, как бы это странно ни звучало, успел налюбоваться сим зрелищем. Эдакое бесплатное порно без смс и регистрации. Однако через какое-то время я отчего-то стал чувствовать себя некомфортно. Что-то в этой эротической картине мне показалось лишним и пугающим.Уточню. На улицу тем временем опускались сумерки, но всё происходящее за окном было неплохо видно. У стены в середине комнаты, едва ли освещëнной естественным уличным светом, располагалась та самая кровать, на которой и осуществлялось соитие. Слева же от неë чернел дверной проëм, за которым царила непроглядная тьма. И вот конкретно проëм меня и насторожил. В нëм, на грани тьмы и света, кто-то определëнно неподвижно стоял. Какой-то тëмный человекообразный силуэт, но определить его гендерную принадлежность в этом полумраке, да ещё и с такого расстояния, было совершено невозможно. И я вряд ли бы заметил его, если не бледного цвета овал, неестественно выделяющийся среди тьмы, который, по моим предположениям, и являлся его лицом. Сильно напрягая зрение, я начал внимательно изучать этот объект, и не без холодка по телу обнаружил на нëм размытые очертания глаз, носа и рта. В этот момент я вдруг ясно осознал, что это никакая не иллюзия, там действительно кто-то стоит. А занятые друг другом молодые люди к этому времени меня уже совсем не интересовали. Тем временем я продолжал неотрывно всматриваться в это лицо, а потом заметил кое-что ещё, что произвело на меня жуткое впечатление. Мне показалось, что линия его рта была какой-то чересчур широкой, сравнительно его глаз и носа, издалека кажущимися точками. Но рот... Полчища мелких мурашек пробежалась по всему моему телу, и в ожидании чего-то страшного, я продолжил своë наблюдение дальше. На улице всë сильнее сгущались сумерки, и теперь сама комната за окном постепенно утопала в наступающем мраке, но жуткий овал лица всё ещё был виден. Скорее всего, голова этого некто (или нечто) «торчала» из дверного проëма, как бы заглядывая в комнату к молодым людям, а его тело находилось в непроглядной темноте за еë пределами, следовательно, из-за этого его голова ещё некоторое время оставалась освещена тусклым светом с улицы, до тех пор, пока в комнате не стемнело окончательно. Как бы то ни было, я ещё с полчаса всматривался в тëмный прямоугольник окна, но ничего так и не произошло, и я решил отправиться спать пораньше, поскольку на следующий день мне нужно было плестись в универ.Спать не хотелось совершенно. До 2:00 мозг всячески выстраивал предположения по поводу увиденного: от вернувшегося с работы парня или мужа той молодой девушки, впавшего в ступор от увиденной измены, до притаившегося во тьме маньяка или вовсе чего-то такого, что не с нашего мира, чего-то зловещего. Однако чуть позже всë равно уснул.С тех пор ничего странного в том окне не происходило ни при свете дня, ни в вечерних сумерках. Парень с девушкой, как ни в чëм не бывало, и по сей день живут в той квартире. А за пределами дверного проёма красовался однотонными синими обоями коридорчик. И ничего похожего на жуткий овал там не было.Выходит, что в тот вечер не я единственный наблюдал за развлечениями двух партнëров.Этот странный и не менее жуткий случай произошëл незадолго после первого, когда я ещё пару недель время от времени с неподдельным интересом проводил наблюдения за тем, что происходит за окном спальни похотливой парочки, которые, кстати, абсолютно не имели привычку зашторивать окна. Я, словно Шерлок Холмс, каждый вечер припадал к своему окну в поисках ответа на мучивший меня вопрос: что же это всë-таки было? И, признаться честно, эта тенденция переросла у меня в некое хобби. На улице к тому времени уже прилично смерклось, и когда разглядеть что-либо в зияющем чернотой прямоугольнике окна напротив стало невозможно, я хотел было уже уйти, но напоследок зачем-то окинул взглядом весь дом целиком. В какой-то момент моë внимание привлекает окно, в котором, как мне показалось, появилась одна деталь, что немного нарушала привычный пейзаж. На окно это я никогда особого внимания не обращал, поскольку в нëм ни разу не включался по вечерам свет, да и в общем-то ни одной живой души за всё то время, что я наблюдал за окнами дома напротив, мне на глаза не попадалось. Но не в этот раз. У окна, сплошь покрытого мраком помещения совершенно точно кто-то находился, но из-за сумрака и расстояния я мог разглядеть лишь только лицо этого человека, вытянутое, со зрелыми чертами. Ничего странного и тем более страшного в этом лице я не обнаружил (как это было в прошлой истории), однако, странным мне показалось другое — ведь по факту квартира за окном являлась давно пустующей, соответственно, никаких людей в ней быть не должно. Ответа на вопрос, что же делал человек в этой квартире, да ещё и в такое позднее время, я так и не смог найти, а посему во мне пробудился необычайный, жуткий интерес, и я продолжил наблюдать за ним дальше. В голове роились вопросы и предположения: быть может, действительно в эту квартиру кто-то уже успел заселиться? А может, я снова стал свидетелем паранормального, и по ту сторону окна находится вовсе даже и не живой человек, а, к примеру, призрак умершего квартиранта, что вынужден вечно скитаться в стенах своего жилища?.. Как бы то ни было, лицо всё также продолжало неподвижно маячить за окном, и от этого понемногу становилось не по себе, так как по моим меркам прошло уже больше 5 минут, а его обладатель даже ни разу не пошевелился, будто наклейка которую зачем-то приклеили на стеклопакет с той стороны. Но спустя ещё пару минут оно всё же подало признаки живости, медленно повернулось назад и скрылось во тьме квартиры. Я же, в свою очередь, ещё пару минут продолжал наблюдать за этим окном, ожидая разглядеть в его тьме что-либо ещё, но, не добившись никакого результата, прекратил своё наблюдение и отступил от окна.На этом странности заканчиваться не собирались.Спустя час-полтора меня начало клонить в сон, и я, не в силах сопротивляться этому чувству, отправился спать и сразу же отключился. И вот тут начинается самое интересное. Расскажу всё, что запомнил по порядку:Во сне я очутился в незнакомом для себя месте. Всюду царил сумрак. Я шёл вперёд в неизвестном направлении, касаясь рукой стены по правую сторону. Видимость была довольно плохой, но всё же я мог разглядеть старые облезлые обои, урывками покрывающие шершавые стены, а также две белые двери, одна из которых была чуть приоткрыта. Судя по всему, я находился в коридоре какой-то очень старой постройки. Вглядываясь в непроглядную темноту щели приоткрытой двери, я невольно вспоминал все свои детские кошмары, от чего мне хотелось тот час убраться от этой жуткой обстановки. Но при всём при этом, меня словно что-то тянуло туда, какая-то неведомая сила. Я, не давая отчёта в своих действиях, с опаской подошёл к двери, а затем слегка толкнул её вперёд. Медленно, в сопровождении жуткого скрипа, она распахнулась. Моему взору предстала комната, в которой, относительно коридора, было несколько светлее. Тусклый свет уличных фонарей исходящий из окна едва ли добивал до середины комнаты. В правом углу стояла допотопная панцирная кровать, над которой величаво висел не менее древний настенный ковёр, полностью голые стены, однако это было не единственным, что мне удалось заметить. У самого окна абсолютно неподвижно кто-то стоял. Тёмный человеческий силуэт долговязого телосложения, туловище которого было неестественно перекошено в левую сторону. Вмиг мне захотелось бежать, куда угодно, лишь бы не видеть, не находится в одной комнате с этим страшным уродливым туловищем, что так сильно напугало меня. Но вопреки животному ужасу, я двинулся по направлению к этой жуткой фигуре. Что-то управляло моим телом, я пытался сопротивляться, но всё было тщетно. Один шаг... два... три... четыре... пять..., и вот я уже в трёх метрах от... «этого». Да, чёрт возьми, от «этого», потому что даже с ближнего расстояния я не смог понять с кем имею дело. «Его» внешний вид был чрезвычайно пугающим и отталкивающим: босые ноги, покрывающее до колен грязное тканевое полотно, похожее на платье, старые, свисающие с жутко изогнутого туловища, какие-то старые лохмотья, лохматая голова. Леденящий озноб сковал всё моё тело. Меня начало потрясывать, а «он» тем времен просто стоял, абсолютно неподвижно. Спустя некоторое количество времени «его» голова начала медленно поворачиваться в мою сторону. Для того чтобы обнаружить у «него» вместо глаз две чёрных зияющих дыры, мне хватило и «его» профиля. После чего я резко проснулся в холодном поту. Лечь спать обратно в ту ночь я так и не решился.На следующий день, в силу своего разбитого состояния, мне пришлось остаться дома. Я настолько был потрясён ночным кошмаром, что решил провести собственное расследование, поскольку был уверен, что во сне мне каким-то образом удалось попасть в ту самую пустующую квартиру из дома напротив.В пять часов вечера я уже стоял у подъездной двери дома напротив, ожидая возможности войти внутрь. Как только дверь открылась, пропуская наружу молодую парочку, я незамедлительно проник внутрь. В подъезде стоял неприятный затхлый запах вперемешку с запахом варёной капусты. Лифт похоже не работал, и поэтому пришлось воспользоваться лестницей. Поднимаясь, я прикидывал, какому из номеров квартир соответствует то окно. По моим подсчётам это была квартира под номером 34, дверь которой контрастировала на общем фоне своим обветшалым внешним видом. Перед тем как нажать на кнопку звонка, я подошёл к двери вплотную и прислушался. За ней царила гробовая тишина, мёртвая, какая только бывает в давно покинутых помещениях. Так или иначе, но я всё же нажал на кнопку звонка. По ту сторону двери не раздалось ни звука. Тогда я постучался в дверь, громко, отчего на звук вышла старушка из соседней квартиры, и... Да, мои догадки подтвердились. Она дала понять, что квартира, дверь в которую я стучусь, давно пустует, а у прежних жильцов случилось там какое-то горе. Выяснять подробности я не стал, извинился за шум, развернулся и двинулся в направлении выхода.Что это было за явление такое, я не знаю. В окне заброшенной квартиры больше ничего странного я не наблюдал. Но, чёрт возьми, я абсолютно уверен, что во сне мне довелось побывать в этой квартире и встретиться лицом к лицу с тем, что привлекло моё внимание в тот вечер. И я убеждён, что это был не человек.Автор: Никита Алексеевич.Скопировано: https://mrakoteka.ru/creepy/Тайны%20и%20ужасы%20дома%20напротив

Ключевые слова: Окно наблюдения тьма темнота лицо лицо в окне сон

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