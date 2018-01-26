Создание

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:30

Hey Tom Просмотров: 113 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 13:30 by

Здравствуйте. Данную историю я публикую не ради какой-то огласки, а скорее с целью помощи. Мне нужна помощь, ибо то, что происходило со мной - ужас, растянувшийся на 27 лет.Все началось ещё в роддоме. У матери я был первым, и роды проходили очень тяжело. Сутки она не могла меня родить. В этот момент сосуды в её глазах лопнули, да так, что 3 дня она не могла ничего видеть. Перед родами, с её слов, к ней постоянно кто-то приходил, и этот кто-то садился ночью к ней на грудь и душил, а после этих визитов, которые длились неделю, на её животе появилась цепочка следов.Я родился болезненным мальчиком, замкнутым. Друзей у меня не было, только книги, с которыми я и провел всё детство.Учась классе в пятом, я и познакомился с ним. Жил я в деревне и, возвращаясь со школы, на перекрестке я увидел боковым зрением его. Он стоял в кустах сирени, выглядывала только его грудь и голова. Он молча смотрел на меня, я на него. Ни страха, никаких эмоций я не испытывал, как будто знал его. Внешне он был похож на человека, ростом только около трех метров и одетым в подобие рясы, которая закутала все его тело. Не было видно никакой части тела , даже глаз, хотя я ощущал, что он смотрит на меня. Далее все было словно в тумане, очнулся я уже дома, не понимая, как дошёл. Про эту встречу я никому не сказал. Далее было ещё пару таких встреч, но они были ничем не примечательны. Все самое ужасное началось после.Мне было 20, я окончил колледж, поступил в универ. Со временем я стал открытым, у меня появились друзья, рок-группа. Я жил поистине беззаботной жизнью.Рано утром мне позвонил Егор и сказал, что Андрея родные нашли на пороге собственного дома, он задушил сам себя ремнем. Егор и Андрей были на тот момент моими друзьями. Похоронили Андрея. Через полгода повесился отец Егора. Самое странное, что не было никаких предпосылок, ни скандалов, никаких проблем, люди жили мирно и счастливо. Кстати, дом Егора, стоял рядом с домом Андрея. Спустя пару месяцев Егор признался, что в его доме постоянно кто-то ходит, стучит дверьми и тяжело стонет, хотя жил он уже на тот момент один, мать его переехала. Мы сидели в этот момент на кухне, я спиной к окну, Егор напротив. И в момент этого разговора Егор замолчал и с ужасом взглянул в окно. Я развернулся, хотя внутренний голос уже сообщил, кто находится во дворе. Мой старый знакомый стоял за окном и смотрел на нас. Вот тогда я и понял, кого он мне напоминал. Дементора из Гарри Поттера. И на этот раз я ничего не испытал, абсолютно ничего, только тоска навалилась и какая-то пустота образовалась внутри, будто предчувствие. Тёмный, именно так впоследствии я его и назвал. Он постоял ещё около минуты, затем поплыл в сторону сарая, в котором повесился отец Егора и пропал. Егора не стало через пару месяцев. Он тоже повесился. Тёмного я с той поры не видел.Не страшно? Я не собирался никого пугать. Долго? Я не писатель, да и так старался покороче. Зачем это здесь? Чтобы вы сказали, кто или что это? И самое главное, что за чушь вы прочли? К сожалению реальную историю. Знающие люди, помогите, дайте совет.

Ключевые слова: Создание роды Егор авторская история

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