Сюлюкюны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 125 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:50 by

Говорят, что, если в Крещенский сочельник, найти прорубь и завернувшись в шубу мехом наружу, можно подслушать разговоры сюлюкюнов, подводных жителей, подданых Кюёх Байаная, владыки подводного мира. Из их разговоров можно почерпнуть много интересного и если использовать эти знания с умом, то можно много добиться в жизни. Эти разговоры часто слышал Мичил, от старых людей, во время долгих зимних посиделок у камелька, когда Бык Зимы, своим дыханием замораживал все живое на земле, а пар его дыхания окутывал туманом все и вся на Срединной земле. Весь год мальчишки строили планы пойти на Крещенье к проруби, но приходило время и убывала смелость у говорунов, и они придумывали отговорки чтобы не ходить на прорубь.Когда Мичилу стукнуло 14 лет, он решил, что он уже достаточно взрослый мужчина, чтобы самому провести ночь у проруби, подслушать сюлюкюнов и решить, как обменять ценную информацию на деньги. Сказано сделано. В ночь Крещенского сочельника, Мичил достал старый овчинный тулуп отца, который тот, одевал, когда занимался домашним хозяйством и пошел к проруби. Была ясная ночь, луна заливала все светом, снег искрился и сверкал как бриллианты на броши дочери улусного головы, Айталины, которую Мичил видел в городе, куда он ездил с отцом на каким-то хозяйственным делам. О том, что приглянувшаяся ему девочка, дочь улусного головы, ему поведал отец, заметивший, что сын не отводит глаз с красавицы. Вот и сейчас направляясь в сторону проруби, Мичил фантазировал как он разбогатеет и приедет в город на тройке, в санях с медвежьим полостью и сразит с ног красавицу Айту и всех поголовно городских красавиц. За фантазиями Мичил не заметил, как ноги донесли его до проруби.Вывернув тулуп мехом наружу, Мичил с головой укрылся им и снова принялся мечтать. Замечтавшись, он не заметил, как задремал. Из сна его выдернули голоса. Сперва спросонья он решил было, что уже наступило утро и он проспал сюлюкюнов и теперь будет объектом насмешек друзей и родственников, но раскрыв тулуп понял, что обознался и совершил величайшую глупость, явил себя перед теми, кого собирался подслушивать. Он замер в ужасе, так как концовка всех рассказов о смельчаках осмелившихся подслушать сюлюкюнов, заканчивалась, тем, что больше их никто не видел, так как если сюлюкюны поймут что их кто-то подслушивает, они находят нарушителя спокойствия и топят его в проруби.Мичил сидел ни жив ни мертв расширенными от страха глазами, наблюдая за теми в чье существование верилось с трудом. Сюлюкюны были похожи на людей, за одним, но, они поголовны были синего цвета. Весело смеясь и переговариваясь, они окружили парня. Говорили сюлюкюны на якутском языке, но звучал он немного по-другому. Многие слова Мичил не понимал. Наконец он осмелился и спросил, что они хотят с ним делать? В ответ на его вопрос вперед вышла девушка на первый взгляд его ровесница, она улыбнулась ему и сказала, что он может идти домой, если хочет, но сюлюкюны приглашают его в гости. Отказаться от приглашения Мичил не смог, когда еще выдастся такая возможность рассказывать потом знакомым о том, что был в гостях у сюлюкюнов. К тому же Мичила не оставляла мысль таки выведать что-нибудь интересное у сюлюкюнов чтобы потом использовать эту информацию в своих целях.К удивлению, Мичила, они не нырнули в прорубь, а зашагали в сторону скалистого берега, когда они подошли ближе он увидел, что между скалами, виднеется дорога, по которой они прошли и зашагали дальше на восток, когда отвесные скалы остались позади, Мичил обернулся и увидел, что они вышли из щели в сплошной стене из скал. Дома сюлюкюнов как и гласили предания, были точными копиями человеческих домов. Так же как люди сюлюкюны охотились, рыбачили, разводили домашний скот. Так же как люди, сюлюкюны любили праздники и любой повод устроить праздник не упускался, а потому посещение Мичилом их селения было обставлено как грандиозный праздник. Мичил пил и ел, стараясь заодно запомнить, как можно больше, интересного. Когда солнце стало клониться к закату, он попросил проводить его домой. Проводить его снова вызвалась девушка, которая первой с ним заговорила у проруби. Он уже знал, что ее зовут Тиин. Они быстро дошли до скальной стены, в которой был проход ведущий к берегу реки. У прохода, Тиин спросила у Мичила не хочет ли он остаться у них погостить еще, но Мичил отказался, сказав, что, наверное, его дома потеряли, Тиин грустно улыбнулась и помахала парню вслед.Когда он вышел из скального прохода, удивлению его не было предела. Вокруг царило лето, конечно у сюлюкюнов тоже было тепло, но из разговоров с ними, он знал, что в их стране всегда царит тепло. Думая, о том, куда делся полушубок и сильно ли будут его ругать дома, Мичил быстро шел по направлению к дому. Когда он поднялся на взгорок, с которого было видно наслег, удивление Мичила еще больше возросло. Наслега не было. От слова совсем. На месте, где еще утром стояли дома и хозяйственные постройки росла густая трава. А растерянности Мичил крутил головой, но всюду он видел только дикую природу, ни одной рукотворной вещи. В отчаянии парень бросился назад, но среди скал на берегу не было и намека на дорогу. Тогда Мичил приял решение идти вниз по реке, на расстоянии нескольких кес было другое селение, где Мичил хотел разузнать о судьбе своего наслега…Выписка из амбулаторной карты № 32–2175 от 01.06.1976 г.Больной Мичил Найденов, поступил в стационар психоневрологической больницы №2 г. N, из отделения милиции с. M. 23 июля 1975 года. Больной не ориентируется на местности, речь не связная, есть трудности с определением времени, низкий уровень интеллекта и образования, больной не умеет ни писать, ни читать, отсутствуют навыки психологической и общественной социализации. Больной знает только свое имя, фамилия была присвоена лечащим врачом для оформления необходимой медицинской документации. Со слов больного он уроженец села Д., в котором родился 14 лет назад, однако розыскные мероприятия проведенные сотрудниками МВД показали, что данное село заброшено более двухсот лет, после эпидемии оспы в начале 17 века. 19 января с.г. пользуясь послаблением режима, больной самовольно покинул расположение больницы и до сих пор его местонахождение не установлено. При побеге больным был похищен овчинный полушубок сторожа больницы гр. К-ва И.В.

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