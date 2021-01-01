Мичил. Часть вторая

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 13:22

astrelez Просмотров: 142 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:22 by

Пробуждение Мичила было похоже на дурной сон. Со всех сторон слышались громкие крики, треск и гул, на стенах хотона полыхали отсветы огня. Наспех поднявшись и даже не обувшись, Мичил поспешил к выходу на улицу. Картина, представшая Мичилу, была ужасной: огромным костром полыхала главная усадьба сайылыка. Люди бестолково суетились вокруг пожарища, только усиливая общую неразбериху. Только к утру пожар утих сам собой, пожрав все, до чего смог дотянуться. Люди благодарили Бога за то, что погода была безветренной, и сгорел только господский дом.Самые ретивые уже начали искать виноватых. Конечно же, первыми под подозрение попали гости. Мичила быстро окружила толпа. Мичил сказал, что он спал, а где двое других он не знает. Действительно, во время пожара никто не видел ни Бёкки, ни Хабырыса. Кинулись их искать и нашли… Оба висели на балке старого хотона. Выражение лиц их было полно ужаса. Никто не хотел их снимать, все сразу разошлись. Пришлось Мичилу помучиться, срезая веревки, на которых висели тела.Веревки и привлекли внимание Мичила. Он раньше таких никогда не видел. Они были сплетены из волоса. Для конского волоса волоски были слишком тонкими, а главное – они были седыми. Белых лошадей, да еще в таком количестве, чтобы их грив хватило бы на две длинные, толстые веревки он нигде не встречал. Когда он подошел к тому месту, где спали покойные, он нашел на соломе кожаный лоскут и тонкую кожаную веревочку, в которых он опознал узелок старухи Соллон. Беспокойство охватило Мичила. Он помнил угрозу старухи, запретившей ему развязывать узелок. Он машинально подобрал лоскуток с веревочкой и положил их в кисет, решив, что при первом удобном случае поразмышляет о том, что ему делать. Сейчас же первым делом надо было озаботиться доставкой тел в родное село.После долгих споров, ругани и угроз пожаловаться тойону на самоуправство, Мичил получил от управляющего Майгы телегу и пару быков. Однако все равно пришлось задержаться на целый день. Во-первых, нужно было изготовить гробы-колоды, в которых Мичил должен был увезти тела погибших, а во-вторых, управляющий отправил посыльного за живущим недалеко шаманом Тимир Тыгырахтаах, который должен был провести обряд очищения пепелища, на котором хотели начать возводить новую усадьбу, и хотона, в котором повесились батраки.В хлопотах день пролетел незаметно. После ужина Мичилу показали новое место для ночлега. Это была летняя кухня, которая была все еще в запустении, но уже прибрана и готова к работе. После сытого ужина, который состоял из остатков блюд, которые подавались к столу управляющего и его гостя, прибывшего к вечерней трапезе шамана. Мичил сразу пошел на кухню, постелил себе на лавке и вскоре погрузился в сон.Разбудил его голос. Скорее даже не голос, а шепот.- Мичиииил, Миииичиииил… - шепот доносился со стороны входной двери.Мичил осторожно встал, натянул ичиги, подарок старика Айрата, соседа татарина. Он подошел к двери и, приложив ухо, прислушался. Шепот затих, но слышалась какая-то возня. Рука сама потянулась к острому ножу, который был неотъемлемой частью опоясывающего его стан пояса. Едва рука коснулась рукояти ножа, все стихло. Было слышно только собственное дыхание. Подождав еще пять минут, Мичил вернулся к лавке, на которой спал, и вдруг его взгляд упал на предмет, которого не было на лавке еще пять минут тому назад. Это был узелок, в точности такой, какой ему дала в том дома старуха Соллон. Мурашки побежали по коже у парня, он медленно опустил руку и нащупал кисет, даже не развязывая его, Мичил знал, что кожаного лоскута с веревочкой, которые он подобрал на соломе в хотоне, в кисете уже не было. Осторожно он коснулся лежащего узелка, потом, развязав кисет, аккуратно поместил туда гостинец старухи Соллон.Шаман, седовласый Тимир Тыгырахтаах, провел обряд очищения. Закончив обряд, Тимир принял приглашение Майгы разделить с ним и его семьей, работниками традиционную трапезу, которой заканчивался обряд. За столом все разговоры велись о том, что же послужило причиной ужасного пожара и почему покончили с собой батраки тойона Ымсыы. Не участвовал в разговоре только шаман, который медленно пережевывал куски мяса, срезая их с ребрышек. Жуя, он разглядывал сидящих за столом, и все больше мрачнел. Неожиданно он вонзил свой нож в столешницу – это было плохое предзнаменование. Все замерли в нерешительности, ожидая дальнейших действий Тимир Тыгырахтааха. Он зловеще молчал, обводя диким взглядом сидевших за столом, все прятали глаза, не в силах выдержать безумный взгляд шамана.- За этим столом, – наконец произнес шаман, – сидит человек с двумя тенями.Все замерли от ужаса……Мы тут же перебили бабушку и начали спрашивать, что это значит: "человек с двумя тенями"? Вот, что рассказала нам бабушка:- Каждый человек имеет одну тень, она рождается с нами из утробы наших матерей. Однако шаманы, в отличие от обычных людей, рождаются дважды. В первый раз как обычные люди, в надлежащий час они покидают лоно матери, и вместе с ними рождается их тень. Когда приходит время человека стать шаманом, он заболевает, во всяком случае, так это видится окружающим. У него начинают происходить странные припадки, во время которых он скрежещет зубами, изворачивается так, как обычные люди не извернутся, у него часто идет пена изо рта, а когда припадок заканчивается, он начинает разговаривать сам с собой. Так, во всяком случае, считают люди, но на самом деле он беседует в это время со злыми духами абасы, которые стерегут его душу, заключенную в железную колыбель, что висит на корнях могучего Аал Лук Маас – Древа мирозданья, которое кроной своей охватывает Небеса, а корнями своими пронзает преисподнюю, там живут абасы – враги рода человеческого. Лежа в железной зыбке, душа шамана набирается сил и знаний для того, чтобы служить проводником темных сил на срединной земле. В день, когда душа шамана войдет в полную силу и покинет железную люльку, вместе с ней покинет обитель зла и вторая тень, которая служит шаману в виде зверя и носит имя "ойунн кыыла".Удовлетворив наше любопытство, бабушка продолжила… (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Ключевые слова: Хотон шаман веревки узелок смерть пожар авторская история

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