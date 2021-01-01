Мичил

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 114 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:01 by

Бабушка была очень словоохотлива. Она любила длинные обстоятельные беседы и была источником множества историй правдивых и не очень. Вот одна из них…Случилось это во времена бабушки, моей бабушки. Она была дочерью богача, которого прозвали Ымсыы тойон, что значит Завистливый господин. И был у него сосед, охотник и рыболов которого звали Мичил. Потому что он был радостным и светлым человеком. Однажды тойон Ымсыы нанял Мичила, чтобы последний помог перегнать его скот на летнее пастбище – сайылык. Мичил согласился, не то чтобы с радостью, но из принципа, что всегда и всем нужно делать добро, если это в твоих силах.Вместе с ним стадо богача перегоняли два батрака Хабырыс и Бёкке. Раним утром они покинули усадьбу тойона и двинулись в путь. Спутники Мичила оказались толковыми парнями, и он быстро нашел с ними общий язык. Сайылык хозяина стада лежал в трех днях пути от его усадьбы. Первые два дня прошли спокойно, коровы были мирные, они неспеша двигались по дороге, поднимая столпы пыли, пощипывая то там, то тут травку и временами оглашая местность громким мычанием.На третий день, рано поутру, опушку леса, где расположились путники на ночлег, окутал туман. Проснувшийся раньше других, Мичил решил отойти по малой нужде. Как ему показалось, он сделал всего пару шагов, но, когда решил вернуться назад, понял, что не может решить куда ему надо двигаться. Такого с ним, бывалым охотником, еще не бывало. Немного поразмышляв, он пошел веред, рассчитывая вскоре выйти из области тумана. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Он все шел и шел, а туман и не думал рассеиваться. Отчаяние начало захватывать всегда оптимистичного Мичила, когда он увидел впереди огонек. Мичил прибавил шагу и вскоре узрел балаган.Некогда крепкий и красивый дом, сейчас являл жалкое зрелище. Глина, покрывавшая дом, потрескалась и местами осыпалась. Крыша вся поросла травой и мелким кустарником. Входная дверь была оббита облезлой шкурой черной коровы. Открыв дверь, Мичил увидел богато накрытый стол, застеленную для отдыха кровать и зажжённый, несмотря на летнюю погоду, камелек. Парень окликнул хозяев, но никто не отозвался. Изрядно продрогший и изголодавшийся, Мичил решил, что не будет ничего страшного, если он погреется немного у камелька. Присев на низкий табурет, стоявший у очага, Мичил пригрелся и… уснул.Разбудил его громкий кашель. Открыв глаза, Мичил увидел старуху в богатом наряде, раскуривавшую трубку, сидя за накрытым столом. Мичил тут же соскочил с табурета и низко поклонился хозяйке балагана. «Чей будешь?» — спросила старуха. Мичил рассказал ей откуда он и как очутился в ее балагане. Значит, говоришь, твой хозяин богач Ымсыы - молвила старуха, – знаю его, ну что же, как увидишь его, передай ему поклон от старухи Соллон, а вот и гостинец ему, - старуха подала парню небольшой кожаный узелок, - да смотри мне, не развязывай его по дороге, отдай тойону прямо в руки. Выйдешь за дверь увидишь дорогу, иди по ней прямо и придешь туда, куда тебе надо». Принимая узелок, Мичил невольно коснулся пальцев старухи, они были словно изо льда. Поблагодарив хозяйку за тепло, Мичил поспешил на улицу. На улице было ясно, солнце уже давно встало из-за горизонта. Не оглядываясь, парень заспешил по дороге, которая вела прямо от двери дома. Не успел он оглядеться, как оказался уже у ворот летнего сайылыка тойона Ымсыы.Пока он соображал, как так вышло, из-за леса раздалось мычание, и на опушке появилось стадо, а за стадом и Хабырыс с Бёкке. Перебивая друг друга, парни поведали удивленному Мичилу, что пропал он день назад, что проснувшись утром, они не обнаружили его на месте и весь день провели у того места, откуда Мичил исчез, напрасно надеясь, что он вернется. Пытались его отыскать, и только на следующий день они погнали стадо дальше. На вопрос о тумане парни ответили, что когда она проснулись, тумана не было, не было и намека на него. В ответ Мичил поведал им о своем приключении и, в доказательство, показал им узелок, полученный от старухи Соллон.Наговорившись, парни погнали стадо на выгул, а Мичил пошел отыскивать управляющего тойона, Майгы, чтобы сдать ему коров. После того как Майгы со своими работниками пересчитал все стадо на два раза и устроил их в загонах, настал вечер. Мичила и Хабырыса с Бёкке пригласили остаться на ночлег. После ужина им постелили в старом хотоне, который использовался как сарай для хранения сена. Разомлев от горячего сытного ужина, парни подобнее устроившись на сене, вскоре погрузились в объятия Морфея. (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Ключевые слова: Мичил стадо туман авторская история

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