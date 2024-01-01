Безумный эксперимент профессора Крохалева

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 232 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:41 by

Геннадий Крохалев – пермский психиатр, доктор и в каком-то роде изобретатель. Мы называли его ловцом призраков, и неспроста. Ведь этому человеку однажды, не в самые лучшие годы для нашей страны, удалось создать уникальный фотоаппарат, с помощью которого можно было запечатлеть на зрачках людей необычные аномалии.Как он утверждал, эти жуткие образы есть ни что иное, как человеческие галлюцинации, которые воссоздаёт мозг, а глаза лишь отображают их, как, например, фотоплёнка у камеры. Таких фото у Крохалева накопилось за один год около сотни, и каждая была безумнее другой. Это лишь в очередной раз подтверждало для нас, что людской мозг — самый уникальный орган из всех. Наш личный мини-телевизор, способный транслировать сны, видения, а также дарить особые мысли, какие, например, могут прийти только определённым людям с особым потенциалом.Так мой учитель желал познать человеческое сознание на все 100%, но простые фото с необычными галлюцинациями больных людей не дарили ему хоть какого-то позитива. Хотя для нас это было что-то невероятное. До сих пор вспоминаю пару его фото, которые были сделаны на глазах сумасшедшей женщины, что убила собственную годовалую дочь, расчленив её тело, а голову пустив в электронной мясорубке. Сделав два снимка её зрачков, мы были в ужасе, ибо нам в буквальном смысле удалось запечатлеть её безумный мир. На первой фотографии был снят серый, чёрно-белый пейзаж с небом и тёмным лесом. И только река отображала красный, ярко алый цвет среди белых и тёмных контрастов. Ну а на второй фотографии была расчленённая лиса необычно яркого цвета. Тело лежало в какой-то канаве, в окружении десяти лисят с точно таким же ярким окрасом.Как сейчас это всё вспоминаю, так бросает сразу же в дрожь. Для нас всех, конечно, изобретение Геннадия было воистину чудом, которое явно напрашивалось на Нобелевскую премию. Но увы, здесь у нашего учителя начались серьёзные проблемы. Местами казалось, что психическое состояние доктора ухудшалось с каждым днём, озвучивая вслух свои шизофренические мысли о создании ещё более уникального аппарата, но уже для записи сновидений как людей, так и животных.- Геннадий. Вам однозначно надо отдохнуть! – настаивал я в один из рабочих дней. Но, увы, слова мои для Крохалева были никчемны. – Ваши постоянные мысли о снах и новых технологиях не дают покоя как вам, так и всему рабочему персоналу. Вы…- Ты не понимаешь!! – возмущённо отвечал он, продолжая медленно терять свой рассудок, но при этом совсем не теряя своих медицинских навыков в нашей профессии. – Ты совсем ничего не понимаешь! Я на пороге нового, более значимого для всего человечества открытия! Завтра! Именно завтра вы увидите весь масштаб тех дел, ради которых я отдал часть жизни. Завтра! Всё будет завтра!Тогда я как-то не прислушался к его словам. Просто не воспринял их всерьёз. Однако в ту ночь мне приснился дурной сон. Я не помню, к сожалению, все детали, но образ повешенного Геннадия врезался в мой разум навечно, а вместе с ним и странные красные щупальца, утаскивающие его в бездну.Пробудившись от неприятных снов, новый мой рабочий день был самым простым и спокойным из всех, ведь Крохалев с восьми утра и до самого вечера отсутствовал. Никто не надоедал мне со своими экспериментами, «добровольным» изучением моего мозга и т. д. Но потом, спустя неделю, две недели, мы все начали бить тревогу, ведь наш профессор пропал, перестав отвечать даже на наши звонки. Я пообещал навестить его своим коллегам по работе, но, боже милостивый, если бы я только знал.Так, в один из апрельских вечеров 1998 года, заехав к нашему доктору, я обнаружил открытую дверь в его квартире. Войдя внутрь, я увидел лишь часть того пророчества, что приснилось мне несколько дней назад. Среди различных железяк и механизмов висело бездыханное тело Геннадия Крохалева. На столе же, справа от него, лежала кассета и записка с обращением лично ко мне. Запись гласила: «Сидоров, я изобрёл то, что так долго хотел. Но твой сон погубил меня. Будь же ты проклят, уб…»Дальнейшие строки обрывались, поскольку написаны были на маленьком клочке бумаги. Меня охватил страх. Я начал прокручивать свои воспоминания о прошлых сновидениях, из-за чего в голову прокралась одна безумная, чудовищная мысль. Если Крохалев сейчас повешенный, прямо передо мной, как в том сне, то в теории где-то здесь должны быть «они». И да, шум на кухне и неестественные тени чего-то длинного и ползающего освящал вовсю электрический свет лампы, что стояла рядом с плитой под шкафчиками для посуды. Я сразу же бросился прочь вместе с кассетой в левой руке, которую я активно начал рассматривать перед своим паническим бегством. Красные щупальца ещё очень долго являлись мне в ночных кошмарах, особенно после оцифровки VHS-плёнки, на которой мне суждено вновь было увидеть сущий ад из моего подсознания. Тайна истинной смерти Геннадия была и остаётся известной только мне. Родственники моего учителя утверждали, что в квартире была найдена ещё одна посмертная записка на столе, где он прощался со своими близкими, а также на обратной стороне имелась дата и время смерти.23:50 – именно то время, когда я заглянул к нему домой и встретил то красное нечто. Неужели то существо как-то написало записку и убило нашего доктора? Не знаю. Однако знаю лишь одно: безумный психиатр всё-таки изобрёл тот аппарат, который мне лишь частично удалось увидеть в его доме. Поехавший изобретатель как-то подключился к моему сознанию (возможно, как-то ментально, могу лишь предполагать) и выпустил из моих снов жуткое существо в виде огромных извивающихся тварей, что действуют постоянно в виде одного единого организма. Откуда я это знаю? Да потому что я вижу их, вижу теперь постоянно. Они не дают мне покоя. Они преследуют меня как наяву, так и во сне. Причем терроризировать по-настоящему чудовища начали почему-то только сейчас. Спустя двадцать шесть лет. Сегодня я исчезну из этого бренного мира, и потому совесть моя перед Геннадием чиста. Запись моего сна на кассете, что Крохалев как-то записал на расстоянии, также мной уничтожена. Сначала я очень долго думал над тем, стоит ли показать её общественности. Но когда недавно «они» настигли меня вновь, я понял, что я лишь окажу великую услугу всему человечеству, ибо эти монстры, эти красные щупальца, они всё ещё обитают в нашей Перми, и я ничего не могу с этим поделать. Простите меня и прощайте…Уцелевшая запись в огне, что интерн Сидоров пытался уничтожить, сохранилась, но картинка, к сожалению, повреждена. Нам удалось восстановить лишь часть звука из того видео. Всем, кто проявляет интерес к несчастной судьбе профессора Крохалева, рекомендуется смотреть с осторожностью и без наушников, поскольку эти материалы имеют крайне опасное, аномальное воздействие на сознание человека. Будьте осторожны:

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