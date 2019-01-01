Фотографии галлюцинаций

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:49

Причина: Изменен раздел.

6eluy_shum Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:46 by

Зрительные галлюцинации принято считать «обманом чувств», «мнимыми восприятиями» или «восприятиями без объекта», т.е. принято думать, что психически больной человек, страдающий зрительными галлюцинациями, видит то, чего нет в пространстве.Между тем еще в XIX веке исследователи обнаружили любопытный факт — зрительные галлюцинации подчиняются физическим законам преломления света.Так, в 1885 году Бине и Фере заметили удвоение галлюцинаторных образов в пространстве у больных при надавливании на глаза и при приставлении к ним призмы.Позже, в 1903 году, Штерринг нашел следующее. Если больная смотрела в бинокль, то видение представлялось ей более близким или, наоборот, отдаленным. Все зависело от того, приставляла ли она к глазу окуляр или объектив.Несмотря на то, что описанные феномены были неоднократно зафиксированы, научного объяснения им никто так и не дал.В 1973 году, 32-летний врач-психиатр из Перми, Геннадий Крохалев, взялся экспериментально подтвердить существовавшую уже не одно десятилетие версию, а именно: зрительные образы возникают в мозге и передаются на сетчатку глаза, откуда излучаются в пространство. С помощью специально сконструированного им устройства, Крохалеву на нескольких сотнях пациентов удалось на практике блестяще подтвердить эту гипотезу.Вот то, что он сам говорил о своих экспериментах:«Нами была выдвинута гипотеза о том, что при зрительных галлюцинациях происходит обратная передача зрительной информации (от центра зрительного анализатора к периферическим воспринимающим) с электромагнитным излучением визуализированных образов с сетчатки глаз в пространство, дающая возможность объективной регистрации этих образов методом фотографирования.Нами была поставлена задача проверить возможность объективной регистрации визуализированных образов при зрительных галлюцинациях с помощью кинокамеры, фотоаппарата и плоских негативных фотопленок в светонепроницаемых черных пакетах.С 1974 года мне удается фотографировать зрительные галлюцинации у психически больных, в основном — при алкогольном делирии. Алкогольный делирий (белая горячка, delirium tremens) – алкогольный психоз, протекающий в форме галлюцинаторного помрачнения сознания с преобладанием истинных зрительных галлюцинаций, бредовых расстройств, изменчивого аффекта, сопровождаемого двигательным возбуждением и сохранностью самосознания.) Наша гипотеза была подтверждена экспериментально.Фотографирование визуализированных образов при зрительных галлюцинациях проведено у 203 психически больных.Фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось кинокамерой «Лантан» с использованием маски для подводного плавания. Вместо стекла в маске был установлен растяжной мех от фотоаппарата «Фотокор», а к суженной части плотно присоединялся объектив кинокамеры. Маска надевалась на лицо психически больного, и фотографирование проводилось в полной темноте.Фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось на расстоянии 25—45 см от глаз больного. Эта простая методика дает возможность фотографировать зрительные галлюцинации в любом отделении психиатрической больницы, т.к. маска надежно защищает глаза больного от любого внешнего освещения. Во время фотографирования медицинская сестра осуществляла одновременную запись галлюцинаторных переживаний больных на специальных карточках. По окончании этих экспериментов были проведены и контрольные опыты, в которых в качестве испытуемых приняли участие медицинские работники, сотрудники больницы. Контрольная съемка велась с использованием тех же кинопленок и той же маски. Каждая специально заполненная карточка имеет подпись врача, проводившего эксперимент.Еще один способ — фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось плоскими негативными фотопленками (13х18 см) светочувствительностью 65, 130, 400, 900 ед., а также инфрахро-матическими фотопластинками (9 х 12 см) «Инфра-740», которые находились в светонепроницаемых черных пакетах. Во время зрительных галлюцинаций эти фотопленки в черных пакетах подносили к больным и выдерживали на расстоянии 20—35 см от глаз в течение 10—15 секунд. Больным предлагалось описать, что они видят на черном пакете. Медицинская сестра по окончании опыта заполняла специальную карточку, куда заносила галлюцинаторные переживания больного. Контрольные опыты проводились в тех же условиях.Фотографирование зрительных галлюцинаций проведено у 78 психически больных. Положительные результаты получены у 40 (от четких кадров до слабых засветок). Получены следующие фотоснимки зрительных галлюцинаций: «знакомые люди за столом», «лицо девочки», «старушка с длинным носом», «белый свет», «яркий образ полумесяца», «лев», «муха», «единица», «кошка», «кот в сапогах», «крышка», «гвоздь», «жираф», «квадратик», «брат», «черт», «жук», «медуза», «точка», «мавзолей», «самолет», «духовой оркестр», «памятник», «церковь», «шпиль Адмиралтейства», «бутылка водки», «лицо человека», «дельфин», «луна».Все положительные результаты получены при следующей обнаруженной закономерности: диафрагма объектива почти полностью открыта, фокусное расстояние — «бесконечность».Часть фотоснимков была показана выздоровевшим больным, которые подтвердили свои галлюцинации. Контрольные кадры засветок не имели...»Из всех перечисленных снимков удалось найти совсем немного.Пациент утверждал, что он видит призрак мужчины, другого пациента преследовал лось.В январе 1977 года комитет по делам открытий и изобретений принял от Г. П. Крохалева заявку на открытие за N 32-ОТ-9465 «Формирование глазом голографических изображений в пространстве зрительных галлюцинаций». В июле того же года упомянутое выше учреждение приняло второй вариант заявки на открытие за N 32-ОТ-9363 «Формирование мозгом в пространстве зрительных галлюцинаций».Спустя некоторое время автор получил лаконичный ответ: «Ваша заявка… не может быть принята к рассмотрению ввиду отсутствия в ней убедительных доказательств достоверности заявляемого Вами положения».Отношение к новатору в СССР оказалось таким же, как в досадно печальном прошлом с еретиками-кибернетиками. Именно поэтому приоритет как бы растворился, не стал зарегистрированным отечественным открытием.К 1990 году Геннадий Павлович по своим исследованиям имел 33 публикации в разных странах мира (СССР, Япония, Германия, Чехословакия, Польша, США и др.). О его работах вышло около 80 статей, и было снято 6 документальных фильмов.Весной 1991 года Г. Крохалеву позвонили из Москвы и попросили прислать все материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет (с 1974 по 1991 г.). Исследователя заверили, что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько миллионов рублей. Как и следовало ожидать, ни денег, ни материалов никто больше в Перми не увидел.В своей последней публикации Геннадий Павлович писал: «Сообщаю следующие данные: в 1977 году Зденек-Рейдан, президент Международной ассоциации по психотронике опубликовал в Японии мою статью сенсационного характера «Фотографирование зрительных галлюцинаций» (Материалы 3-го Международного конгресса по психотронике, 1977, т. 2, с. 487—497, Токио) на русском языке! И мои исследования в Японии были засекречены…Крохалев развил кипучую деятельность: писал книги, давал интервью, собирался подать заявку на новое открытие, которое, по его словам, должно было принести ему Нобелевскую премию, но что это было за открытие мы никогда не узнаем…В апреле 1998 года Геннадий Павлович Крохалев неожиданно для всех покончил жизнь самоубийством.Автор - dastin18.

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