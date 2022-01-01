Русалка 2. Ритуал(часть вторая, окончание)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 102 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:00 by

Глава 5. Расправа.Рот мужчины оскалился кровожадной улыбкой. Его мерцающий силуэт остановился в паре метров от сундука. Переложил трость в левую руку, а правую требовательно поднял вверх. Тотчас женщина, подчиняясь неведомой силе, выпрямилась в полный рост и оторвалась от твёрдой поверхности. С выпученными от ужаса глазами, она запрокинула голову назад. Неестественно выгнулась и забилась в конвульсиях. Как если бы некто невидимый, стоя позади, жёстко схватил её за волосы и с силой потянул на себя. Причём сделал это настолько резко и грубо, что Маша отчётливо расслышала хруст шейных позвонков.Не переставая улыбаться, мужчина выпрямил руку перед собой и та же незримая сила, повинуясь его воли, потащила бедняжку к окну. Предчувствуя неизбежное, женщина обречённо закричала. Беспомощно стуча по полу босыми ногами, и неистово размахивая руками в безуспешных попытках вырваться на свободу. Но, как не старалась, все усилия оказывались настолько бесполезными, что лишь шире растягивали улыбку незнакомца.Мужчина в тёмно-коричневом облаке следил за поведением жертвы, не отрываясь. Его совершенно не трогали мучения несчастной. Скорее наоборот, судя по довольному выражению лица, изрядно забавляли. Даруя огромное удовольствие.Стоило бедняжке достигнуть оконного проёма, возле ног мужчины всколыхнулся и взвился вверх слой напольной пыли. Завертелся и закружился в своеобразном смерче, пока в центре, волшебным образом не материализовался конец пенькового каната. Постепенно сплетаясь из мельчайших частиц в единое целое, он, извиваясь как змея, заструился вдоль пола в сторону окна. Добравшись до цели, сделал несколько оборотов вокруг ступней девушки, а дальше принялся вытягиваться вверх, будто стебель растения, упорно тянущейся к солнцу.В районе шеи верёвка сделала череду витков, с каждым последующим планомерно стягиваясь, сжимая несущие мучительную смерть, круги. И в то же время её второй конец стрелой выстрелил в сторону дерева за окном. Обвился вокруг толстой ветви, и начал натягиваться, пока буквально не выдернул бедняжку наружу. Толстая ветка на мгновенье прогнулась, послышался противный хруст, а затем, она, как ни в чём не бывало, вернулась в первоначальное положение.Такого кошмара Маша не испытывала ни разу в своей жизни. На её глазах убили человека! Без сожаления, ради прихоти. Она захотела закричать, но не смогла. Беззвучный вопль застыл в онемевшем горле, и лишь слезы покатились по щекам безудержными ручейками. Предсмертный, умоляющий пощадить, взгляд бедняжки прочно отпечатался в памяти. А мерзкий хруст костей бесконечным эхом отдавался в ушах, повторяясь снова и снова. Машу замутило. Пространство вокруг всколыхнулось, и пришлось вцепиться в верхний край ступени, чтобы элементарно не упасть в обморок.Между тем, пока труп, мерно покачиваясь, периодически глухо ударялся о ствол дерева, не сводил с неё безжизненного укоряющего взора, мужчина сделал несколько шагов к окну. И стоило облаку, частично-скрывавшему его, коснуться старой, гнилой рамы, он вытащил спрятанный внутри трости, клинок, чтобы хладнокровно проткнул грудь покойницы в области сердца. Также невозмутимо извлёк лезвие обратно, и поднёс окровавленный металл к губам.Испытав приступ глубокого омерзения, Маша словно очнулась ото сна. Она поняла, что оставаться в кошмарном доме больше не в состоянии и на дрожащих ногах попятилась вдоль стены, вниз по лестнице. Мозг упорно гнал её вперёд, но ноги по-прежнему слушались плохо, без конца оступаясь и норовясь встать мимо твёрдой поверхности.В итоге, в какой-то момент не заметив, что вместо прямой плоскости, она опустила ногу на край ступеньки, Маша потеряла равновесие, взмахнула руками в попытке вернуть устойчивость, и сама того не желая, громко вскрикнула.Довольная улыбка тотчас сползла с лица мужчины. Он нахмурился. Не поворачивая головы, метнул цепкий взгляд вправо от себя. Затем влево. С каменным выражением лица медленно повернулся. По пути пристально изучая каждый угол, каждую трещинку на стенах, ловя взглядом любую, даже самую крохотную мелочь.Маша буквально съёжилась в комок, надеясь, что сумрак скроет её от глаз чужака. Но вскоре почувствовала на себе его тяжёлый взгляд и, с трудом сдерживая мелкую дрожь, подняла голову. Незнакомец смотрел прямо на неё. Его глазные яблоки были черны, как ночь. Озадаченно прищурившись, он выдержал небольшую паузу, и злобно прохрипел:- Ты ещё кто?И, не дождавшись ответа, полностью развернулся в сторону лестницы. Глухо постукивая тростью (что выглядело немыслимо, ведь она даже не касалась земли), начал стремительно приближаться. Его веки угрожающе расширились, лоб сморщился в лютой ненависти, а в глазах сверкнула ярость.Подобное поведение незнакомца окончательно лишило Машу рассудка. Охваченная безумным страхом, она резко вскочила на ноги и, истошно крича, призывая мужа на помощь, опрометью бросилась вниз по лестнице.Мужчина в сюртуке среагировал мгновенно. Скрывавший его шар клубящегося дыма молнией рванулся в направлении лестницы, и с лёгкостью спланировал вниз. Настигнув девушку у самого основания, он с силой ткнул тростью ей в спину и та, потеряв равновесие, распласталась на полу. Сильно ударившись головой и мгновенно потеряв сознание…* * *- Тихо, тихо девочка, - слова пробивались тяжело, словно сквозь толщу воды, - не волнуйся. Бояться нечего. Хозяин тебя не обидит. Хозяин тебя ценит и будет нежен с тобой. Нужно только грязюку поганую отмыть, ранки и синяки смазать, чтобы его лишний раз не злить. И станешь ты у нас красавицей писаной. Одно загляденье.Маша то слышала странные, обрывчатые слова, то вновь впадала в беспамятство. Состояние, в котором она прибывала, было похоже на то, когда случайно задремав, ты по-прежнему продолжаешь слышать разговор близких, вошедших в твою комнату или монотонный бубнёшь включённого телевизора в соседней. Причём слышать-то – слышишь, но абсолютно не понимаешь сути.Её словно раскачивало на волнах полузабытья. Периодически погружая в бездну, а затем выбрасывая обратно в реальность. Как долго это продолжалось, ответить она бы не смогла, но когда окончательно пришла в сознание, поняла, что лежит на некой твёрдой поверхности. Совершенно голая. В то время, как её плечи осторожно обтирают чем-то мягким, по ощущения похожим на влажную ткань.В кровь моментально выбросило порцию адреналина. Маша захотела открыть глаза, но к своему ужасу обнаружила, что физически не может этого сделать. Веки были плотно прижаты какой-то повязкой. Девушка мотнула головой и рефлекторно напрягла руки, планируя от неё избавиться, но и данная попытка успеха не принесла. Более того, выяснилось, что руки и ноги также были крепко привязаны к поверхности, на которой она лежала. Рискнула подать голос, но связки не послушались, воспроизведя лишь сдавленный хрип.- Ах ты ж, незадача… - разочарованно констатировал тот, кто стоял рядом, отреагировав на её потуги. – Очнулась. Ну что же ты. Теперь придётся второй раз кусать. А сердечко-то у вас, людишек, слабенькое совсем. Может не выдержать. Ну… да не поделаешь уже ничего. Лежи теперь тихо, не дёргайся.На этот раз его голос слышался чётче, хотя и расслаивался на несколько отдельных, будто эхо. Так или иначе, теперь Маша могла с уверенностью заявить, что не знает, кому он принадлежит. Оставаясь недвижимой, она всеми силами пыталась понять, что происходит. Где находится и как здесь оказалась. Мечтала вскочить на ноги и прикрыться. Но вместо всего этого, ей удавалось лишь беспомощно шевелить пальцами, мычать, да судорожно перемещать из стороны в сторону, скрытые толстой тканью, глазные яблоки.Внезапно где-то справа противно скрипнула дверь. Следом в помещение зашёл кто-то ещё. Тяжело дыша, Маша инстинктивно напряглась и вся превратилась в слух. Сердце гулко застучало в ушах и, казалось, в любой момент готово выпрыгнуть из груди.- Ты закончил? – прозвучал другой, властный голос. Услышав который, Маша озадаченно замерла, неожиданно уловив знакомые нотки.- Необходимо ещё четверть часа, барин.- У тебя есть пять минут. После за ней придут.- Как прикажете, ваше сиятельство.Дверь хлопнула. Через секунду в области шеи больно кольнуло, а после влажная тряпка вновь заскользила по телу. Окружающие звуки быстро отошли на второй план. По телу разлилось приятное тепло, и Маша даже не поняла, когда вновь провалилась в беспамятство…

Ключевые слова: Привидения заброшенный дом необъяснимое авторская история

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