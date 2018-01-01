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Страшилки

Кто открыл входную дверь?

На улице шел сильный дождь, было холодно.
Подойдя к входной двери подъезда, чтобы расстёгивать куртку, набрал номер квартиры через домофон.

После второго гудка вспомнил, что дома никого нет, и я было уже хотел нажать на сброс, как на вызов кто-то снял трубку домофона у меня в квартире. Машинально произнес: "Свои!". В разговорном устройстве несколько секунд было слышно шуршание, после дверь открыли, нажав кнопку всё на той же трубке у меня в квартире.

Посчитав это розыгрышем, я открыл квартиру своим ключом. Когда я вошел в квартиру, то первое, что мне бросилось в глаза, так это отсутствие света и каких-либо признаков жизни.
Я позвал свою сестру, которая должна была уйти дежурить в больницу в ночную смену, но ответа не последовало.
Мне стало страшно.

Включив по всей квартире свет и переодевшись, я решил, что просто был сбой системы - дверь мне открыли по ошибке.
Усталость брала своё, глаза слипались и очень хотелось спать, да и к тому же нужно было рано вставать утром.
Выключив свет, лег спать. Пролежав так примерно двадцать минут, проснулся от шороха.

Звук шел со стороны кухни. Меня парализовало от ужаса. Дверь в мою комнату была открыта. Шаги шли в направлении моей комнаты.
Укрывшись с головой одеялом и оставив небольшую щель, я увидел нечто, и по моей спине пробежал холодок. В коридоре, у в хода в мою комнату, стояло непонятное существо, оно было примерно полтора метра в высоту, бледно-синяя кожа и красные глаза.

В этот момент с меня свались одеяло, и это существо увидело этот момент, оно кинулось от меня в сторону кухни.
Включив свет в квартире, я обнаружил приоткрытую дверь в кладовку. Вооружившись черенком от лопаты, приоткрыл дверь кладовки, но ничего там не обнаружил. Прошел всю квартиру вдоль и поперек, но так никого и не нашел.

Возможно, мне это всё показалось из-за усталости, но остается один вопрос: кто открыл мне входную дверь в подъезд?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20 by Лёша ПестряковПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дождь домофон голос нечто кладовка существо авторская история

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