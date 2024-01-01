Бойня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

BillCipherLucipher Просмотров: 167 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:50 by

Лёгкая дымка закрывала обзор единственного глаза демона. Он, шипя от слабой боли в голове, приподнялся на руках, приняв сидячее положение.— Зараза, — прошипел демон, фокусируя размытое зрение, — ну и где же мы теперь?— В полной заднице, — сказал голос где-то в голове.— Соул?— Нет, блин, Королева Виктория.— Ладно, ты шутишь... Значит, мы ещё не в Небытие. Черт... Ударили по голове знатно, походу.— Шею ощупай...— Всмысле?Ощупав шею, демон понял, что на нем висит какое-то устройство, похожее на ошейник. Не прошло и нескольких секунд с момента осознания этой новости, как неподалёку послышался голос:— Так-с... Новенький боец, значит? Что ж, рад видеть столь необычный экземпляр...Из темноты к клетке подошёл парень, отдалённо напоминающий человека. Однако его серая кожа, покрытая трещинами, полностью чёрные глаза с красными змеиными зрачками, грязно-зелёные волосы, острые гнилые зубы и чёрные когти выдавали в нем подобие демона или живого мертвеца. Он был одет в свободный чёрный фрак, брюки и туфли.— Ты ещё что за тип? — прошипел Дьявол.— Оу, позвольте представиться, Виктор Дрейк. Я занимаюсь... Боями на смерть. И вы, мой друг, первый претендент.— Бои без правил на смерть, значит... И какого хрена я должен участвовать с этим ошейником?— Я знаю, что вы довольно сильный демон. К сожалению не знаю, какой именно. А этот ошейник впитывает магию, становясь ещё крепче. Чувствуешь в нем что-то странное?Демон прищурился.— Сталь Еноха и святая вода... Однако откуда они у тебя?— От меня, мой дорогой враг...В комнате включился тусклый магический свет. Рядом с темницей, в которой сидел демон, стояла его тёмная копия.— Ллиб... Не удивлён, что ты тут.— Мой друг, я бы никогда не упустил возможности убить тебя или хотя бы покалечить. Мы с этим парнем заключили сделку. Верно, мистер Дрейк?— Верно, господин Ллиб. И уж поверь...Виктор подошёл к клетке, сжав чёрные прутья в руках.— Я поставил большую сумму на тебя, — прошипел Грешник, — постарайся меня не разочаровать.— Ладненько... И каковы же правила, Ллиб? — спросил демон.— Для начала ты не можешь пользоваться своей косой, — сказал мрачный Ангел и, щёлкнув пальцами, призвал косу демона. Однако она была без цепи. Глаз на её рукоятки рядом с лезвием удивленно моргал.Зрачок демона сузился и покраснел, а сам глаз почернел о злобы.— Господин Ллиб говорит абсолютную правду. Лифт, который встроен в пол вашей клетки, доставит вас в оружейную, а после на арену. Вы должны выбрать оружие и биться до потери жизни... И да, точно... Вы должны обнажить свое тело.— Какого хрена? Я ж не на кастинге фильмов для взрослых!— Зрители любят это. Пока вы были без сознания, наши лекари осмотрели ваши шрамы. Они довольно впечатляют.— Хоть повязку на глаз оставите, твари?— О нет, Билл, — прошипел Ллиб, — Ты должен снять её. Нам же не нужна помощь Соула, верно? Разрешим оставить тебе только нижнее белье... Возможно замотаешь руки бинтами.— Зараза...— И не думайте бежать, господин Билл. У нас очень много охраны на арене Некроса.Ангел усмехнулся и по щелчку пальцев исчез вместе с Грешником. Демон начал скидывать вещи. Фрак, брюки, туфли, рубашка, повязка... Постепенно он остался в одном чёрном нижнем белье, представленном в виде коротких шорт. На руках остались лишь чёрные цепи, давящие на запястья. Бледную кожу, треугольные дыры в ладонях и груди, пустая глазница и шрам на ней, а также многие шрамы на теле обдало холодным ветром, который шёл изо всех щелей клетки. Цилиндр, опущенный на пол клетки, испуганно начал моргать. Змей на цилиндре также с недоумением зашипел.— Простите, Сильвер, Куму... Нам придётся какое-то время побыть отдельно.Жёлтый змей с чёрными глазами с шипением сполз с цилиндра и обвил правую руку хозяина. В этот же момент из цилиндра вырвался чёрный дым, который заплязал между пальцев правой руки демона.— Видимо, вы меня никогда не покинете... Спасибо вам.Демон усмехнулся и пошёл в сторону своеобразного лифта в углу клетки. В этот момент вокруг пальцев его левой руки также начал плясать чёрный дым.— Виш, все же ты успел уйти из косы... Молодец. Почти вся команда в сборе, друзья мои.— Вся. Я никуда не уходил.— Соул! Рад тебя слышать! Все же ты лишь спрятался.— Я не могу уйти без кровавой расправы над этими тварями.— Ты слишком агрессивен.— То есть ты этого не хочешь? Твоя душа говорит обратное.— Хочу, конечно. Однако я не тороплю события.— Есть идеи, как нам выбраться отсюда?— Пока что нет. Нужно достать оружие.— Тоже верно. Однако, я лишь теперь голос в твоей голове.— Меня это устраивает.— Отлично.Встав на своеобразную пластину в полу, демон был окружён небольшим забором. Лифт начал опускаться. Тёмные кирпичи меняли друг друга. Демон успел задремать, когда лифт спускался уже минут пять. Однако ещё минуты через две лифт остановился и демон оказался в тёмном помещении, наполненном различным оружием. Луки, огнестрел, ножи... За стойкой стояло подобное гнилому крокодилу существо с чёрной чешуей и жёлтыми глазами. Он был одет в рваную серую рубаху и чёрные штаны. Он стоял, скрести руки на стойке.— А, новенький боец, — прорычал он, — добро пожаловать в оружейную лавку. Как меня зовут тебя не должно волновать. С твоим довольно дохлым и тощим телосложением советую тебе взять хотя бы револьвер, а не то твое тельце ломают, а короткие жёлтые волосы полом продадут вместе с глазом.— Не люблю пользоваться огнестрелом. Хотел бы найти перчатки либо хотя бы бинты и какой-то интересный вариант лезвий.— Ну ты и идиот... Хрен с тобой. Бери, что хочешь.Демон обошёл несколько стеллажей с оружием, однако ничего его взгляд не зацепило. Различные тупые ножи, цепи, пистолеты... Все не то.Пройдя мимо множественного оружия, демон остановился у одного из стеллажей. Серпы, от которых исходил мощнейший поток магии, уже запылились на полках. Помнится что примерно такие же были у Малтаэля. Демон протянул к одному из серпов правую руку и пробежался пальцами по лезвию.— Что, нашёл свою погибель? — усмехнулся ящер, — лучше б автомат взял.— Откуда у вас такое оружие? Это ж... Сталь Еноха...— Что ты там несёшь? Бери и проваливай.Демон аккуратно снял клинки с полок и аккуратно провел одним лезвием по другому. Это было... Чудесно.— До скорой смерти, самоубийца. Надеюсь, что от твоего трупа останутся хотя бы эти клинки. Они мне дорого обошлись.Внезапно демон усмехнулся и, резко подойдя рептилии, захватил его шею лезвием правого серпа, немного разреза кожу и пуская алую кровь.— Поверь, дорогуша, они ещё послужат своему новому хозяину и другу, —прошипел демон. Он чувствовал страх торговца... Он питался им.— Психопат! Тебя убьют, тварь!— Ты уверен?Демон резко дёрнул руку с серпом на себя. Глаза оружейника помутнели и голова с хлюпающим звуком отделилась от тела и упала на пол, окропляя кровью тёмные полы. После этого на пол мягко упало тело ящера. Демон, смотря на падающие тело и кровь, лишь усмехнулся и облизал раздвоенным чёрным языком лезвие серпа, наслаждаясь вкусом крови.— Добро пожаловать в Ад, дорогуша... Пора повеселиться.Перешагнув тело, демон отправился на бой.— Ты же понимаешь, что это пустая трата мяса? — зашипел в голове Соул.— К сожалению.Демон усмехнулся и обмотал цепями рукоятки серпов, отдав почести своей косе. Поднявшись на арену, сжимая оружие в руках, он прищурился от яркого света. Вокруг были различные монстры: химеры, мертвецы, Грешники, которым просто не повезло быть здесь и сейчас.— Дамы и господа, — раздался голос Виктора из громкоговорителя, — добро пожаловать на бойню! Кровь, оружие, расчлененка! Вам понравится новое и свежее мясо! Приятного и ужасающего представления!Демон лишь осмотрел арену. Враги слабоваты, однако и он сейчас не в лучшей форме и без магии. Хотя... Одна из химер с мечом в руках вполне сможет отрубить ему голову. Нужно лишь развлечь гостей. Не успели замолчать громкоговорители, как один из ходячих трупов ринулся в бой под одобрительные аплодисменты зрителей. Демон попытался увернуться, однако лезвие клинка резануло правый бок. Чёрная кровь из раны начала тихо капать на землю, а демон вонзил один из серпов под ребра врага и резко рванул на себя, разрывая грудную клетку в клочья. Гнилая плоть упала на землю, разбрызгивая собственную плоть.— Зашибись, я теперь мяса хочу...— Абсолютно солидарен с тобой, Соул!— Дамы и господа! Посмотрите же, как этот воин кромсает своих врагов. Нас ждёт чудесное представление!— Да пошёл ты к черту, тварь, — прошептал Соул.— Делайте ваши ставки, господа! Кто же выйдет победителем?Второй враг пал от удара лезвием серпа по голове. Лезвие впилось в череп, раздробив кости. Третий же был лишён конечностей. Однако в один момент демон пропустил удар меча по шее. Голова демона наклонилась, а после с страшным звуком хрусталь костей и разрыва мышцы упала на землю, окропив её чёрной кислотой кровью. Через секунду упало и тело, а с шеи слетел блокирующий ошейник.— Оу, какая жалость, —раздался голос из динамиков, — неужели тот, на кого мы ставили все свои деньги... Проиграл? Друзья мои, объявляю небольшой перерыв и требую убрать трупы. Двое тенеподобных существ вышли на арену, активируя ошейники на шеях бойцов. Они подошли к телу демона, собираясь убрать его. Однако внезапно руки и ноги Билла с громким хрустом согнулись, поднимая тело. Безголовый труп взмахнул серпами и пробил лезвиями нижнюю челюсть обоих охранников. Демон вытащил клинки из мяса трупов и , хромая, подошёл к собственной голове. Подняв её и оттряхнул, демон с хрустом поставил её на место. Единственный глаз демона открылся, сверкая ненавистью и кровью, а по щеке потекли кровавые слезы. Из спины появились чёрные щупальца, а лицо исказилось, освобождая жуткое лицо Соула. Острые жёлтые клыки клацнули, пугая зрителей, а из пустой глазницы показался пустой жёлтый глаз.— Неужели вы, жалкие твари, поверили, что вы сможете пленить нас? — зарычали сразу два голоса из одного тела, — ах да, точно... Мы идём за тобой, Виктор Дрейк!Изо рта демона потянулся чёрный дым, который просачивался в кости трупов. Тела мертвецов поднимались, сверкая жёлтыми кошачьими глазами. Виктор, сидевший в этот момент в обзорной башне, глянул на кресло, в котором ранее сидел Ллиб. Там была лишь чёрная дымка, а рядом с креслом стояла коса. В один момент окно башни пробило щупальце монстра, а стену поцарапал один из серпов. Демон, уже приняв обычный облик, подтянулся щупальцами к Дрейку.— Так-так-так... Неужели мы уже не такие бесстрашные? Какая жалость, —усмехнулся демон.— Не смей! Здесь полно охраны, ты сдохнешь.— Неплохая шутка.Демон ударил парня правой рукой под рёбра и тот согнулся от боли, хрипя и держась за место удара. Демон безумно засмеялся и перерезал Ахилловы сухожилия парня, обездвижив его. Демон наклонился над лежачим парнем и, отложив серпы, выпустил когти и вскрыл грудную клетку Виктора. Тот закричал от боли и уже начал терять сознание от потери алой крови, однако демон наклонил голову с усмешкой:— О нет, я не позволю тебе просто так умереть.Руки, держащие сердце Виктора, загорелись зелёным огнём, поддерживая жизнь живого трупа.— Убей меня уже, тварь, — прохрипел Виктор.— Если бы я хотел... Но нет.Демон щелкнул пальцами, наколдовав сумку, и стал потихоньку вынимать органы из тела, складывая их в бездонную сумку. Виктор хрипел от боли, однако был ещё жив.— А теперь последний штрих, дорогуша...Билл приложил окровавленные руки к голове Виктора и оторвал её от тела. После он вытянул черную душу из вырванного сердца и поместил её в голову. Несколько секунд голова безвольных висела в руках демона, однако после этого глаза Виктора открылись.— Что ты сделал, тварь? — прохрипел Виктор.— Ничего особенного... Лишь убил твоих людей и, по сути, сделал из тебя куклу.—Скотина...—Возможно.Закинув косу за спину, повесив клинки на пояс и сумку на плечи, демон открыл портал в Преисподнею, держа в руках матерящуюся голову. В последний момент Соул потянул щупальцем тело Дрейк.— Спасибо, дружище.— Без проблем, я тоже жрать хочу.Пройдя в коридоры Арборхеля, Соул кинул тело в угол дома.— Дети! — крикнул демон, — идите сюда! У меня тут для вас подарок. Отнесите его на кухню.Дети Дьявола, радостно повстречав отца, подхватили тело и сумку с органами, понесли её на кухню. Некоторые пытались откусить кусочек плоти.— Я так полагаю, что ты замечательно повеселился? —донеслось сбоку.Там стояла жена Дьявола, Спуки Сайфер — Великий Ангел Преисподней, сама Лилит. Дьявол подошёл к ней у поцеловал в разрезанную щёку.— Конечно же, дорогуша. Дети рады и сыты, остальные тоже получат свой кусок. Да и для тебя есть подарок...— Вау. Ну и какой же?Демон протянул ослабевшую живую голову жене.— Это... Это чудесно. Ещё и с душой.— Да пошла ты к Дьяволу, тварь, —прошипела голова.— Чудненько, ещё и в сознании. Пойду-ка я поболтаю с нашим гостем, а ты иди и смой кровь с тела.— Без проблем.Ангел поцеловала демона в губы и, сжав живую голову, ушла на кухню под маты головы и хруст костей, которые пожирали дети. Демон прошёл в тёмную ванную и лёг в горячую воду. Бледные светлячки летали вокруг, создавая приятную атмосферу, от которой демон задремал.— Ну и как ты?— Чудненько, Соул. Я доволен.— Но... Почему ты не сделал с Виктором то, что ты сделал с тем оружием? Почему ты оставил его... живым?— Они оба твари... Однако Виктор заслуживает наказания более жестокого, чем оружейник. Да и будет с кем поговорить в одиночестве.— Тоже верно.Соул затих, а демон развалился в горячей воде и ещё сильнее задремал, слушая чудесную музыку хруста костей.

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