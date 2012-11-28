Ван Хельсинг и Маньяк

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:11

Arhip Просмотров: 187 Комментарии: 4 +6 Вчера, 14:19 by

Kinigos проснулась рано утром. (Она всегда просыпается рано утром, за исключением тех случаев, когда ей не надо просыпаться рано утром.)Выпила кружку пива. (Она всегда выпивает по утрам кружку пива, ну если оно еще осталось.)Выкурила сигарету. (Она всегда выкуривает по утрам сигарету.)Потом вытащила из мусорки пакет с мусором и понесла выкидывать его в мусоропровод. (Она всегда выкидывала мусор в мусоропровод, а не бросала в окно, как некоторые соседи.)Выкинув мусор, она собиралась подняться в квартиру, но тут чья-то крепкая рука ухватила ее за шею.- Что это? Кто это? – прохрипела Kinigos.Рука втолкнула ее в квартиру. Раздался щелчок замка. Kinigos оглянулась и увидела здорового мужика.- Я маньяк. Сейчас буду тебя убивать, грабить и насиловать.- А в какой последовательности?- В обратной.И маньяк принялся срывать с нее одежду.- Помогите!!! – закричала Kinigos.- Нечего помогать, я и сам справлюсь, – ответил маньяк, стаскивая с нее джинсы.- Да я не тебе, а соседям кричала.- А думаешь они нас услышат? Да если и услышат, то и пальцем не пошевелят.Тут Kinigos изловчилась и треснула его лбом в переносицу.Тут же метнулась к джинсам, вытащила из кармана телефон и набрала номер телефона спасения.Маньяк, очухавшись, бросился к ней. Kinigos выбежала из комнаты в чем мать родила (в носках и с мобильником).Вывернувшись от рук маньяка, она убежала в другую комнату.Вот так, бегая из одной комнаты в другую, она дождалась ответа оператора.- Вы позвонили в службу спасения. Чем мы можем вам помочь? – спросила оператор.- Помогите, за мной маньяк по квартире гоняется, – ответила Kinigos, в очередной раз уворачиваясь от маньяка, – вызовите Ван Хельсинга.- Простите, Ван Хельсинги вызываются только для охоты на нечисть. В вашем случае нужно позвонить в полицию или вызвать охотника на маньяков.Я могу перевести вас на нужного оператора.- Да он точно нечисть. Мне Ван Хельсинг нужен.- Как вы определили, что он нечисть?- Да не чистый он однозначно. По запаху чувствую, – год не мылся.- А еще какие-то приметы нечисти есть? Например клыки?- У тебя есть клыки? - спросила у маньяка Kinigos.- Вот мой клык, – ответил маньяк и распахнул свой плащ.- Есть один клык, только очень маленький, – ответила Kinigos оператору.- А рога у него есть?- У тебя есть рога? – снова спросила Kinigos.- Вот мой рог, – снова распахнул плащ маньяк.- Есть, – сказала Kinigos.- А цвет глаз? Они не красные?Kinigos двинула подбежавшему маньяку кулаком в глаз.- Правый глаз красный и под ним синее пятно.- А левый? – не унималась оператор.- Сейчас посмотрю, – в телефоне раздался звук удара и Kinigos ответила, – левый тоже.- А у него только под глазами синие пятна или на всем лице?- спросила оператор.- Сейчас. Подождите минутку.Раздались звуки ударов.- Да у него все лицо синее, – ответила наконец Kinigos.- Странный случай, – сказала оператор. Если бы только синий цвет кожи, можно было бы предположить что это Андед. А теперь не могу его идентифицировать по нашей картотеке. С синей кожей, рогами и клыками… Наверное еще не изученное существо. Надо забрать его для опытов. Сейчас пришлю Вам Ван Хельсинга. Ваш адрес определился с Вашего телефона, так что ждите.Kinigos бросила трубку и подошла к маньяку, который сидел, забившись в угол.- Не бей меня, злая тетка, – заплакал маньяк.- Да не собираюсь я тебя бить. Сейчас Ван Хельсинг приедет и заберет тебя в клинику для опытов.- Не хочу на опыты, – и маньяк кинулся к балкону.Kinigos успела поймать его за плащ, когда маньяк сбрасывался с балкона. Но тот ухитрился выскочить из плаща и рухнуть с балкона четвертого этажа.А у Kinigos в дверь раздался звонок.- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Где-то страшное существо, которое я должен забрать для опытов?Kinigos показала пальцем на балкон.Ван Хельсинг вышел на балкон и увидел труп маньяка, в которого тыкали палками детишки.- Вы вроде сказали, что он у вас в квартире? Теперь почему он на улице?- Ну так получилось, – ответила Kinigos.- Тогда с вас штраф за ложный вызов.Arhip достал бланки штрафов и стал их заполнять.

Ключевые слова: Маньяк нападение вызов самоубийство авторская история

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