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Истории из жизни

Съёмная квартира

Всем доброго времени суток, мне 27 лет, и я часто бываю в разных городах по делам, и снимаю за частую квартиры посуточно, так как останавливаюсь на пару недель. И вот, совсем недавно, в начале этого года, я прибыл в один мой любимый город по делам и снял себе квартиру посуточно, в которой я уже не раз гостил, вообще, я хотел снять другую квартиру, но все были заняты, и пришлось брать что есть.

Сама квартира с ремонтом в начале 2000-х, однушка в центре города, в странном доме, я так понимаю ещё довоенной постройки, очень старая кладка, которая уже обсыпается местами. Что мне не особо нравилось в этой квартире, так это то, что перед кроватью, где я спал, был шкаф с зеркалом: спишь и видишь себя в зеркале, ну да ладно дело привычки.

И вот, начали появляться странности в ней, как-то под утро я уже не спал, а просто лежал и лазил в телефоне, и тут раздается стук внутри этого шкафа, да так что аж зеркало затряслось, я немного наложил кирпичей, конечно, и, думаю - что за хрень, пошел открыл этот шкаф, а в шкафу пусто, то есть упасть там ничего не могло, шкаф пустой абсолютно, ну, думаю, ладно, не стал париться и постарался забыть. Второй случай спустя неделю произошел, звук из ванной комнаты, как будто кто-то ударил по ванне, я встал и пошел смотреть, опять ничего, опять, думаю, трубы старые, может, такие звуки издают. И третий случай в последние дни моего пребывания там, это когда я лежал ночью и крутился, я услышал, что в комнате раздался звук, как будто кто-то крикнул в комнате «В-я-я-я», я от такого аж подскочил на кровати, и, думаю, реально или может мне показалось. Списал все на то, что показалось, может, я уже засыпать начал, правда, звук повторился, но уже другой, приглушенный и неразборчивый, все это я списывал на усталость, но почему-то раньше ничего подобного со мной не происходило.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:19 by Ruslan9595Просмотров: 823Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Квартира необычное звуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Irisska0509
Вчера, 18:18
+3
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Комментариев: 183
Ну, зеркало можно было чем-то закрыть и было бы комфортнее. А насчёт всего остального - всякое бывает, особенно в постоянно сдающихся хатах. Люди приезжают разные, каждый со своей энергетикой.
Зарегистрирован: 19.06.2011
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 20:08
0
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Комментариев: 1 476
Понравился рассказ. Все странности сам автор и объяснил. laughing +
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:35
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2883|-7)
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Я тоже слышу всякое, начала спать с берушами, так мозг за нехваткой звуков иногда сам сочиняет))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Jako tako
Вчера, 22:11
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Стандартная ситуация с посуточными квартирами. У меня тоже однажды был такой кошмар, что всю ночь не спала. Я даже рассказывала об этом одному пользователю сайта bye *машет рукой*
Может автор просто не понравился старому «жильцу». С этим ничего не сделаешь, как мне кажется. Только если сам хозяин квартиры вдруг сам с этим не столкнется. А может столкнулся уже давно, потому и сдаёт квартиру посуточно. smile
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#5 написал: Гюльнара
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Согласна со всеми комментариями. Старая кладка из "кирпичей", наложенных постояльцами. vetka baka baka baka
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#6 написал: Eifersucht
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Мне понравилось, плюсанул. На заметочку: перед зеркалом лучше ожидать ничего, то бишь находиться без потенциала.
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