Съёмная квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ruslan9595 Просмотров: 823 Комментарии: 6 +10 Вчера, 16:19 by

Всем доброго времени суток, мне 27 лет, и я часто бываю в разных городах по делам, и снимаю за частую квартиры посуточно, так как останавливаюсь на пару недель. И вот, совсем недавно, в начале этого года, я прибыл в один мой любимый город по делам и снял себе квартиру посуточно, в которой я уже не раз гостил, вообще, я хотел снять другую квартиру, но все были заняты, и пришлось брать что есть.Сама квартира с ремонтом в начале 2000-х, однушка в центре города, в странном доме, я так понимаю ещё довоенной постройки, очень старая кладка, которая уже обсыпается местами. Что мне не особо нравилось в этой квартире, так это то, что перед кроватью, где я спал, был шкаф с зеркалом: спишь и видишь себя в зеркале, ну да ладно дело привычки.И вот, начали появляться странности в ней, как-то под утро я уже не спал, а просто лежал и лазил в телефоне, и тут раздается стук внутри этого шкафа, да так что аж зеркало затряслось, я немного наложил кирпичей, конечно, и, думаю - что за хрень, пошел открыл этот шкаф, а в шкафу пусто, то есть упасть там ничего не могло, шкаф пустой абсолютно, ну, думаю, ладно, не стал париться и постарался забыть. Второй случай спустя неделю произошел, звук из ванной комнаты, как будто кто-то ударил по ванне, я встал и пошел смотреть, опять ничего, опять, думаю, трубы старые, может, такие звуки издают. И третий случай в последние дни моего пребывания там, это когда я лежал ночью и крутился, я услышал, что в комнате раздался звук, как будто кто-то крикнул в комнате «В-я-я-я», я от такого аж подскочил на кровати, и, думаю, реально или может мне показалось. Списал все на то, что показалось, может, я уже засыпать начал, правда, звук повторился, но уже другой, приглушенный и неразборчивый, все это я списывал на усталость, но почему-то раньше ничего подобного со мной не происходило.

Ключевые слова: Квартира необычное звуки авторская история

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