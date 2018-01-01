Связь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:48

Light_a_dark Просмотров: 167 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:48 by

Пригласили нас в субботу знакомые на дачу. Осень, работы по огороду почти закончены, можно и расслабиться по стандартной схеме – шашлыки и сопутствующие продукты.Дача – это в прошлом жилой дом в пригороде, где жили бабка и дедка, которых по достижении определенного возраста дети забрали к себе в город. Около дома огромный сад, в котором около 60 плодовых деревьев: вишня, груши, яблони, а также малина трех цветов (красная, желтая, черная), ежевика, смородина, ягоды которой размером с вишню. Сад ухоженный: хозяин увлекался селекцией, на одном плодовом дереве привито по несколько сортов. Дом крепкий, баня – вообще как в сказке. Видно, что хозяева все свое хозяйство очень любили. Далее со слов моей знакомой.Купили этот дом, дово-о-ольные. Первая ночь прошла без особенностей, правда, спалось плохо. На следующие выходные, когда опять остались ночевать, снится мне какой-то страшный сон. Какой именно, не помню, но просыпаюсь в страхе и вдруг слышу – по чердаку кто-то ходит. Котов здесь нет, да и у хозяев не было. Их кот незадолго до продажи дома ушел к своим праотцам. Да и шаги не как у кота, потяжелее будут. Как будто большая собака ходит. Я растолкала мужа, лежим, прислушиваемся. Валера послушал и сказал, что это ветер, наверное, яблоня ветками по крыше царапает, или может, действительно кот толстый ходит, дом-то для нас новый, всех звуков, которые он издает, мы не знаем. Я, успокоенная мужем, заснула.И вдруг что-то как взорвется - и звон разбитого стекла. Звук был действительно такой, как взрывается петарда. Мы подскочили, включили свет, ничего не понимаем, что так «бомкнуло»?. Смотрим: а весь ковер, который лежит в большой комнате, усыпан осколками от люстры, которая осталась от старых хозяев. Причем плафоны как будто кто-то срубил саблей. Люстра состояла из трех стеклянных цилиндрических плафонов, длинной по сантиметров 15. Все три были срезаны снизу сантиметров по 7 ровной линией. Перепада температур от затопленной печки быть не могло, так как это происходило в августе месяце. Спать мы больше в ту ночь так и не легли.По приезде домой созвонились с детьми бывших хозяев дома, чтобы рассказать про происшествие. В ответ мы узнали, что у дедушки, который продал нам дом, этой ночью случился инфаркт.

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