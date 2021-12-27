Мой первый караул

Слабак, слабак!

Ruddy Просмотров: 53 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:13 by

Это было в годы моей курсантской службы в университете внутренних дел.В то время, пока студенты на первом курсе сначала упорно грызли гранит науки, а потом забивали на неё болт, тратя молодость на гульки и дискотеки, я, сознательно выбравший курсантские погоны, драил полы, стоял на тумбочке, чистил картошку, спал на посту в нарядах и конечно же (курсанты поймут меня) искал, где можно увильнуть от службы и отдохнуть. А это был только первый курс из последующих 4-ех, наполненных безудержным весельем, службой и развлечениями курсов. После принятия присяги нам, курсантам-первогодкам, упало новое испытание - суточный наряд на обход территории, или же караул. Стоит сказать, что часть, где курсанты-первогодки несли службу, располагалась возле большого... Нет... ОГРОМНОГО елового леса, за которым следовал военный полигон для соседних, но уже военных, частей.Заступил я тогда на пост №5. Этот пост находится ближе к заброшенным складам, которые во времена Союза ломились от горюче-смазочных материалов. Как пост выглядит? Будка с телефоном, входить в которую разрешается только в случае доклада по телефону и дождя, чтобы не промокнуть, грунтовая дорога, вытоптанная берцами курсантов, и небольшой ангар с экипировкой, который и охранял курсант. Пост сам был стоячий и трёхсменный. Стоишь себе под фонарем со штык-ножом, вокруг тебя склады и холодная октябрьская ночь.После развода мы пошли в столовую. В моих глазах сияла радость и гордость - это был мой первый караул! В столовой я узнал от помощника дежурного, что этот пост людей с ума сводит. Что якобы курсанты, стоящие на посту, слышат голоса и звуки, которые грызут мозг и заставляют бежать изо всей силы. Я лишь только посмеялся и махнул рукой.Когда разводящий привёл меня к посту, было 21:59, а я в самом деле не представлял, что мне делать. Сменив часового, я минут 5 стоял смирно. Потом я ослабил ногу. В конечном итоге мне всё надоело, я сошёл из виду света фонаря, оглянулся и достал сигарету. Чуство необъятной верности долгу и дисциплины вмиг испарилось. Закурил её, украдкой оглядываясь, нет ли разводящего или дежурного патруля. Позади меня было озеро. Большое такое. Оно служило скорее приятным дополнением и так чудесного осеннего вечера, когда солнце освещает голые деревья. Докурив половину сигареты, я услышал тихий-тихий шепот:Тут то у меня и подкосились ноги. Я замер. От страха я чуть не оторвал фильтр из сигареты. Вариантов было уйма, которых придумала моя фантазия кто это может быть. Но из них я выбрал всего 2. Либо это дежурный, либо это 1-ый пост прикалывается надо мной. К слову, 1-ый пост идёт в сторону складов, проверяя их на наличие нарушителей периметра. Я достал пачку сигарет, открыл её и осторожно обернулся, как вдруг понял, что передо мной никого нет. Блаженство потекло по моему телу. Я тогда твёрдо решил, что мне послышалось, докурил и вернулся на свет фонаря. Взглянул на часы, я немного вздохнул. Прошло лишь 20 минут из 2 часов.Но тут начались проявляться первые странности поста. Я заметил, что стало аномально тихо. Это не та тихая и звёздная ночь, неет...Это была абсолютно гробовая тишина, в которой ты слышишь стук собственного сердца. Я изредка поглядывал на заброшенные склады, как уловил маленький, но довольно отчётливый свет. Испугавшись, я побежал в будку и позвонил в дежурную часть:Пока я докладывал, свет этот начал тихо мерцать, будто маня меня туда. И вдруг свет загородила странная фигура, одетая в длинную мантию. Я протёр глаза, думая что мне померещилось, но статуя незнакомца пристально глядела на меня. И когда я сконцетрировал взгляд, я увидел, оно широко открыло рот и то ли улыбнулось мне, толи что-то пыталось крикнуть. Я сел на стул и попытался свести всю картину воедино: я, совершенно один, стоя на посту, увидел нечто, которое несет мне прямую опасность, улыбается и пытается подпустить к себе.Вдруг в окно кто-то резко забил кулаками. Я чуть не отключился, но взвыл матом, увидев ребят, которые направлялись к складам. Это был первый пост, а именно Вьетнамец и Каптёра. У каждого курсанта была своя кличка, которая идентифицировала его, либо наделяя его уважением, либо шутками. Вьетнамца прозвали из-за соответствующей физиономии, которая показалась нашему старшине забавной из-за сходства с бойцами Вьетконга из фильма "Цельнометаллическая оболочка", а Каптёра, как не трудно догадаться, был нашим каптёрщиком. Я же был Немцем, из-за моей стрижки, знания истории и в общем исполнительности и педантичности.,- буркнул Каптёра.- сказал Вьетнамец.,- безразлично сказал Каптёра.Когда они ушли, мне было бесконечно стыдно. Я, конечно, ничего не помнил ни о какой лампочке, но тогда я винил себя за свою трусость. Я вышел из будки и встал на свет фонаря. Прошло около 10-ти минут, но я не отрывал глаз от заброшек. Как вдруг разразился нечеловеческий крик. Я его не забуду никогда. Будто человеку конечность вырывают. Затем страшный рокот непонятного существа. Он был то-ли волчьим, то ли медвежьим. Я не знал, как это объяснить. Придя в себя, я погасил свет на посту и спрятался в будке, заперев её на ключ. Я спрятался. Адреналин метался по венам. Достав штык-нож из ножен, я начал ждать. Я имел полное право защищаться и вызвать дежурного офицера в случае нападения на меня или соседний пост. Только хотев звонить и орать в трубку на крики, как вдруг сам телефон зазвонил. Я был слегка озадачен. Я акуратно взял трубку и прошептал:По ту сторону телефона, я услышал тихое дыхание, которое прошло в следующее мгновение, а затем услышал:В моё ухо разразилась куча совершенно разных голосов, которые сопровождались белым шумом. Как юношеских, так и совсем старых, около 80-ти лет. Эта вся какофония настолько напугала меня, что я просто-напросто заплакал. Не передать словами, насколько это страшно, оказаться один на один с сущим ужасом, охватившим тебя. Я слегка поднялся, чтобы рассмотреть ситуацию. То, что я увидел там, заставило меня залезть под стол...Все окна излучали уже кроваво-красный свет. Он ослеплял и пугал одновременно. Но и ни это самое жуткое. На меня смотрели из каждого окна черные фигуры. Они были ещё страшнее. Из-под импровизированного капюшона на меня смотрели бледные лица, в которых невозможно было рассмотреть что-то. В этот момент я захотел убедиться в закрытости двери, но за дверью, в пыльном окошке я увидел это...Оно было огромного роста, метра 3-4. Одето было в рваную солдатскую форму, но рисунок камуфляжа был уже после-советский, а именно т.н "Дубок". На существе была солдатская каска, и повязка "Пост №5". Погон был рядового, из чего вытекает, что у этих существ некая иерархия. Из конечностей я увидел только что-то на подобии человеческой руки, которая скребла стекло с пронизывающим скрипом своими когтями, которые напоминали лезвие штык-ножа. Оно скребло-скребло, смотря на меня своим бледным, костлявым, не подающим эмоции, каменным "лицом". Оно просило впустить меня, имитируя различные, незнакомые мне голоса. Я закрыл глаза ладонями. Прошли, как мне казалось часы, когда я плакал, оря на всю будку, как вдруг стекло разбилось, и в меня влетело что-то довольно увесистое. Я решил что я мёртв. Я аккуратно открыл глаза. Всё стихло. Ничего не было. Не помню сколько времени я решался выйти, но как только я это сделал, то увидел разводящего и заступающую смену. В глазах потемнело, последнее что я увидел, так это некий овальный предмет, по всей видимости который в меня швырнуло это существо...Очнулся я в казарме. Возле меня сидел доктор, мой курсовой офицер и незнакомый мне человек с майорскими погонами. Как оказалось, я отключился прямо перед дежурным, который шёл со всей сменой лично снимать меня с наряда за халатное обращение к докладам по телефону каждые тридцать минут. Затем они обнаружили несколько пальцев. Каждый из них указывал по дороге, ведущий на заброшенные склады, будто сыр, который ведет крысу в мышеловку. В суме их нашли ровно 40. Подняли весь состав. Приехала спецгруппа. Майор рассказал мне, что трупы Вьетнамца и Каптёры, а точнее то, что от них осталось, нашли в одном из складских помещений. Они лежали посередине, туловища весели на копьях, воткнутых в землю, а вокруг них в форме ромба лежали руки и ноги. Стены все были изрисованы непонятными руническими символами. Голову Каптёры нашли, как ни странно, в 10 километрах от места преступления в лесу. Голову Вьетнамца нашли в моей будке...Эпилог.После длительного следствия, допросов, уточнений, я вернулся на службу. Единственной странностью, с которой я столкнулся, являлась подписка о неразглашении информации, являющейся государственной тайной. Я продолжил службу. В наряд меня ставили только в столовую. Когда я впервые приехал в отпуск, мать заплакала, удивившись количеству седых волос в мои 18 лет. Иногда, когда я ложусь спать, мне сниться тот первый караул. Голос Вити Вьетнамца зовёт меня, чтобы я вернулся, чтобы я забрал его с какого-то "храма". А в конце сна мне всегда удаётся рассмотреть каракули, которые скребло то существо... Они выглядят как-то так: ʎнɐɯɔоɓ ʁƍǝɯ онʚɐd ǝɔʚ ʁ ,ņɐʚıqdʞɯо ǝн.

Ключевые слова: Курсант служба караул заброшки монстры авторская история

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